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改編《睡美人》之後

陳蒼多

那一年，柴可夫斯基是拉赫曼尼諾夫作曲考試的考試委員。柴可夫斯基剛從海外待幾個月回國，答應花兩天的時間當莫斯科音樂學院的考試委員。

阿倫斯基（Arensky）帶著幾個學生去應試。考試的內容很難，學生們把試卷交上來時，阿倫斯基額上都露出三條線，顯然很不滿意。最後要輪到十五歲的拉赫曼尼諾夫交卷了。由於他的前奏曲部分越來越難寫，所以無法很快交卷。經過八小時的煎熬，他終於交出成果。

第二天，考試委員開始聽學生們演奏作品。拉赫曼尼諾夫彈完時，阿倫斯基轉向柴可夫斯基說，他的這位學生曾在班上寫了一些三部式鋼琴曲，問柴可夫斯基是否想聽一聽？

柴可夫斯基表示同意，於是拉赫曼尼諾夫把熟記腦中的曲子彈奏出來。彈完後，考試委員經過祕密討論，各在成績簿上寫下分數。過了整整兩個星期，阿倫斯基才告訴拉赫曼尼諾夫說，委員會給了他最高等級的「5＋」，而柴可夫斯基還另加三個「＋」號，一個在上面，一個在下面，一個在旁邊。

拉赫曼尼諾夫在音樂學院考試獲得成功，很快傳為樂壇佳話。等到拉赫曼尼諾夫快畢業時，柴可夫斯基為了鼓勵他，委他改編自己的《睡美人》為鋼琴二重奏（四手聯彈）的工作。

眾人都知道拉赫曼尼諾夫很用功又有才華，一定能勝任，誰知他竟然有退縮之意。「我雖然有很多工作，但實際上都做得很少，幾乎沒有練琴。我的惰性重得驚人。」他這樣告訴姊姊。也許，拉赫曼尼諾夫在心中嘀咕：「睡美人睡得好好的，為何要驚醒她？」但他畢竟還是交卷了。結果讓柴可夫斯基很失望，後悔把這件工作交給一個「男孩」，還說，此事讓他心煩得睡不著覺，都快生病了。

眼看《睡美人》成就了柴可夫斯基，卻毀了拉赫曼尼諾夫。但，拉赫曼尼諾夫還是從敗部復活了。原來他當時忙著寫別的曲子，他的歌劇《阿列科》獲得空前成功。柴可夫斯基參加這部歌劇的彩排時還膽怯地問拉赫曼尼諾夫：可不可以讓這部《阿列科》跟他自己的一部作品一起演出？有沒有聽錯啊，二十一歲的菜鳥要與柴可夫斯基同時出現在海報上？

《阿列科》在「皇家戲院」首演時，柴可夫斯基甚至從包廂的座位探出身子發出喝采聲。

好景不常，同年柴可夫斯基死於霍亂，拉赫曼尼諾夫頓失棟梁。但他寫了鋼琴、小提琴和大提琴的《三重奏》來紀念恩師。他在這段時間的作品透露黯淡的氣息，第一號交響曲首演失敗，心情很沮喪，作曲障礙期困擾他達三年之久，他甚至去看了心理醫生。好在終於走出低潮，與大師柴可夫斯基短暫的交會，終究穿過烏雲，照亮他的餘生。

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