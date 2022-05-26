陳思年∕圖

自父親過世後，母親一直獨自生活。七十一歲的母親每天清晨把家裡的家具和地板，擦拭得一塵不染。晾台上種滿了君子蘭，綠意盎然。深綠色的布沙發上鋪著白色的繡花護墊，門口的鞋櫃上擺放著兒孫們回來後各自要換的拖鞋。就連整個單元的樓梯都清洗得乾淨整潔。母親總是說，能幹活就是福氣，就是造化。我雖然嘴上勸說母親要懶惰一些，能不做就不做，心裡卻一直支持母親對待生活的態度，獨立生活的自理能力，以及獨立的心態、精神和志氣。也一直沒有把母親歸類到老弱病殘的行列裡。

去年四月的一天，我做了一個很奇怪的夢。夢裡，周遭一片黑黢黢、亂糟糟的。一件沉重的物件重重地砸了下來，我大叫一聲，便從夢中驚醒。愣怔地躺在床上，看著小窗外的天色，胡思亂想一會兒，決定起來給母親打電話。未接。心想母親大概下樓了。母親一般在黃昏時分總會下樓與鄰居聊聊天的。又等了將近一個小時，估計母親應該回來了，再打，依舊未接。又猜測母親可能早早睡了。

那一整天，我心思煩亂。到了晚上，再打電話，依舊無人接。我心裡嘀咕，難道母親出去買菜了？然後我給小妹發了私信，又在姊弟群裡詢問，媽媽怎麼不接電話？直至臨睡前，也未收到弟妹們的回覆。

當晚，睡得很不安穩。到了第二天清晨，再給母親打電話，依舊未有人接。而且給弟妹們的私信亦未見回覆。這實屬罕見，便再次私信弟弟。弟弟終於回覆說，媽媽摔了一跤，昨天到了醫院，現在沒事兒了，讓我放心。隨即與弟弟通了電話，也與躺在病床上輸液的母親說了會兒話。原來就在我做夢的那天凌晨，家鄉的午後時分，母親在樓梯上摔倒。

那天中午，弟弟回家為母親做飯，吃過飯後弟弟上班走了。母親本應先睡午覺，但是她計畫先洗碗刷鍋。結果鍋把水龍頭碰掉了，流水嘩嘩地流了一地。母親一急之下，忘了水閥的總開關就在旁邊，她急著跑出去喊人，忘了換鞋，就穿著拖鞋下樓，在三樓和二樓拐彎處摔倒，碰破了前額。二樓的鄰居見狀喊來門衛，關了水龍頭，隨即電話通知了弟弟。叫了救護車送醫，手術 縫合了三十五針。

母親送進手術室後，弟弟小妹才得以給在太原工作的大妹打電話。那夜，弟弟妹妹陪著母親輸液至凌晨三點。小妹忙著收拾清理家裡和樓道的混亂。他們彼時的慌亂和焦急，豈是一個愁字可以形容？哪裡有時間、精力和心情回覆我呢？更何況他們知道我即便知道也無濟於事，只能乾著急。

令人欣慰的是，母親做了腦部CT，沒有內出血，全身也沒有骨折和錯位，只是左手臂浮腫有淤青，估計是倒地時用手著力的緣故。

又過了一日，我與母親視頻。額前的繃帶幾乎遮住了母親的一半眼睛，臉部浮腫，眼睛四周淤青暗黑，整條手臂傷痕累累。我心疼母親晚年竟遭此劫難，眼淚在眼眶打轉，硬是憋了回去。母親反過來安慰勸解我要放寬心：「媽媽福大命大，倒地時神扶了一把。」我的心似被什麼堵著了，沉甸甸地。又似被什麼刺了一下，悶悶地疼。母親的心啊，一輩子都在為兒女著想，受傷躺在病床上時也沒有忘記寬慰我們。一個勁地說：「媽媽沒事兒，皮實著呢。你在外面可不要著急上火，要吃喝好，休息好……」

我一個勁地點頭，說好好好，心裡卻五味雜陳。儘管母親心態樂觀，性格剛強，不服老，凡事親力親為，上下樓梯，拾掇做飯，但是，母親還是無何奈何地老了。

一向精明強幹、事無巨細面面俱到的母親，老了。母親的記憶力一直好得出奇，不像我們，年輕時就經常忘事，不是忘了關火，就是忘了鎖門。記憶裡一直是母親提醒我們小心煤氣，不要磕著碰著，如今母親竟然忘記了如何關水門總閥。

表姊說，她的媽媽（我的姨媽）是身體未老時，心態先老了。而我的母親則是身體已老，心態卻年輕。但是，不得不承認，無論如何，母親還是老了。

意識到母親老了，我的心裡似被抽空，無著無落。然後，傷感的、懊悔的情緒，一點一點地竄了出來。

母親老了，再也不能獨立生活了。儘管母親一再強調她不需要人照顧，還可以獨自生活。可是日漸衰老的身體，和愈來愈嚴重的健忘，尤其是此次摔傷之後，怎能放心她一個人在家？但是母親卻固執地堅持一個人可以。家人和親戚輪番勸說，我也一直在電話裡鼓勵母親：「媽媽，你還可以自己做飯、上街、擦地、抹桌。只要能行能走，你還會同原來一樣。你只是暫時需要有人陪伴，防止意外發生，諸如摔跤什麼的。」

費盡口舌，母親終於同意出院後請人陪伴照顧。可能她的心裡也意識到自己老了。我想，剛強獨立如母親，心裡想必有著不可言喻的悲哀吧！母親能文能武，粗中有細，文可寫字算帳，細能編織縫紉，肩能扛手能提，喜歡做事，熱愛生活，又懂得享受生活。她總是把家裡屋外規整得明亮整潔，而後喝茶、讀書、聽戲、看電視。母親經常說自己享受孤獨的滋味，見不得人多吵鬧。她一直為自己能獨立生活而驕傲，如今卻被歲月硬生生地剝奪了。她的心裡要承受怎樣的無奈和悲涼！

「媽媽挺好，不用惦記。就是腿腳不如從前靈便，走路慢得很。」這是我每一次跟母親打電話時，她喜歡重複的一句話。「媽媽真是老了，走路慢得呀，如蝸牛。」母親終於承認自己老了。

春暖花開又一新春，然而，母親又老了一歲。她的額頭的傷疤已全然癒合，心態依舊樂觀，依舊一個人生活。我感恩，即使在肉體衰殘的暮年，母親依然擁有獨立的意念和精神。（寄自新澤西州 ）