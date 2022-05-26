容閎 「兩個祖國」之間有解乎？（下）

由於以往大家把視線過多放在容閎派遣留學生 方面的貢獻，就常常忽略了他的思想和政治立場。其實，容閎也是一位思想敏銳而成熟的人物。他考察過太平天國，他曾依附曾國藩，並幫助他辦洋務，但他並不寄望於大清王朝，而是希望改造中國。1898年，戊戌變法時期，容閎的家裡成了維新派人士聚集的地方，容閎因此受到牽連，只得離開北京逃往上海，並在那裡繼續開展憲政運動。

隨著革命形勢的高漲，容閎又參與了孫中山領導的革命事業。1900年9月1日，容閎變裝易服與孫中山、容星橋等乘「神戶丸」赴日。容閎與孫中山一見如故，徹夜長談，縱論謀求強國富民之道。11月，清廷公開通緝容閎等「要匪」。1911年10月10日，辛亥革命爆發，容閎給孫中山等人寫信，聲稱「中國人民正處於自己主權的最高峰」，呼籲革命黨人順從「民聲」，建立自主、獨立的民主共和國。1912年，孫中山就任中華民國 臨時大總統，寫信邀請容閎回國參加建設。但是年4月12日，容閎在美國康州哈特福市（Hartford）寓所逝世，享年八十四歲，次日《哈城日報》和《紐約時報》都刊登消息讚揚容閎為學者、政治家及新中國運動的先驅。雖然容閎娶了美國太太，入了美國國籍，很多美國人仍評價他：「從頭到腳，身上每一根神經纖維都是愛中國的。」

容閎在「自傳」序言裡有一段話，正可用來作為對他自己一生的評價：

「推行我的教育計畫，是我對中國不可磨滅的熱愛，同時也是我認為使中國走向改革和復興最適宜的辦法。」

容閎被安葬在康州哈特福雪松嶺墓園（Cedar Hill Cemetery）。筆者2009年春天曾往參拜。墓園很幽靜，容閎家族的墓地在墓園10號區。他的鄰居有兩位名人，一個是美國著名影星、奧斯卡金獎最佳女主角凱瑟琳‧赫本，另一個是美國有名的銀行家J. P. 摩根。

墓碑前的地上，有一塊1972年立的花崗岩碑，簡短地介紹了容閎的生平事蹟。碑文由當時中華民國教育部 長蔣彥士撰寫，紀念1872年容閎首次帶領小留學生到達美國一百周年。碑文是這樣寫的：

容閎先生紀念碑

先生字純甫，清才朗識，淹博多通，為我國學生留學美國之第一人。歸國後，力主遣幼童留學國外，當軸者納其言。一八七二年乃遴選學生三十人，由先生攜以赴美，遂開我國派遣留學生之先河。而中美文化交流，亦以此為嚆矢也。

自先生初次攜學生赴美，至今適屆一百周年。尋聲考跡，想高躅于當年；振鐸揚芬，播景行於終古。維茲俊哲，實系人思。爰泐碑文，借申虔慕。

中華民國教育部部長蔣彥士敬撰

一九七二年八月

蔣彥士立碑到現在，又五十年了。

如今，容閎的「第一祖國」已經強大了，正與他的「第二祖國」廝殺搏鬥中。「第一祖國」的強盛，是容閎終身努力的目標，而「第二祖國」使他成為一個文明有用之人。容閎泉下有知，不知怎樣自解？（下）