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「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

露珠的眼睛

林煥彰　
（琉璃．攝影）
（琉璃．攝影）

就這樣晶瑩

專注，我們默默對話

凝視，都不要眨眼睛；

剔透的心思，妳要告訴我

什麼

昨晚夜裡，我們沒說的

請永遠不要說……

上一則

容閎 「兩個祖國」之間有解乎？（上）

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