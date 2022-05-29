顏寧儀∕圖

有一種相思，很難言說，最難排解。即使面對面，你都張口結舌，而你們曾經極其親愛。沒有對錯，沒有誰辜負誰，卻只能眼睜睜看著對方背影，漸行漸遠，沒辦法追上去說一句話。千般不捨。

在iPad2的年代，我們就給媽媽買了這個新玩具，她喜歡拿它拍照。有一年，我帶她去波士頓 看我的大女兒，那次同行的還有在美國定居的我兩個姊姊。女兒帶我們去梭羅曾經定居的瓦爾登湖，也去了一些我不知道名字的山和海。

女兒的世界越來越多是我不知道的，對媽媽來說，更多。她不知道瓦爾登湖、梭羅、《湖濱散記》，不了解我看到梭羅那間近乎是苦行僧小屋的震撼——極窄的床、極小的桌和窗，其他再無一物。她不懂為什麼要開這麼久的車來看這破房子，她小時候住的比那還不如。她家的牆是泥巴磚糊的，磚和磚之間有洞，風會灌進來，「伸手進去一摳，常常就可以摸出一條蛇皮」，蛇蛻下的殼。

很多年以後，因為她的iPad2出狀況，我幫她處理時，看到她在那次旅行時拍的照片，沒有瓦爾登湖，也沒有美國大山大水的風景，沒有那年秋天各種漸層的黃葉、紅葉，她拍的幾乎全是我們的背影。我們，她的三個女兒及孫女兒。

我的臉書照片，曾經就是那一年她拍的我的背影，在海邊。我留著長髮，穿著長長的牛仔裙，面向海洋。我仍然記得自己那時對世界滿懷熱烈的夢。

當時不知道，我後來也會成為一個追著女兒背影的媽媽。

媽媽原本是紡織廠女工，十八歲結婚之後，就一直是一個家庭主婦，忽忽就快七十年了。她年輕時的照片，大捲髮，濃眉大眼，笑容是一種毫無顧忌的天真、勇敢。我童年時對媽媽的印象一直是這樣，只要她在，就不怕半夜有鬼。鬼應該也怕她，她是我唯一害怕的人，她的暴烈可以讓晴天忽然打雷，閃電劈到你身上。但是，她好美。是不是所有孩子都覺得自己媽媽好美？

在那個沒有「三個孩子不算少，兩個孩子恰恰好」的年代，她不到十年就生五個孩子，算是客氣了，我一個朋友有十一個兄弟姊妹，「戰後嬰兒潮」就是這樣大爆發。那個年頭的媽媽，幾乎都是自己帶孩子，沒有什麼托兒所，也請不起保母，一般女人就算出去工作，薪水可能還不夠請人帶孩子。我們家五個孩子總是乾乾淨淨、乖巧有禮，媽媽在紡織廠眷舍裡，是出名的能幹、強悍。

她像一隻母雞，誰若欺負她孩子，她會尖牙利爪撲過去。我們像小雞，緊緊跟著她，誰都不可以脫離她的視線、羽翼，她用集權高壓衛護我們安全。當年，沒有什麼比活下來更重要的。

在那個還沒有冰箱的年代，我們幾個蘿蔔頭每天都要和她去巿場買菜，媽媽又牽又拖，要我們各抓住一片她的裙角，以免在凶猛的人潮中被衝散。我常走著走著就鬆手了，停在鼎邊銼的攤子前，被那熱騰騰的蒸氣和蔥頭香味死死黏住腳步，她回頭一把抓住我，先打一巴掌，然後要我跟其他姊弟一樣，抓著她的長裙。是的，長裙，在那個貧窮的年代，媽媽仍極盡所能讓自己青春正好，不要被孩子、生活折騰成沒有光的黃臉婆。也許這也是我後來在職場總穿長裙的原因。

做媽媽的，最怕孩子不見了。三十年前，我第一次帶女兒去中正紀念堂看燈會，女兒才三、四歲，我即使緊緊牽著她的小手，都覺得擋不住四面八方像亂流一樣的人潮。那也是我第一次去看燈會，不置身其中，不能體會媒體說的中正紀念堂有二十萬人是什麼光景。女兒身高只及大人膝蓋，她在密密實實的雙腿肉林之中跌跌撞撞，連呼吸都困難。廣場擴音機不斷呼叫與父母失散的小朋友名字，我有點緊張，告訴她，萬一我們沖散了，不要害怕，仔細聽擴音機自己名字，去找會合的地方，「媽咪一定會來找你」。

女兒小時候，社會新聞屢有綁架兒童案，白小燕被撕票，更是讓天下父母揪心到作噩夢。人間有多少不可測，我常告訴女兒，萬一真被壞人擄走，要鎮定、有信心，「不要哭，不要怕，不要惹壞人生氣，要乖乖吃飯，你一定一定要相信，爸媽一定會來救你」。不論發生什麼事，絕不要放棄希望，媽咪的愛堅若磐石。

媽媽在歷史的洪流中早早就失去雙親，沒有爸媽會來救她。她從小就只能靠自己。她要察言觀色、臨機應變，有時當兵的養父突然沒有預告地回家了，小小的她不需要人教，穿著薄衫、頂著風、踏著雪，去給四天三夜打牌沒回家的養母通風報信，讓她快去當鋪把被子贖回來。

台灣光復，她九歲，跟著養父母隨部隊來台。她怕自己被賣掉，一心想幫助家計。剛開始，她在海邊撿螃蟹，養父最愛用螃蟹配米酒喝，「一醉解千愁」，米酒卻不行，他醉了就罵天罵地罵老婆，國仇家恨統統是死結，直到中風 ，他閉著眼睛流下最後兩行眼淚，一句話都來不及說。

後來她想到一個賺錢的方法，釘了一個木箱，塞了幾條破毛巾，去賒冰棒來賣，冰店老闆居然相信她，小女孩的無本生意就這樣開張了，每天很快就賣光。她這麼瘦小、這麼頑強，當時大家都窮，那些買她冰棒的人，一定是不忍，把自己的生活費勻出一點點，一點點就可以讓這個小女孩有了立足之地。賣冰棒的女孩賺的錢比生前當軍官的養父薪水還多。

她早婚，因為她一心想要有自己的家。雖然被五個孩子困鎖在家，年輕的她，充滿像火一樣的學習慾望，仍然想賺錢，她去婦女會辦的免費班，學裁縫、繡花，甚至學開計程車，她是我們家第一個拿到駕照 的人。她除了幫人做衣服，也幫我們做衣服，據她說，大家都誇她的孩子穿得最漂亮。不懂事的我曾希望她不會做衣服，這樣我就不用總是穿兩個姊姊拆掉重改的舊制服。在國中之前，我的藍色制服顏色總是比同學淺，像海洋裡一尾褪色的魚，我常想躲到礁石後面藏起來。

她做衣服時，極專注，她蹲在榻榻米上，拿著弧形的尺和粉餅，在布上畫剪裁線條，魯鈍又好動的我不知道趨吉避凶，常不知趣地湊上去問東問西，被打斷思緒的她，立刻拿尺在我腿上狠狠抽一記。當時我不明白自己做錯什麼，其實她只是沉浸在自己的世界。（上）