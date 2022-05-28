倩華∕圖

根據美國花店的統計數字，母親節 是一年中買花最多的一天，其次才是情人節。這並不奇怪，因為母親的愛比情人的愛更為真摯懇切、無怨無悔。子女感激母親的恩情，恰似小草感謝春天的太陽，正如〈遊子吟〉所云：「誰言寸草心，報得三春暉。」

生長於冷戰年代的戰後嬰兒們，每年到了母親節，需要買兩打康乃馨。一打獻給自己的母親，另一打送給孩子的母親，向影響一生最大的這兩位「承先啓後、繼往開來」的偉大女性，獻上最崇高的敬意和謝意。

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我相信，所有的歷史都是由母親們寫出來的。問每位歷史人物為什麼會做出那樣的事，首先要問：他的母親是誰？

記得小學時，學校禮堂牆上掛著好幾幅「宣揚母教」的圖畫，我腦海中還歷歷在目，記得有「孟母三遷」、「歐母畫荻」、「岳母刺字」等等。

記憶中，我母親很善於講故事，內容經常蘊含人生哲理。我常聽得聚精會神、津津有味。童年時，母親在管教我的時候常講述一個故事：古代有個小孩子做了一件錯事，但他的母親溺愛他，並沒有管教他。結果他長大以後變成十惡不赦的壞人，被官府處死。

另一個印象深刻的故事是：故鄉金門古代曾誕生過一個小孩子，名叫盧遠，本來他命中註定會做皇帝。可惜後來卻出了變化，他變成是「乞丐身、皇帝嘴」，身為小乞丐，講話卻如同聖旨。我問為什麼會這樣呢？母親說：有一次盧遠和別的小孩吵架，他氣不過，就說：「我若有出頭的一天，你們統統走著瞧！」灶王爺報告天庭，玉皇大帝一聽，那還得了？便趕快把他的命改掉！改命那天雷電交加，盧遠記得媽媽曾教他：遇到災難時，要咬緊牙關。他趕緊照做，這才保住了「皇帝嘴」。盧遠故事的教訓是：「人要居心善良，有好心願，才有好前途，否則命運再好也沒有用。」

從小到大，我聽母親講過許多精采的故事，包括故鄉金門、台灣閩南、南洋一帶的傳奇故事，還有散落在古書中的奇妙片段。也包括有趣的動植物寓言，例如十二生肖的排名由來，春牛圖上的牛為何穿鞋子？小貓為何裝作老虎發威？狗為何總是追著貓？等等。

而我最喜歡聽的，是她所講的一些更切身、更真實的故事。那是在清末民初、二戰期間，我的祖父母、父母親、其他親戚朋友，所親身經歷的奇聞軼事，母親常興致盎然、如數家珍地娓娓道來。

綜觀近代的歷史，風雲變幻，常令寫歷史的人擲筆三嘆，讀歷史的人無奈扼腕。其中有太多的流離變遷、悲歡離合。那些「大時代的故事」，從歷史課本上讀到，總覺得距離我很遙遠。然而從母親的口中說來，加入一些家族、親友、個人的元素，卻充滿了感情和人性，讓我能從另一個角度重新解讀那個時代，頓然感到身歷其境、有所領悟。

最後，我終於明白了，那些故事的背後隱藏著一種在亂世中安身立命的法則，才能在歷史的洪流中把握住方向，不會人云亦云、失去自我、隨波逐流。

針對母親的這些「口述歷史」，她說：「這些事，現在再不講，以後就永遠沒有人知道了。」我很相信母親的話，除非「聽故事的人」，有一天都變成「說故事的人」，否則有些事，恐怕很快就會永遠失傳了。

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母親生長於故鄉金門的書香世家。外祖父曾興建「金門模範街」，開設第一座發電廠，創辦學校，及在太武山下造林。二戰期間，我家旅居南洋。當時，母親告別「舊時代」所做的第一件事情，就是將隨身丫鬟當作女兒，選個好對象嫁了出去。

我出生那年，我家剛從南洋遷回故鄉金門，接著發生古寧頭大戰、八二三砲戰，金門變成舉世聞名的前哨堡壘。其後，我家又遷到台灣。

我是戰後嬰兒之一，我的母親當然就是「戰後母親」。想像一下二戰之後，滿目瘡痍、百廢待興的世界，就知道戰後母親的任務有多麼艱鉅。

雖然經歷戰亂、漂泊，但在動亂的當年，我家還算比較幸運的。當時幾乎每個家庭都要面臨不同的挑戰，只有程度上的差別。而每位母親的偉大的方式也各異。

戰後母親是傳統女性的最後一代，也是新女性的第一代。換言之，對上一輩祖父母，她們是孝順的「乖乖女」。而對下一代子女，她們卻是「虎媽」。這樣的人格特質，使她們能克服冷戰年代的挑戰，使出洪荒之力，排除萬難，脫穎而出。

如果人生像一場戲劇，我認為每位母親都是最佳導演、編劇，應該贏得一座「終生成就獎」。母親是藝術家，子女是她們發揮才華、創意，所創造的傑作。

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記憶裡的童年，青山綠水、風景秀麗，門前有小河，後面有山坡，園中有花果樹木，青翠葳蕤。小鎮民風淳樸，相處融洽，充滿人情味。街坊之間，雞犬相聞，每家鄰居有哪些人、發生過哪些事，大家都耳熟能詳。

平時，母親除了打點一家人的食衣住行，也熱衷於敦親睦鄰。母親外貌樂觀喜氣、笑容滿面，和鎮上的奶奶阿姨們都很投緣。她從小接受傳統文化教育 ，不但知書達禮，且對烹調、縫紉、園藝、教學等治家十八般武藝，樣樣都精通，並樂在其中。

母親連外貌也都一看就是「好母親」的樣子。當年中視八點檔的連續劇《母親》是齣感動人心的戲，收視率超高。劇中飾演「母親」的主角，是資深藝人盧碧雲，她造型慈祥和藹、演技精湛，演得逼真生動。我的親友們看到該劇，都說我母親的外貌神態和盧女士的相似度極高。

當年社會為了宣導母教，每年母親節，地方人士會選拔「模範母親」。我母親不僅在故鄉金門當選模範母親，遷到台灣之後又再度當選模範母親。

母親善於縫紉衣飾。她最拿手的是中西合璧的唐裝。衣料在她手中，就像一片錦繡河山，蘊藏著多彩多姿的文化，加上創意，就化成珍貴的藝術品。少年時，我會站在母親的縫紉機旁，欣賞著它像火車一樣，隨著節奏，開始啓動。那只機械針頭，就像袖珍的火車頭，上下跳動，蜿蜒滑行在衣料的一片原野上，留下一條美麗的軌道。

〈遊子吟〉上說：「慈母手中線，遊子身上衣。」我在交大宿舍、留學公寓裡，每次見到母親縫織的衣物，觸景生情，就勾起我眼中的熱淚。

母親也善於烹調美食 。每逢過年過節，是美食大集合的時刻。母親調製年糕、湯圓、春捲、粽子、月餅，都具備高水準的獨特滋味。

故鄉金門的佳餚美饌、夜市小吃，和台菜屬於同一菜系。當地海產豐富，黃魚、螃蟹、生蠔等，品質極佳。台北大都會更匯集了大江南北的各地美食，大幅提昇了愛好者的廚藝。由於曾旅居南洋，母親的烹調又增多了東南亞的風味。

母親還擅長園藝，我家遷到台灣後，她依然不忘打造園藝生活。家中的花草樹木，除了美化了我的生活，更深深植入我的心中。那些花草，也因此有機會擺放在我書桌上，夾藏在我的書籍裡，更會出現在我的文章之中。

母親視教育子女為第一要事。在她的教導薰陶之下，我從小培養出愛書藏書的樂趣，認為讀書是種風雅的享受。童年時，我將筆墨、硯台、印章、筆架、鎮紙之類的文具，視同玩具。最好玩的遊戲是猜謎、對聯、文字接龍。我小時候愛書成癖，將書本隨身攜帶在口袋裡，隨時掏出來看，就像今日的手機。

我有一個好母親，是我一生的幸運。母親的言教身教和她的口述歷史，開啟了我的視野，使我知道「我本從何處來」。也指點出「我該往何處去」。如今我已從「聽故事的人」，成長為「說故事的人」，並且像母親一樣，樂此不疲地，試著向別人傳述一些母親告訴我的故事。（寄自加州）