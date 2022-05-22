達姆∕圖

昨天我剛上班，就被護士長叫了去，說讓我幫忙用中文與三號病房的家屬談談。

我笑著說：「病人及太太都是從美國名校博士畢業，又都在亞馬遜工作，英文比我好到天上去，讓我和他們談？」

可聽了護士長的解釋後，我還是去了，也是想駁回些中國人的面子。按護士長的意思，找病人的妻子談談，談醫院疫情 期間的規定，談病人的狀況。護士長認為同種文化會比較容易溝通，不想將醫患之間的小矛盾擴大，也是一片好心。

在美國醫院，不僅同事來自不同國家，病人也有來自各個國家的移民。我很理解同種文化的共同性，及不同文化的交叉碰撞。

醫護每天夾雜在不同文化背景的病人、家屬之間，如同直面各種不同的命運，既壓力山大，也讓我重新審視每段人生，更加珍惜自己所有的一切。

近些年，我經常遇到說國語的病人，能理解同胞的心理。三號病房住著一位只有四十八歲的肝癌晚期患者，因為已病入膏肓，他瘦小的身材縮在病床裡更顯憔悴。病人是清華畢業的留美博士生，現為電腦工程師。一年前他發現自己身患肝癌，已經進行化療三個療程，頭髮稀疏，面黃肌瘦。

醫護最不願面對這樣既年輕又是天才的病人，知道病人越年輕，如果治療不及時病情就惡化得越快，不像一些老年病人，一拖再拖，拖上幾年也很難說。

聽說他的妻子因不遵守醫院衛生規定，隨便在公共場合刷牙漱口，並自主在樓層冰箱裡拿飲料食物，被晚班護士發現，當面提意見，兩人為此在樓道裡發生爭執。

他的妻子名叫芳芳，在樓道大呼小叫，晚班護士滿臉委屈地告訴我，如果她再不聽勸阻，繼續違反規定，就會打電話叫醫院保安維持秩序 。

我實在不願意看到中國人丟面子，就從中調和。我對晚班護士解釋說，病人年紀輕輕卻病入膏肓，孩子又小，在這裡又沒有家人可依靠，做為妻子的她，心理壓力大，一時無法接受現實，難免有些心焦氣躁。我們不必將事態搞大，更不必驚動保安，我找病人的妻子談一談試試。

我推開三號病房門，病人正在沉睡，芳芳蓬頭垢面地跪趴在沙發上看一大堆文件資料，滿臉焦慮。

她見我進來就聲淚俱下地控訴晚班護士：「她們這些美國人不近人情，小題大作。」

我拉她坐下，遞給她一盒紙巾說：「自從疫情發生以來，醫院嚴把衛生關，是不允許病人或家屬在公共場合洗漱，也不可以自行到樓層冰箱拿東西，一切都是從衛生角度考慮。晚班護士對事不對人，不會對你一個人有成見。」

她又生氣地說：「是不是他們看我是亞裔，有種族歧視 ？」我回答：「肯定不是。」

她又嘆道，丈夫管理家裡的帳目，如今撒手不管，實在讓人頭疼。我順便提醒她，要搞清他羅列的個人帳戶、保險、退休計畫的繼承人一欄，都寫有繼承人的名字，因為美國有些政策規定，如果不寫明繼承人，逝者的財產會一概充公。她舉著手中的一堆檔案直喊「壓力山大」。

我建議她，如果需要從公共冰箱拿什麼東西，可以叫我們去拿。她情緒激動地說：「我完全是考慮到你們太忙，又何必為這點小事麻煩你們，也是為你們好！」

我笑著告訴她，疫情改變了一切，我們不怕麻煩，走來走去也是鍛鍊身體。

送飯的琳達，因同情三號病房的處境，就多給了一份晚飯讓芳芳吃。芳芳說自己不餓，要帶回家留給女兒吃。她說，女兒只有十一歲，放學一個人在家沒人管呢。我幫忙找來兩只杯子把飯裝好，以便晚些時候讓她帶回家。

待她回家後，我查房走進三號病房，病人雖嘔吐不止，但還是儘量面帶笑容，努力彬彬有禮。每個護士都說他是個既堅強又明理的病人，靜靜地躺在那裡。

得病一年多來，他在心理上已經完全面對現實，接受了自己的病況。我一再讚揚他心理強大，像個鬥士。每次看著他苦笑的樣子，我認為自己已經悲傷得麻木不仁了。

病人異常清醒，他徵問我的意見：如何告訴十一歲的女兒，自己將不久於人世？我建議讓他妻子帶女兒來醫院看他，看到爸爸的病況，孩子會明白的，也會有個心理準備。另外他覺得自己有愧於父母，再也沒有機會孝敬住在中國的老父老母了。他說都是自己的姊姊在照顧老人。我看見淚水從他那已經變黃了的眼睛裡流了下來。

我對他說：「那你就寄些錢給照顧父母的姊姊，一是父母有充分的準備養老；二是你自己也就安心了。」他連連點頭贊同。

我安慰他，不要想太多事情，好好睡上一覺，便與他告別，向門口走去。病人突然問我：「你是否看見一隻貓在房間裡跑來跑去？」我一愣，提醒他這裡是醫院，不可能讓貓進來。他說：「完蛋了，我一定是產生了幻覺！」我不得不又再安慰他一番，還是沒能走開。他說：「這裡能找個中國人說說話，真是一種享受。」

我談到他的病源：「如果沒有家庭遺傳史，估計您年輕時在地攤上亂吃過東西，染上了B肝。」

他說：「在北京 上學時，沒少在小攤兒上吃東西，得過B肝。」

我接著說：「我們中國人不用公筷的習慣一定要改掉。」

他表示贊同，並說已經督促太太和孩子做B肝病毒檢測了。

我們這些純屬私人的對話都是在他十分清醒的狀態下進行的，他說很久沒有說這麼多國語了。那天下午，病人一直處於亢奮狀態，聊天時英文、京腔穿插著使用。

第二天一大早，我剛上班就被護士長叫去，說三號病房的病人昨天晚上去世了，他的妻子想找我談談。

我驚愕不已，沒想到他走得那麼快！

因他是癌症病人，只能捐獻自己的眼角膜，其他部位不可以捐獻，護士長讓我轉告芳芳，取眼角膜的人馬上就到。

芳芳找我的目的就是想知道，昨天下午他先生對我說了些什麼。見到她時，她撲到我身上，帶著哭腔問我。

我如實回答：「他不知道如何告訴你女兒，擔心你女兒接受不了父親將不久於人世；再就是提及，要寄錢給在北京照顧父母的姊姊。」

我無意傳達病人的不是遺言的遺言，覺得這都是些隱私。可是芳芳追問，我只好照實回答。我覺得他們真是一對可憐的夫妻，年輕輕就天人永隔，不禁也悲傷不已。

芳芳沒想到她丈夫會這麼快撒手人寰，還沒有來得及找墓地，慌亂地處理著後事，手裡的電話打個不停。

三天之後，護士長告訴我，芳芳將丈夫的遺體直接捐獻給醫學院了，她說是他的遺願。

聽到這些，我感慨萬分。想想眼前的一切，人生可謂是「一江春水向東流」……。（寄自華盛頓州）