母親的最後一封信（上）

吳孟芸∕圖

「青兒：你還好嗎？」

于曉青在工作休息間隙打開私人郵箱，在收件夾一封封未讀郵件的夾縫中，這幾行字猝不及防地赫然出現在她的眼前。

注視著電腦螢幕，曉青的思緒開始凌亂，眼前的字跡也逐漸失去了聚焦，模糊起來。

窗外，是初春裡蔚藍天色下的暖陽，一片片生機的青綠和淺淺的鵝黃在溫潤的空氣中搖晃著，而她的內心，那陰沉清灰的霧霾卻又瀰漫了起來。

青兒，現在這個世界上，只有母親才會這樣稱呼她。

母親是九○年代初移民到加拿大 的。幾年前，自從繼父過世後，身患帕金森氏症的母親就住進了養老院 。

曉青和母親的交流並不多，幾年也通不了兩三封郵件。「母親」在她的心中，只是一個稱謂，一位熟悉的陌生人。當周圍的人談及母親時，她通常只淡淡地說一句：「她人在國外。」就不願再多提。

「我知道，你是不會原諒我的，媽媽理解你。」曉青的眼睛似乎被灼燙了一下，視線飛快地移開了電腦螢幕。

桌子上是曉青剛泡好的一杯綠茶。她用纖細的指尖在光滑的杯口邊緣慢慢地滑動著，反反覆覆，毫無目的。她的手指可以感覺到杯中升騰起來的有些發燙的熱氣。瀰漫在她四周的，除了淡淡的茶香之外，還有夾雜在清香裡的那份獨有的苦澀。

雨前龍井的苦澀感常常難以捕捉，總是時隱時現，就像有時候曉青的笑容，總有一種不易察覺卻又揮之不去的矜持和疏離感。

曉青已記不清是什麼時候開始和母親疏遠的，但她卻很難忘記那個夜晚——那個她希望一直埋葬在記憶深處、卻又總是常常浮現在她腦海中的那個夜晚。

四十年前的那個深夜，在北方她出生的城市裡，正是七○年代的最後一個冬天。那一年，曉青只有十歲。

「青兒……別忙了……」昏暗的燈光下，父親的頭無力地垂在床邊，渾身大汗淋漓，虛弱的話語有些含糊不清。

父親白天還是好好的，不知怎麼晚上卻大口地吐了起來，滿屋子都充滿著嘔吐物刺鼻的味道。那時的曉青正端著臉盆走進來，她已經向外清理了好幾次了。

已是深夜，鄰居們都睡著了。暗淡的筒子樓的走廊裡，曉青單薄的身影來來回回地忙碌著，父親痛苦的呻吟讓她不知所措。

「唰——」曉青身後的門簾響動了一下，她轉過身去，看見鄰居吳阿姨正捂著鼻子站在身後。

吳阿姨愣了片刻後，徑直走到桌邊，她抬手拿起了一只棕色瓶子看了看，大聲喊道：「哎，老于，你怎麼這麼糊塗啊！」

接著吳阿姨快步走出房間，開始拍打左鄰右舍的門，她焦急的聲音在空蕩狹長的走廊裡發顫著：「快起來，幫幫忙！老于中毒了，要快點送醫院！」

「你媽……還沒回來嗎……」在眾人七手八腳地把父親抬出房門的時候，這是父親留給她的最後一句話。

這句話和當時頭頂那盞昏黃的、被大家來回碰撞後搖晃不停的吊燈，成為了曉青後來一生中難以磨滅的夢魘。父親向她伸出的手臂，和吊燈左右搖擺下晃動的陰影，時常在曉青的頭腦裡放映著，讓她感到眩暈。她快樂懵懂的童年，就這樣一去不復返，提前結束了。

父親最終沒能搶救回來。事情的來龍去脈，曉青是事後從大家的議論裡拼湊出來的。

鄰居吳阿姨是醫院的護士，那天下小夜班的她剛踏進筒子樓，就從走廊的穿堂風裡聞到了一股刺鼻的味道，那是曾在急診室工作過的她熟悉的味道。後來，人們不僅在桌子上發現了「敵敵畏」的瓶子，還有一封父親親手寫下的遺書。

原來，那些天在南方出差的母親，本應該在事發的前一天就按時回來，卻告訴父親無法買到回程的火車票，要晚一天才能到家。

父親在遺書中寫道：「你是為了他才留下來的。」母親的初戀，那個依然單身的右派，當時剛被平反不久，就住在母親出差的那座城市。

很多年後，曉青常常猜測，父親究竟知道多少有關母親和那個前男友的往事？他們之間又有怎樣的糾葛？父親在得知母親不能按時回家的一天一夜中，經歷了多少內心的矛盾和掙扎？父親是不是以為，如果母親那晚能夠按時回來，就能看到眼前的一幕從而後悔？如果母親按時回家，是否就會更早地發現他自殺而能將他及時送往醫院？

曉青無從可知，父親已經走了，沒有人可以給她答案。而母親，卻陰錯陽差地又耽擱了一晚，等到母親回來時，父親的遺體已經被擱置在冰冷的太平間裡了。

曉青的父母曾是筒子樓裡鄰居們羨慕的對象；郎才女貌，又是大學的老師，從沒見過小倆口吵過架紅過臉。父親在她的記憶裡，總是繫著深藍色圍裙，在筒子樓的水房裡和鄰居們有說有笑。他不是在那裡洗著衣服，就是細緻地在給魚清理除鱗、準備晚飯。父親的聲音總是那麼溫和悅耳，他會笑咪咪地對曉青說：「青兒，周日爸爸帶你去公園玩！」

再次見到母親的時候，她的頭髮是凌亂的，雙眼紅腫、面色慘白，一副六神無主的樣子。她除了那句「沒想到會是這樣」之外，不願多說一句。

曉青也曾經猜想過，母親到底和她的前男友有過怎樣刻骨銘心的愛情，以至於自己的父親如此地絕望？或許在那個年代，迫於形勢，被批為右派的男友不想連累母親，而選擇了離開，以至於在他恢復自由身之後，會引起母親飛蛾撲火般的熱情？她沒有問過母親，母親也從來沒有解釋過。

「我這裡的養老院正在經歷著新冠疫情 的侵襲，老人們已經走了一半，很多護士也都病倒了。媽媽不知道這次是否還可以挺過去。我的身體越來越虛弱，渾身發冷，或許很快就會燒起來。這恐怕是我給你寫的最後一封信了。」

讀到這裡，曉青的心中一緊。母親，那個總是充滿活力、倔強又高傲的母親，曉青從沒想過她也會有倒下的一天。（上）（寄自加拿大）