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娃娃臉

（極短篇）鄒敦怜

趙宇有張與年齡不符的娃娃臉，圓鼓鼓的、胖嘟嘟的，這讓他看起來顯小，做起事情讓人覺得怎麼樣都不牢靠。更糟的還不只這樣呢！

周六一大早，「一二三四、二二三四……」趙家小孩在游泳池畔一字排開，五年級、三年級、兩個雙胞胎二年級，兩男兩女，花色一樣的藍色泳裝。暖身操一板一眼地完全不馬虎，下水之後，五個人一人一個水道，蛙式先游個十趟。蛙式只要學會抬頭、低頭這兩個動作就可以，游水間的呼吸也很簡單，兩腿一夾一蹬，划出長長的距離讓初學者很有成就感，趙宇是邊說小青蛙的故事邊教孩子們蛙泳。

十趟蛙式之後，兩個最小的就可以自由地游水，兩個大的今天要繼續蝶式的練習，趙家私房游泳課進度很慢，反正也不急。蝶泳很難，練了幾個月了，趙宇都還在磨孩子們腳部的動作，蝶式划手都還沒能教下去呢！

趙宇要孩子們把腳併攏，想像自己是條美人魚，美人魚沒有腿，腿得在水裡放輕鬆。擺動併攏的腿靠的是腰的上下鼓動，腰又是由頭、胸的起伏控制著。「來，你們想像自己是條海豚，胸口抱著一顆球，胸口下壓時，有沒有感受到水向上的浮力呢？」孩子們點頭之後，趙宇繼續提醒：「……這水好像在跟你玩遊戲，水的浮力把你的球推回來，你要再推回去……」孩子們在水中感受著腰部如何驅動併攏的腳，趙宇則不時蹲在水池中看孩子們是不是做得正確。

游泳這種「才藝課程」可以進行一整個早上，小鎮的公家游泳池，鎮民進場還免收費。只是趙家一家五口離開時，被新來的管理員攔住：「這位教練，您不能在游泳池教學，這違反我們的約定，下次再看到我們會請您離開。」

「教學？我哪有？」

「我們有合作的游泳教練，他們要加入工會才能在游泳池教課。」

「什麼？我是他們的爸爸！」趙宇說得理直氣壯：「你沒發現他們都是一個模子刻出來的嗎？」管理員卻笑了出來：「您這麼年輕，怎麼可能？四個哩，現在哪有人生這麼多，請提出證明。」

管理員還在嚷嚷，幾個小孩哈哈大笑。大女兒很懂事地提醒著：「爸爸，你皮包裡不是有我們的健保卡嗎？」

拿出了健保卡，管理員對照著五張都姓「趙」，知道自己弄錯了，道歉之後還是嘟囔著：「您教得太專業了，又這麼年輕，誰相信真的是爸爸。」

趙宇苦笑著不知該怎麼回應，他二十出頭就結婚，很快有了第一個寶貝，繁重工作操勞著身軀，但娃娃臉是天生的啊！

游泳 健保

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