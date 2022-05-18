1990年1月搖滾歌手崔健在北京工人體育館的獨唱音樂會上激情演唱。（新華社）

2022年4月中旬，中國搖滾歌手崔健舉辦了主題為「繼續撒點野」的線上演唱會，觀眾人次達到三千八百多萬（也有統計說四千四百多萬）。當〈從頭再來〉〈假行僧〉〈花房姑娘〉〈不是我不明白〉〈快讓我在這雪地上撒點野〉等一首首熟悉的歌曲被唱響，我的記憶被拉回了那個激情澎湃的年代。

上世紀八○年代，大陸百廢待興，文化漸開，原創搖滾樂也於此時萌芽，帶著批判和獨立思考的精神。特立獨行的崔健，驚世駭俗，一首〈一無所有〉開創了搖滾新紀元：「我曾經問個不休，你何時跟我走，而你卻總是笑我，一無所有…… 這時你的手在顫抖，這時你的淚在流，莫非你是在告訴我，你愛我一無所有。」崔健的演出引發了鋪天蓋地的質疑，無數喜歡他作品的人卻如癡如醉，激動落淚。從此搖滾樂由地下聚會走上了大眾視野，如燎原之火般席捲華夏大地。

接著，張楚出道，黑豹、唐朝等樂隊也相繼成立。九○年代初，黑豹樂隊發行《黑豹》專輯，其中〈無地自容〉〈Don’t break my heart〉等歌曲響徹大街小巷。「人潮人海中，有你有我，相遇相識相互琢磨。人潮人海中，是你是我，裝作正派面帶笑容…… 」（見〈無地自容〉）竇唯那高亢又落寞的聲音，觸及了年輕人心底的迷惘與孤寂。

唐朝樂隊推出金屬樂專輯《夢迴唐朝》，主打歌〈夢迴唐朝〉也是我的最愛。駝鈴聲聲中，音樂響起，調式瞬息變化，歌詞詩意而夢幻。長髮飄飄的歌手樂手鼓手們恣意搖擺，似乎要擺脫身體的禁錮。主唱丁武的嗓音似乎可以上天入地，高音、假音、京劇 念白，都演繹得游刃有餘。初聽之時，我被震驚了——原來歌竟可以這樣唱。「風，吹不散長恨；花，染不透鄉愁；雪，映不出山河；月，圓不了古夢……」尤其那一句「夢裡回到唐朝」，激越而華麗，充滿張力，將激情與嚮往宣洩到極致。

印象深刻的還有鄭鈞慵懶澄澈的〈回到拉薩〉：「來吧來吧我們一起回拉薩，回到我們闊別已經很久的家……」召喚那些追尋的心靈，回歸純淨與信念；張楚的落魄而又理想主義的〈孤獨的人是可恥的〉：「孤獨的人，他們想像鮮花一樣美麗，一朵驕傲的心，風中飛舞，跌落人們腳下。可恥的人，他們反對生命，反對無聊，為了美麗在風中，在人們眼中，變得枯萎。」試問，這世間誰不孤獨？孤獨是人的無奈，甚至是驕傲和堅守。

九○年代，搖滾樂在大陸進入全盛期，唐朝、輪迴、呼吸、超載、摩登天空等上千個風格各異的搖滾樂隊，和以崔健、魔岩三傑（竇唯、張楚、何勇）為代表的搖滾歌手們，在表達、在吶喊，造就了一個熱血沸騰的搖滾年代。

不知是人們心底對自由的追求催生了搖滾音樂，還是叛逆不羈的搖滾樂激發了人們的獨立思考和個體表達？或許相輔相成吧。同一時期，港台流行歌曲也在大陸盛行，內地原創流行歌曲也興起、發展。豐富的音樂藝術，為那個時代的青年提供了豐盛的精神筵席。

那時我正在上大學，課餘聆聽的、討論的，都是音樂和歌曲。飄蕩在城市夜空的電台音樂，是每日新鮮而美好的禮物，伴我們度過青春時光。

然而，商品時代的大潮呼嘯而來，漸漸地，人們追求的都是金錢與利益。文藝失去了光華，搖滾樂也迅速衰落。二十一世紀初，中國搖滾樂進入低迷期。當年那粗獷的吶喊、狂放的嘶吼只留在音像資料中，記錄著搖滾的核心——珍貴的社會批判；也紀念著熱血、激情與理想。如今我已不了解大陸的樂壇，大致看去，男歌手不少是陰柔的，畫著眼線塗著眼影。時代影響著審美，影響著被其籠罩的每一個人。

但無論時代如何變幻，星空還是一樣的星空。崔健在演唱會中提到「仰望星空的權力」。是啊，人間每個個體都擁有仰望星空的權力，大地上也從來不缺少仰望星空的人。但演唱會觀者之眾仍令我吃驚，我也不免好奇觀眾的年齡分布。我猜測，大多數觀眾都是中年人，在年輕時聽過崔健、唐朝、黑豹，雖被世事磨礪，於人海沉浮，但心中仍流淌著嚮往自由的血液。那是時代留在一代人身上的印跡，搖滾不但是音樂，也是情懷。看崔健演出是他們緬懷青春的方式。而如今的年長者，多數當年就對崔健和搖滾樂難以接受，沒有好感；而年輕人估計很多都不知道崔健、丁武、竇唯是誰。

我也好奇，那些曾經叱吒風雲的搖滾歌手，這些年走過了怎樣的人生路？越是才華橫溢又桀驁不馴的人，越是渴望擺脫世俗的羈絆，可能承受的幻滅、打擊和生存壓力也越大。

只見崔健彈著吉他搖滾，吼道：「老子根本沒變！」地球的這一邊，我感嘆：2022年崔健還在唱，真好。

（寄自馬里蘭州 ）