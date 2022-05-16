吃泡麵是從學生時期養成的習慣。大學時住在女生宿舍，深夜飢腸轆轆，但已閉館不准任何人外出，宿舍內又沒有福利社，泡麵就成為了最佳的「頂餓」糧食。大約十一點過後，宿舍走廊外不時傳來陣陣泡麵香味：好像是維力炸醬麵，又好像是味王肉燥麵，更像是味丹牛肉麵、鮮蝦麵……。在八○近九○年代，雖然泡麵的品牌不像現在一樣琳瑯滿目，但也足夠撐起每夜的盛況。

宿舍共有六人同住，每個人的櫥櫃裡都備有各式泡麵。夜晚時分，用電湯匙煮水，你泡一碗，我泡一碗，當六碗泡麵擺在桌上熱氣裊裊時，圍在桌旁的我們，每個人臉上都泛滿幸福的神采。那真是一段沒有煩惱的時光。筷子一伸，湯匙一攪，每個人都能同時吃到其他五種不同味道的泡麵，那種榮景，畢業後再也遇不到了。哪裡再能找到那種吃泡麵的氛圍、同吃泡麵的夥伴們呢？

來到美國，住在中西部小城，中國超市少，能買到的泡麵種類更少，為免舟車勞頓，常常抱回一整箱。有人說，常吃對身體不好。縱然吃泡麵存在著很多健康顧慮，但是我有方法改善。水煮滾，放入調味包，再打入一個雞蛋，待蛋呈現環抱形狀，便放入泡麵，再次煮滾，並放入事先準備好的豆腐丁、紫菜、毛豆，再一次煮滾，放入青菜後，熄火，蓋上鍋蓋。當鍋蓋內面被水蒸氣覆蓋後，就可以整鍋端起享用。這一鍋泡麵，可抵一頓正式晚餐，要麵有麵，要青菜有青菜，蛋白質 也有，既健康又飽腹。這樣的一鍋麵曾經填滿我許多回的思鄉情懷，尤其在隆冬深夜，它能掃除所有的憂煩。

幾年前，金城武的電影 《喜歡你》預告片抓住我的眼睛，等電影上映後迫不及待去觀看，全片只為了等待金城武煮泡麵那一幕。那有如藝術家的手法讓我嘆為觀止。只見他拿出工整地放在行李箱裡的泡麵和炊具；煮麵的水，用的是來自北歐挪威的頂級飲用水，純淨無染。水沸騰的時候下麵，麵會在三分鐘煮透，關火，撈起麵，把麵放入冰水裡，以增加麵的Q度，再次撈起來。因為「完美只存在一瞬間」，而能幫助這完美的，就是數字，所以他秤好一克麻油，依次加入調味包、蔥花、麻油，均勻攪拌三十下，加入八分滿重新煮的熱水，蓋上蓋子，三分鐘，一定要三分鐘，因為「時間是麵的敵人」！他專心看著錶，時間到，開吃！

金城武煮泡麵的方法講求的是精準，彷彿在雕琢一尊藝術品。我則是能吃飽、營養夠就好。他的細緻，我的粗糙，然而我相信，我們吃泡麵的心情是一樣地愉悅。

每個人煮泡麵的方法不同，我先生對我的方法非常不解，他說泡麵的發明與產生就是給人方便，當人時地不能做烹飪時，泡麵就是救肚良帖，何必費心思張羅其他的食材與煮的方法。只要有水，水滾，放入麵與湯包，蓋上蓋子，靜待幾分鐘就能開吃，這是泡麵發明者的初衷。現在的人時間太多，想得太多，反而把一件簡單的事，搬弄成不可救藥的「麵」目全非。

他的那一番高論頗得孩子們的讚賞，因此，當家裡要吃泡麵時，他們父子三碗，必是謹遵原始的泡麵法，簡單而單純，我的則是添菜加蛋，爐上滾煮。方法雖不同，當四碗麵放在餐桌上，四人團團而坐，吃麵喝湯時，那馥郁的麵香和溫暖的氣氛，又把我帶回懷念的青春年代時光。

時節不同，地處迥異，同吃麵者亦非當時人，奇特的是，我常常吃得齒頰留香，熱滿胸臆，感恩的心，久久不去。（寄自密蘇里州 ）