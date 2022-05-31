倩華∕圖

這麼多年來，每一次回上海，我都要去曾經住了許多年的那條弄堂，不為看自家的老房子——它已被租給外人住了，而是去探望人的。離開老家已有三十多年了，原來同住一條弄堂的熟人所剩無幾，有的搬走了，也有人離世了，我去見的是還住在那裡的老鄰居。

有一對夫妻老鄰居，男的最初在一政府機關大院裡做上海人說的「花匠」，就是負責院裡花草樹木修剪養護的。「文革」時不讓搞這些「資產階級」的玩意兒，他就被分配到唱片廠工作；女的在棉紡廠做工，早、中、晚三班輪班。夫妻二人都是做了一輩子的工人。後來提到這對夫妻，弄堂裡的人都管他們叫「老工人」。

不過這個稱謂不是一開始就有的，夫妻倆有這樣的名頭，和「文革」有關係。這事還得從頭說起。

我們弄堂裡只有兩棟兩層樓的花園洋房，原來住四戶人家。其中，我爸是大學教授，另外幾戶有「資本家」（彼時對工商業老闆的稱呼），有市裡的高級幹部。在上世紀五、六○年代，這些人都屬於高收入階層。一個工人家庭自然是住不起花園洋房的，這對老工人夫妻之所以成為我們弄堂裡的一員，是因為弄堂裡除了正規的住房，還有供住戶停車用的汽車 間。我們那棟房對面就有兩間連在一起的汽車間，弄堂口還有一排汽車間。那年代，上海灘已經很少有人擁有私家汽車了，弄堂裡的汽車間常年廢棄不用，於是就被房管所收回，改建成簡易的住房出租。老工人夫妻倆老家都在上海郊區農村，來城裡做工，收入不高，還拖家帶口，於是租金 便宜的汽車間便成了他們的容身之所。

汽車間改造不難，拆除原來汽車走的大門，砌上磚牆，安上人能夠進出的小門以及窗戶即可。汽車間裡有自來水管道（原洗車用的），電燈也有，但是弄堂裡其他住家享有的管道煤氣灶以及抽水馬桶這樣的衛生設施，汽車間裡是沒有的。有很多年，「老工人」他們家就用煤球爐做飯燒水，每次生火點燃爐子都要花不少時間，挺辛苦的。還要自己倒馬桶，每天一大早，趁弄堂裡大多數人還未出門，老工人太太會將木製馬桶拎到弄堂裡，打開一個化糞池的蓋子，倒入糞便，再用清水涮洗馬桶，涮過的水也倒入化糞池。

「老工人」一家的經濟條件和生活狀況和弄堂裡其他人家相比，確實有很大的差距。差距帶來一些人與人之間的隔閡，甚至是尊卑意識。弄堂裡有一位官太太，每次出門看到「老工人」夫婦在弄堂裡，常常是先揚起頭，似無視對方的存在，快到對方身邊時，才微微點一下頭，算是打過招呼了。什麼叫「抬頭不見低頭見」，這也是一種解釋。

「老工人」家有四個孩子，三男一女。他們剛來時，就住在我們房子對面的汽車間裡。老大小明是男孩，比較頑皮，常挨他爸打。此時如果我在弄堂裡玩，母親就會把我叫回去，不想讓我聽見大人的打罵聲和孩子的哭聲。母親常常會嘆一口氣說：「為什麼要打孩子？」我那時小，也覺得不解，因為我的父母從不打罵我們。

不管大人們是怎麼想的，我們小孩子不分彼此，照樣在弄堂裡一起玩。好多新鮮的玩法都是老工人家的孩子起頭的。原先弄堂裡男孩子也就是下棋、打撲克，女孩子跳橡皮筋，或者男女孩一起「盤押貓貓」（捉迷藏）。他們家孩子則趴地上打彈子（玻璃球）、奔跑著滾鐵圈、抽打陀螺，還喜歡「鬥雞」（一隻腳直立，並捧著另一隻腳與他人對碰的遊戲）。我們都學會了，在一起玩得很開心。

一條弄堂裡的孩子，差別也是有的。我們家孩子的學習成績要比「老工人」家的孩子好，而他們家孩子的身體比我們幾個孩子強。小時候我們兄弟姊妹不時傷風感冒跑醫院，還分別得過百日咳和肝炎這樣的傳染病。他們家孩子吃冷飯、喝涼水，冷天赤腳穿鞋，夏天打赤膊在弄堂露宿，都沒事，很少生病，從沒見他們去醫院。

小時候，雖然我也能感覺到身邊人與人之間的差異，但並沒有覺得這有多重要，也沒有想到過大人是做什麼工作的，有什麼樣的身分，會影響到我們。然而就在我剛滿十二歲的時候，「文革」爆發了，之後發生的事讓我看到，原來這些對大人和小孩都很重要。

「文革」是一場整人的運動。弄堂裡首當其衝的就是「資本家」，被抄家不算，還被掃地出門，不讓他們住了。當大官的兩位很快也被「打倒」，以前上班有車接送，倒台後得自己擠公交車，再後來還被關了起來，連家人也不知道關在何處。我們家的處境也沒有好到哪裡去，父親學校的紅衛兵來我家「掃四舊」，把家裡的書櫥貼上了封條；在學校裡，父親被沒完沒了地批鬥、關牛棚、寫認罪書，還要加上勞動改造。

此時弄堂裡只有「老工人」一家平安無事。「文革」時期，人與人是以階級成分劃分的，那時工人階級被視為領導階級，故而工人的身分最為吃香，所以整條弄堂裡能昂首挺胸做人的只有他們一家。那時所謂階級成分不好的人，如被定為地主、富農、反革命和壞分子的，以及在「文革」中被打倒和批判的人，日子都不好過，而他們的子女也因為「出身」不好，在社會上抬不起頭來。

一天晚上，有人用力敲打我家的門。聽到這樣的敲門聲總是讓人心驚肉跳。打開門一看，原來是幾位我的小學同學。由於大家已經畢業了，又是在「文革」初始的混亂階段，我們彼此之間並無來往。他們突然出現是因為知道我有一輛自行車，要我「上交」給他們。

這不是開玩笑！「文革」初期，抄家成風，他們是有樣學樣，到自己同學家「打土豪分田地」。他們敢這樣做，就是因為我的「出身」不好。我心裡很難過，幾個月前我們還開開心心地在同一間教室上課，怎麼一點不念同窗友情呢？現在想起來也難怪他們，還都是小孩子，懂什麼呀？他們臉上稚氣未消，就出來「鬧革命」。

我沒有把車給他們，而是去汽車間叫來了「老工人」家的大兒子小明，因為這輛車是他的。小明是初中生，他學校裡堆放著很多抄家來的物資，學生只要以參加「文革」之名，登記一下，就可以領取其中的可用物品，這輛自行車就是他拿來的。他父母都騎車上班，家裡已有兩輛車，汽車間地方小放不下，才擱我這裡，我拿它來學騎車，天天上馬路練習，可能就是這樣被同學們發現了。

一位同學聽小明說車是他的，不甘心地問小明：「你什麼出身？」小明一聽就火了，大聲說：「我爺娘全是工人，老工人！」然後指著我同學說：「滾蛋，再到這裡來，請儂吃生活（揍你）！」看來「出身」好，就是牛。我同學看大哥哥惹不起，只得悻悻離去。

小明稱他爸媽是「老工人」，不是從年齡上說的，而是指他父母一直就是工人，話語中帶著滿滿的自豪感。確實，在「工人」前再加上「老」字，似乎分量更重，叫起來更加響亮。也就是這樣，「老工人」的名號就在我們弄堂裡叫開了。（上）（寄自印州）