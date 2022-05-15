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封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

另一半是醫生

（幽默過日子）吳玲瑤

新冠肺炎期間，守護前線的醫護，身穿白衣的戰士，都是救死扶傷的英雄，他們冒著感染病毒的危險，成為這場疫情中最美麗的身影，閃耀著人性的光芒，令人感動。我想起幾年前常常參加醫生太太的閒聊聚會。

我台灣娘家巷口有一家陳小兒科，帶孩子回去時有點小病痛，最方便的就是找這位醫生，他太太負責掛號，常有機會和她聊天。醫師娘談及她爸爸是南部鄉下小鎮醫生，哥哥是醫生，弟弟是醫生，一心要她嫁給收入穩定又能懸壺濟世的醫生，他們會掙錢沒時間花，上班穿白大褂，手術穿手術衣，連治裝費都省下不少，加班是常態，不會去逛街購物。智商高確保下一代優生學，又能讓太太過上好日子。後來她真的嫁了醫生，同樣是醫師娘的朋友常聚會，聽說我寫幽默文章，邀我出席聽聽這群最瞭解醫生的人，是從此過著快樂的生活，還是和婚前想像的不一樣？

一位太太說，談戀愛甜蜜約會的時候，常因醫生男友中途被叫走而生氣，很久後她才能諒解，作為外科醫生，救死扶傷是他的天職，在那一刻，有人比她更需要他。「逢年過節值班應對，一時一刻不敢離位」，嫁醫生要做好面對孤獨的準備。任何急診先生都必須到場，陪家人的時間相對較少，太太得承擔起家裡的一切，為丈夫分憂。另一位太太覺得不公平的是，醫生都很聰明，吵架永遠都是他占上風。

俗話說得好，選擇了一種職業，就選擇了一種職業病。醫師太太最知道先生「病入膏肓」的狀況。比如有事沒事就洗手，看到水龍頭，就下意識伸出手來。醫生對個人衛生要求高，各有不同的特殊潔癖，比如洗完手卻順手抹在屁股位置的白大褂上，習慣用屁股或手肘開門，指甲永遠是最短的，不能忍受長指甲和甲縫有污垢，上衣口袋有黑筆紅筆記號筆、叩診錘、小手電等。

好像每個醫生寫字都特別潦草，有位太太說，她先生看完病，病人拿著藥單看了看，問著：「您是大夫嗎？」醫生說：「有什麼疑問嗎？」病人回答：「您寫的字我怎麼都看得懂？」這笑話因此流傳在醫師之間。

各種病人都有，遇到愛嘮叨的女病人，醫生們有其應對的方法。「請把舌頭伸出來。」囉嗦的女士又抱怨：「我伸半天舌頭，你怎麼還不檢查？」醫生說：「你伸著舌頭，才不會打擾我開處方。」

另一位太太說，她先生是整容醫生，看人從頭到腳掃一遍，不是想看漂亮女人，而是想找手術的破綻。所以整過容的女士最好離他遠點，別讓他有機會盯著看。

其實醫生的職業病也說明其對工作的專注。一位太太提及，她先生同學從中醫學院畢業後，去北京出差學習一年，回來時女友到機場接他，挽著他的手。因為醫生的習慣，他按了一下她的脈搏，竟然是喜脈，那段姻緣也就因此吹了。（寄自加州

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