雨說來就來了，沒有任何預兆，突然間傾盆而注。如此天氣在南加州 是絕無僅有的，連我都措手不及，想來那隻鳥兒更是亦然。

那隻鳥兒不過想在樹枝上歇一下腳，我設想。春日最為適宜的溫度，溫吞得如同母親為孩子煮好放涼的白水，不緊不慢，不慌不忙，不必為生活奔忙，只須優雅地略帶不耐煩地啜飲。或者，這鳥兒更具備了非比同類的格調，想要欣賞一下芬芳的李子花，而耽擱了一些時間，正在自己被繽紛落英花濺淚而鳥驚心時，遭遇了突如其來的暴雨 。

瞬間而成為落湯鳥，真是始料未及。鳥兒其實並不太懼怕雨水，略帶油性的羽毛猶如毛氈，可以不沾染而讓水滴珠珠滾落。只是這一場雨太猛烈了，鳥兒不得不用腳爪抓緊樹枝，才讓自己不至於四腳朝天跌落在地。抬頭鳥望，頭頂只有輕薄的紅李花，一些早已不堪雨水摧殘而東倒西歪，根本沒有為之遮擋的空間；低首鳥瞰，只怪起初太好高騖遠了，棲身的枝頭比人類的房屋巢穴還高，縱身跳下只怕要落得個粉身碎骨。

對於鳥兒來說，兩難境地還在其次，危險正在一步步逼近。

危險來自於一隻貓。原本鳥兒對於貓來說，只是可望而不可即的夢想，像是鏡中花水中月，或者是飛翔中看得見摸不著的肥皂泡。貓兒雖然一直把捕捉住鳥兒當作自己畢生的願望，但是夢想和現實看似一步之遙，實則天壤之別。貓兒，特別是這一隻，豢養在人類的鄰家家裡，終日飽食無憂，早已喪失了與生俱來的狩獵本能。

意外，來得太突然。對於貓，是驚喜；對於鳥，是驚嚇。鳥兒似乎已經察覺到所處的險惡境地，努力地撲閃著自己的翅膀，想要逃離這個暫時的落腳之處和是非之地，可是羽毛被打濕了，變得沉甸甸的，連搧動都變得十分勉強。徘徊在屋簷下的貓，看在眼中，喜在心頭。貓似乎在告誡自己：耐心，等待，一切盡在掌控中。所以，貓並不著急，甚至連起初叫囂的躍躍欲試也不再發生，貓看著鳥的眼神，漸漸有了一種得意洋洋。

雨還在下，粗牛筋繩一樣的大小和力度，鞭打在鳥兒身心。生存還是滅亡，很簡單，只是起飛或跌落。鳥兒拚盡全力，醞釀了許久，終於起飛成功，但是只滑翔兩步，就險些降落。貓已經嗅到了鳥的羽毛氣息，忍不住奔跑到雨中，等待從天而落的餡餅。只見，鳥兒掙扎了幾下，跌跌撞撞地降落在李樹一處更低的枝椏。

這處枝椏太低了，使得危險指數成倍上升，超出了原來的位置。貓只要攀登幾步就可以捉住鳥兒。貓兒不是不會爬樹的，只是用不著，那會磨礪了自己肥厚的腳掌，況且貓也不願意被雨水打濕了自己茂密的皮毛。對於生存目的為寵物的貓來說，付出這些代價並不值得。

所以，貓持著一種志在必得的心境，以守株待兔之姿，等待著鳥兒不堪負重落在地上。貓只須像一支離弦之箭衝過去，獵物便唾手而得。

自由就在眼前，不過夾雜著粗魯的大雨，鳥兒撲閃著翅膀，剪刀一般試圖把傾盆而至的帷幕截斷。一次，失敗；兩次，失敗；三次，失敗。有些時候，不是努力就能夠成功，還有天註定的命運。鳥兒是不是也有如此的想法？鳥兒幾乎聽到了貓的嘲笑聲，分明近在耳邊。恐懼有時候比死亡更能打擊當事者，害怕比困難本身更削弱僅存的勇氣。

我，不由自主以人類的思維去測度那隻被困在雨水中的鳥兒，坐在窗台邊旁觀者的我，都被滿滿的失望打濕，進而絕望地閉上眼。因為我分明看到，貓已經調整戰術，迫不及待奔上前，躍躍欲試。貓走得很沉穩，步步為營，一種天地之間唯我獨尊的狩獵者形態。

我睜開眼時，鳥兒卻已經一飛沖天，我只看到，密集的雨水的擊打中，生生扯出了一道閃電，黑白相間的鳥兒羽毛如同飛翔中銳利的刀劍，定格，劃破長空。

貓抖擻著淋濕的毛皮，也許正在不得其解：囊中之物為何不翼而飛？也許正在懊惱中安慰自己：不過是失去了一個意外的野味，而已。（寄自加州）