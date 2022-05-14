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中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

她曾低估了他

陳蒼多

與馬克吐溫交會的女作家應不在少數，我選擇薇拉．凱瑟（Willa Cather），是因為比較少人寫及他們兩人的交會，而且我也譯過她的《逝去的玫瑰》，只是我在這兒沒有篇幅談到這部作品。

先從馬克吐溫的七十歲生日宴談起。他的生日宴在紐約「德爾蒙尼可飯店」的「紅屋」舉行，屋裡滿是椰子樹盆栽和鍍金的鏡子，由四十位成員的「大都會歌劇院」管弦樂隊演奏音樂，難怪主持人《哈潑雜誌》的主編，要為此出版三十二頁的特刊。

請帖是由別人代轉給薇拉．凱瑟的。這是她第一次可以看到馬克吐溫，所以在忙亂的場合中，她把握時間看著馬克吐溫幾小時之久。她看到他跟別人講話，看到他們笑著，也許聽到了認識馬克吐溫的人講了一些笑話和故事。

薇拉．凱瑟是讀馬克吐溫的《湯姆歷險記》和《頑童流浪記》長大的。雖然她自己也寫了一些作品，但是她看出，她那晚是沒有機會跟馬克吐溫聊聊她為何喜歡他的這兩部作品了。她和馬克吐溫的出生背景其實很相像，分別在「大草原」和密西西比河的風景中成長。小孩時代，他們都喜歡出外探險，跟鄰人談話，在想像中創造自己的天地。回家時，他們都喜歡閱讀，夜晚時躺在閣樓房間，凝視月光穿透窗口，夢想遠方的世界，只是長大後，兩人分別以尼布拉斯加和密蘇里為寫作場景。可惜啊，生長背景那麼相似的人卻沒有機會交心。

儘管薇拉．凱瑟從閱讀《頑童流浪記》中獲得了很大的樂趣，但她對馬克吐溫本人卻採取批判的態度。她不喜歡排場，而馬克吐溫偏偏喜歡浮華的生活，例如他住昂貴的房子，結交石油和鋼鐵大亨。宴會結束後，每個人將可以領到一個一呎高的馬克吐溫石膏像帶回家。

薇拉．凱瑟第一次寫及馬克吐溫的作品是在大學的報紙上，曾以「愛說髒話」批判馬克吐溫的作品，還說他是個「無賴」。但此時她知道當時的判斷有問題。

然後，馬克吐溫開始在生日宴中發表感言。他說，雖然他還是去參加各種派對，但到了七十歲，一個人會很害怕想到「夜晚、冬天、燈光、參加宴會很晚回家，以及從冷清的街道傳來笑聲……，如果你害怕去想到這些事，那你只需要回答說，你的邀請讓我感到光榮、愉快，因為你仍然記得我，但我七十歲了，七十歲了，要依偎在壁爐角落，抽著菸斗、閱讀、休息……」話中所透露的滄桑感也許微微觸動薇拉．凱瑟的心弦。

話說，生日宴會後過一年，薇拉．凱瑟搬到靠近馬克吐溫的住處的地方，偶爾會去拜訪他，一償對談的夙願。馬克吐溫當時是在臥室接見訪客，薇拉．凱瑟對他的言談露出會意的微笑，讓他很高興。在一次訪談中，薇拉．凱瑟指出，馬克吐溫是她喜愛的美國作家之一。

所以，我們可以推測，生日宴會那夜，薇拉．凱瑟也許已經了解到自己低估了馬克吐溫，她回家時可能會對她的終身伴侶艾迪絲．路易斯說，馬克吐溫有自己的寫作風格。她當然不會忘記把那個當夜人手一座的馬克吐溫石膏像帶回家，說不定偷偷與它共枕，好像它是小熊維尼。「別傻了，那時還沒有小熊維尼呢。」我好似聽到薇拉．凱瑟這樣責備我。

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