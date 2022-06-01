倩華∕圖

「文革」中，街坊鄰居因為階級成分不同而翻臉，甚至「出身好」欺負「出身不好」的，屢見不鮮，不過這些情況並沒有在我們弄堂裡發生。「老工人」夫婦都是老實人，沒見他們參加哪個「造反派」組織，參與整人。弄堂裡那戶「資本家」被抄家那天，小明他爸只是一言不發地在一邊看著，後來見其家眷被趕出家門，還說了一句「他們真倒楣。」這段時間，弄堂裡的孩子依舊在一起玩，小明能把車放我家裡，讓我使用，也說明我們兩家關係仍然很好。

這是值得慶幸的。鄰居之間關係好，不只是有益於和睦相處，在需要的時候更能夠互相幫助，不是有那麼一句老話嗎：「遠親不如近鄰」。這在我們弄堂裡多次得到驗證。

有一回，小明的爸爸騎車時不慎摔倒，頭磕在馬路邊緣的水泥地上。他回家後覺得頭暈，就躺在床上。我家裡人一生病總是趕緊就醫，所以我去看他時就勸他去醫院。小明爸爸從來不去醫院，這次又想挺過去。我將一個懂醫學的鄰居叫來，這才說服了他。到醫院檢查後，發現是顱內出血，立刻被推進手術 室，做開顱手術。醫生說，再晚來一會兒命可能不保。

「文革」結束後，我哥和我上大學，都住在學校，周末才回家。我父親那時已經去世，我兩個姊姊在外地，平日裡母親一人在家。有一回我母親得了急病，多虧小明他爸推著自行車把我媽送去醫院。之後很多年，小明的爸媽沒有少幫忙我家。我們家人都出國後，房子空著很長時間沒人住。我們將房門鑰匙給了「老工人」夫婦，他們隔三差五去打掃屋子或打開窗門給房子透透氣，園子裡花草樹木也由小明爸爸打理，這是他的老本行，他也樂在其中。

此時「老工人」一家已經搬去弄堂口那兩間更大的汽車 間住了，還在一旁加蓋了一間廚房和一個廁所，用上了煤氣灶和抽水馬桶，生活大為改善。「老工人」夫妻倆先後退休 ，這時他們真的「老」了，但卻比以前更忙更辛苦。他的三個兒子都帶著老婆去了日本或委內瑞拉打工，把孩子交給他們照看；女兒雖然嫁到外地，但為了讓她的孩子保留上海戶口，也將孩子寄養在「老工人」夫婦那裡，好在四個孫輩中有三個是女孩，可以同住一間房，唯一的男孩就和他們老夫妻同住一屋。

住處解決了，但每日買菜做飯洗衣服不是輕鬆的活兒，讓他們沒有一刻空閒，還要操心孫輩的學習、健康和安全，事無巨細都由老兩口攬下，這樣的情形持續了十多年。可以說，在我們這條弄堂裡以及附近地方，找不到第二家像他們這樣為孫輩盡心盡力的老人。弄堂裡的人提起他們，還是用「老工人」的稱呼，但多了許多敬佩之意。

後來孫輩被他們的父母接走或者自己成家搬出去了，老夫妻終於可以鬆一口氣。沒想到幾年前小明媽媽在晾曬衣服時不慎摔倒，腦溢血去世，如今只剩下小明爸爸一人生活。老人買不起商品房，且年紀大了也不想再挪動，就一直住在汽車間。大兒子小明回來和他一起住，為老爸買菜做飯。小明說：「小時候我『吃生活』（指挨他爸打）最多，現在照顧他的還得是我。」小明是開玩笑說的，他對照顧老父親沒有怨言，挺孝順的，這或許就是老百姓常說的「棍棒之下出孝子」。

這些年上海的面貌日新月異，人的心思和想法也越來越新潮，小明爸爸卻變化不大，不僅還住在那汽車間改建的老屋裡，而且也不上館子，不去旅遊，每日粗茶淡飯。近來聽醫生勸，把酒也戒了，肉也不敢多吃，但他身板還算硬朗。每天午睡後，只要不下雨，他就會拿一個小板凳，步行十幾分鐘，到一處街心綠地去，那兒每天都聚集了一群和他一樣的退休了的平頭百姓。他們在一起「嘎訕胡」（聊天），有的下象棋、打撲克，小明爸爸有時和他們一塊兒玩，有時在邊上觀戰。外面絢麗紛繁的世界可能早已將這些人遺忘了，但他們自己倒很坦然，根本不在乎。但對於我來說，多年的鄰居情誼在心中是抹不掉的，我回國時都要去看看他們一家人，就像每次都要和一起下鄉的知青朋友聚會一樣，那是一份牽掛。

因為疫情，我已有近三年沒有回老家了，前不久卻意外地在一段網路視頻上看到了小明爸爸。原來我們老家所在的那條小馬路現在是網紅馬路，每日來訪者絡繹不絕，路上的許多西洋老建築都成了他們的打卡地。視頻裡是一位對我們弄堂裡花園洋房感興趣的參訪者和小明爸爸的對話。原先看似話不多的小明爸爸在鏡頭面前有問必答，滔滔不絕，從房子的外表、結構，到內部的格局和設施，曾經住過什麼人，都如數家珍，讓我刮目相看。最後對方問他多大年紀，小明爸爸摘下一直戴著的口罩，要人家看著臉猜。「我看你有七十多了吧。」小明爸嘴一撇說：「差太多，我已經九十四歲了！」

就這一句話，讓對方大為驚訝，馬上送上了一堆祝福老人健康長壽的話，而看了視頻後的網友們也紛紛在下面留言點讚，有網友甚至說，很想來我們弄堂見見這位「老爺叔」。

小明爸爸大概沒想到，他一個退休了的「老工人」也有出風頭的一天。（下）（寄自印州）