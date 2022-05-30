當我六十歲時，猛然心驚，喔，我居然六十歲了！一年三百六十五天，六十年，就有八百萬個日子！八百萬個日子往回溯，記憶跟著自動倒轉，在心海次第浮現。

小時候最盼望新年到來，因為「我長大了，我又增加了一歲！」從兒童稚語的「我三歲半了！」四歲半、五歲半，引頸盼望那半年快快過去，可以上小學，太神氣了！過了十歲，年紀以兩位數字表述時，多希望有神仙姊姊的掐指神功，多增加點歲數，瞬間成長，可以穿上電視廣告裡漂亮的裙裝。

忽忽有一天，胸前猛然隆起，需要穿上胸衣藏點，月事叩門來臨，告示即將揮別少女。「妳今年多大了？」阿姨姑姑們早早等候我到達可以辦成年禮的十六歲，以舉家同慶。與此同時，小時候的期盼被學業輾壓無形，增長的年紀成為父母眼中小心謹慎的代名詞，諸多不宜事項編列成冊。

意識到年齡進入二字頭，是四年的大學生涯。吃的，穿的，談戀愛，交朋友，跳舞、遊玩與社團，實現了小時候的想望之後，是就業 與出國的抉擇。那時才緊緊地壓縮心房，小時候期盼長大、變老，可以做大人做的事情，為什麼沒有人告訴我，長大與變老的同時也是壓力和煩惱堆積之時？

三十和四十之間，經驗了工作和家庭，惶惶於柴米油鹽，往日的打扮與浪漫無存，心力全部付諸於孩子身上，夏日短褲簡衫，冬日長褲外套，色澤非黑即灰，外在的逼切讓人不由自主地忘卻了年紀幾番。但孩子生日不能忘，選場地、布置、飲食、遊戲、邀請人選，從幼稚園到小學，逐年邀同學慶賀，也參加他人的生日會。小小年紀已練習社會交際。中學、高中，各式各樣的活動與壓力鍋，試煉著他們，也考驗著我。

不知不覺中，年齡油門已加速進入五十。歡樂滿屋漸變空巢，孩子進入大學，與我生活在平行宇宙，一年只偶見一、二回。老伴則已被現實訓練有素，在他專屬的室內電腦與室外攝影間優游自在，自有生存方式。屬於我自己的時間多了起來，早已不知去向的「自我」芳蹤，紛紛從隱形黑幕中現身，健身 運動、時尚服飾、旅遊、各類增進身心靈的社團，填補了失去的空缺，日子突然繽紛。

年到六十，方才意識到，竟已是小時候覺得天遙地遠的耳順之年。歲月的磨練，讓我面對外境刺激時，能以一抹笑容帶過；面對內心的寂靜時，也能安住與天地為鄰。年到六十，不復童稚時殷殷期盼歲月增長，也不復遙想當年青春少年時。歲月的增添賦予了生命的風華，給予了記憶寶庫，除了感恩，別無他想。

六十之後，年年皆是六十。不管它體重多少、皺紋增疊、臉上斑點叢叢，看到喜劇，想笑就大笑狂笑；若是悲劇，想哭就大哭猛哭。大力擁抱親吻親愛的人和朋友，不壓抑情緒或顧慮觀感，大膽地說「我愛你」。不論親疏，不想來往的人就不來往，勇敢地說「不」。不扭捏不做態，不做個矯情的人。建設一顆續航力強且持久的心，因為，我是花甲一女人，前程尚遠，馬力要充足。（寄自密蘇里州 ）