《論語》裡孔老夫子教我們要引以為戒，不要「群居終日，言不及義」，整天沒事做，沒話找話說，盡說些無聊話，說了等於白說的廢話。猶記得小時候看李翰祥導演 拍的黃梅調電影 《梁祝》，有一幕是學生在學堂裡搖頭晃腦地念著：「大學之道，在明明德，在……」老師臨時抽考：「飽食終日，下一句是什麼？」笨笨的馬文才答不出來，竟冒出：「就不餓了。」台下觀眾爆笑，這就是典型說廢話引來的笑話。

但是生活中我們說廢話的機率越來越高，似乎有「世人都曉扯皮好，不費力氣不費腦」，許多人喜歡用廢話來對應日常生活的溝通，是年輕人對應資訊時代無用訊息的反擊？但從心理學的角度看，廢話有其正面的意義，因為語言本身不僅僅是傳遞資訊，還有很強的社交屬性，廢話是人際關係的第一句，一個人不會說廢話場面話，就等於不會說話。在一般人交往時，不要用太強目的性的語言，才容易讓人親近。但信息量等於零的廢話又令人莫名奇妙，譬如「在我忘記之前，我一直記得」「這手和巴掌一樣大」「我能活到我死」「七日不見，如隔一周」「股票規律找到了，不是漲就是跌」「每天省下買一杯奶茶的錢，一星期後就能買七杯奶茶」「我前腳剛走，後腳就跟上了」等等。

形容說廢話有各種說法：打屁、耍嘴皮子、嘴炮、鬼扯蛋、扯淡、胡說八道……。有人慣用廢話回答廢話，似乎更符合年輕人愛開玩笑的心理，因此形成了另類搞怪的文化趨勢。當一位年輕人被七大姑八大姨催婚時，他認為最得體的廢話是：「快了，該結的時候就結了。」

想起我的一個同學從小參加演講比賽，老師請專人訓練他，果然到處得獎。但他自嘲說自己受的是高度專業的廢話訓練，一種聽起來內容好像很具體豐富，實際上很空洞。包括冠冕堂皇的廢話、言之無物的廢話、雞同鴨講的廢話、模稜兩可的廢話、舉一反三的廢話、不知所云的廢話、故弄玄虛的廢話、於事無補的廢話等等，湊在一起好像應用得當，其實還是說了像是沒說。

另一類廢話該算愛情廢話，韓寒曾說過：「愛情的副產品就是廢話。」談戀愛之所以稱為「談」，因為兩個人互相瞭解的過程中，就是彼此拋話題，一來一往慢慢瞭解對方，逐漸進入對方的心裡。所以戀愛期間難免要說許多廢話，多到一睜眼就想跟他聊天，讓瑣碎的時光也變得詩意和浪漫起來。兩人說著無聊的話，做著無用的事，卻覺得心裡滿溢著一堆愛情，只想聽不想打斷，從中感受到了深深的愛。所謂幸福，就是找到了一個願意聽你講廢話的人，一邊聊著廢話，一邊笑成個傻子，從沒有營養的對話中得到無法言喻的快樂。「你現在幹嘛？有沒有想我？」不厭其煩地問，對方也耐心地回應。只要有愛，廢話都會聽成情意綿綿的溫馨，和一個什麼廢話都可以聊的人在一起，那就是世上最好、最舒適的關係。（寄自加州 ）