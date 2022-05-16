林崇漢∕圖

生活節奏如此之快，上班族在工作中大都緊張忙碌，不遑喘息，能在工作中抽出時間安靜地欣賞自然風景，實乃奢望。我之所以幸運有這麼一個機會，得益於公司的一項規定。

公司研製線性滑軌，滑軌研磨的過程中需要一直沖水。裝有水龍頭的鐵皮蓄水池安放在機台後端，靠著後面的牆壁，缺水時作業員打開水龍頭加水。蓄水池加滿水需要半小時，常有人打開水龍頭，去忙別的事情，想等水快加滿時再去關水龍頭，結果忘了，水漫溢出來，甚至浸濕放在地板上的產品，給公司造成損失。公司於是明文規定，加水時，人必須守在那裡，水池加滿關上水龍頭才可離開，若因個人疏忽而導致池水外溢，記過懲處。

公司位於郊野，每次加水的半小時，我便推開後窗，欣賞窗外風景。

遠處是一道森林蓊鬱的的青山，青山下是一個碧波粼粼的湖泊。湖畔蘆葦叢生，秋天蘆花雪白，彷彿天空飄落一片白雲；黃昏，蘆葦染上一抹淡紅，湖水則在夕陽下泛著金光，看幾葉小舟在金波裡蕩漾，讓人覺得那吹過蘆葦的簌簌風聲也帶著〈漁舟唱晚〉的優美旋律。沿湖是條欒樹夾道的林蔭路。林蔭路這邊是一大片果園，雜植著芒果、香蕉、柚子、菠蘿蜜等果樹。由於疏於管理，幾乎成了荒園。果樹下雜草叢生，野花遍布。微雨的日子裡，果園裡濕漉漉的，每一片綠葉上都掛著白亮晶瑩的雨珠，樹木寂然不動，彷彿在盡情享受著雨霧的滋潤，幾隻白鷺鷥從綠樹叢中展翅飛起，掠過霧濛濛的湖面，飛向遠處的青山，我的思緒便被這濛濛煙雨中的幾點白色鳥影，帶進「西塞山前白鷺飛」的古詩意境裡……

窗前是一棵青梅樹，不大，卻枝繁葉茂。青梅樹下是大片一尺多高的鬼針草。這種草生命力極強，一年四季開著小白花，花謝後結出簇簇帶鉤刺的種子，人或動物經過，帶刺的種子便會掛在人的衣服或動物的皮毛上，帶往別處安家落戶。鬼針草叢中，倒臥著一段木樁，木樁上一根手腕粗細的枯枝從花叢中伸出來，頂端彎曲扁平，每次看到牠，都會讓我聯想起一條昂著頭的蛇。

有一次，我去加水，打開水龍頭，像往常一樣推開窗戶，卻令我大吃一驚。我發現木樁上真的盤著一條蛇，和那根枯枝一樣粗，足有兩米多長。我第一次見到這麼大的蛇，趕緊拿出手機 拍照。蛇的顏色和木樁的顏色相似，拍照看不清楚。我用力拍拍手，想讓牠動一下。牠卻不為所動。

水池旁有幾團浸著黑色油漬的泥塊。我撿起一塊丟過去，不偏不倚，正打在蛇頸上。油漬沾染在蛇頸上，好像套個黑項圈。泥塊很小，又軟軟的，對蛇造不成傷害。但牠受了驚嚇，倏地豎起前半身，頭轉向窗口，兩隻銳利的小圓眼睛一動不動地盯著我。

被蛇這樣直直地盯著，我心裡突然有點發毛。想起小時候曾聽老人們說，蛇是有靈性的，會記住傷害牠的人，報復心理極強，不論相隔多久多遠，都會找到當初傷害牠的人復仇。又說，有個小男孩拿著鐮刀在田裡幹活時，遇到一條小蛇，便用鐮刀把蛇砍為兩截，可蛇並沒有死，被砍斷的兩截又自行連接起來。後來小男孩長大結婚，新婚之夜，那條也長大的蛇順著木格窗櫺鑽進洞房報仇，好在當年連接起來的地方形成一個大瘤，卡在窗櫺上，新婚夫妻才逃過一劫……

又想起一個關於蛇的傳說：一家造紙廠內有個漚泡造紙原料麥秸的石灰水池，有人在池邊看見一條蛇，便用樹枝把蛇挑進池裡，蛇掙扎著爬上岸，那人又把牠挑進去，以此作樂。石灰水腐蝕性極強，蛇很快便死了。沒想到報應來得這麼快，不一會兒，那人不知為何突然一頭栽進了水池裡，也猝死 了……

當年給我講這個傳說的是位睿智的長者，我問他，相信報應嗎？

他一臉嚴肅，說：「這種事，信則有，不信則無。不過蛇也是生命，生命都是平等的，牠又沒招惹你，你打牠幹嘛？」

正在胡思亂想之際，一位同事喊我，他指指自己的手腕，意思是午餐的時間到了。我關上窗，和他一起去了餐廳。餐後一小時的午休時間裡，我的心思總是和窗外那條蛇糾纏不清。

等午休結束，上班的鈴聲響起，我回到車間一看，完全傻眼了：地板上全是水！是午餐休息時我心思一直在那條蛇身上糾結，忘了關水龍頭嗎？由於池水外溢的時間很久，整個地面積水漫漫，彷彿一片湖泊。在那片因燈光和電扇的作用而顯得波光粼粼的水面上，我彷彿看見那條昂著頭、銳利的小眼睛一動不動也盯著我的蛇影……

第二天去加水，我格外小心，加完水確定關了水龍頭才離開，離開後又返回去，再次確認後才放心去做別的工作。我正工作時突然聽到車間裡一陣騷動，有人說池水又流了出來。開始我還以為與己無關，那是別人出錯了，直到有人呼喊我，趕過去看時，又傻眼了，水正是從我剛加過水的那個池子裡流出的！這到底是怎麼回事？太不可思議了，難道傳說中打蛇的報應不但來得如此迅速，還來得如此神奇？

事後經檢查證實，用了十年沒出問題的鐵皮水池出了問題，責任不在我，也不在蛇。可水池出問題的時機也太湊巧了，以至於在知道真相後，我眼前依然會浮現那條昂著頭一動不動盯著看我的蛇影……。