穿過毒草香花的曲徑（下）

小說《綠色屍體》書封。

班上的阿文，有一雙書上形容的水汪汪的大眼睛和厚厚的天然紅唇，看上去總有些嬌滴滴的樣子。那陣子，她開始跟我走得近起來，也在我們的毛著學習小組裡。阿文的父母都是民國時代的老大學生，琴棋書畫樣樣都來得，跟子女的關係又很親密，家裡的生活看上去頗有情調。阿文那文革後當了學院院長的父親居然會做衣裳，因為阿文的關係，她父親還幫我做過好幾件衣裳。阿文在學校裡比我上進得多，對當班幹、爭當先進學生什麼的很積極。那個時期，同學中突然流行起上課傳字條的風氣。大家沒心思聽課，但公開聊天卻是不可以的，傳字條就取代了上課講小話，同學們趁老師轉身寫黑板時，就互扔小字條。那些滿教室亂飛的字條裡，寫的都是簡短的閒話，跟今天朋友間的短信、微信 聊天一個意思。因是偷傳，有了禁忌，便有了刺激。阿文就坐在跟我隔個走道的前面一桌，跟我的字條來往是最多的。上課的時候，我突然想到什麼，急急在小字條上寫下一句，折好，趁老師沒注意時，就扔到她座位上，她也有來有往，回覆得很及時。我們寫的無非是小女生的東拉西扯，議論一下同學老師，搞搞笑之類，只為打發無聊時光。

當時班上有個我們都不太喜歡的女同學，坐在教室後排，跟男同學打得特別火熱，我們就在小字條裡說起她的壞話。那日早讀課我百無聊賴，靈光一現，忽然想起了從《苦菜花》裡學來的那些似懂非懂的香豔字句。作為造句愛好者，我竟一時技癢，向阿文扔出了一個字條，說那個坐後排的女同學一天到晚跟男人打情罵俏，活脫脫像個「鮮花妓女」。寫完後我得意不已，雖然對「妓女」跟「賣淫」仍是不明就裡，反正別人不會用，我會用，而且那麼有新意，居然創造出「鮮花」與「妓女」的搭配，於是想也沒想，就折好字條，向阿文扔了過去，想要炫技。

阿文沒有回覆。下課鈴聲響了，這是我們最盼望的放風時刻。小夥伴們「轟」地衝出教室，向樓下的操場跑去，這是課間做廣播操時間。全校學生集合在一起，做起了廣播操。我跟往日一樣，老老實實地做完廣播操，又高高興興地玩了一圈，聽到上課的鈴聲，就回到了教室。

我記得非常清楚，我們剛在教室裡坐下，班主任周老師就「咚咚咚」地登上了講台。講台是水泥築的，初冬時節，教室的光線有些暗。周老師站在講台邊，高高地舉起拳頭，表情嚴肅得駭人。他大聲說，剛才做操時，在地上發現了一個內容非常下流的字條，有人用極其惡毒的流氓語言，對同學進行了令人髮指的人身攻擊，問題非常嚴重，性質特別惡劣。如果大家知道是誰寫的，要檢舉揭發，堅決與壞人壞事做鬥爭。更呼籲這個字條的作者自首，「坦白從寬，抗拒從嚴」，是我們黨一貫的方針。如果不自首也沒關係，我們通過辨認字跡，一定能很快將他揪出來，到時將受到嚴肅處理。周老師的聲音越來越高，滿嘴都是形容敵我矛盾的用詞。我的身子哆嗦起來。教室裡一片死寂。周老師舉著字條的手不停揮舞著，我記住了那個早晨他臉上青白的光。

真所謂「作賊心虛」。一下課，我就直奔阿文而去，將她喚到走廊一角，輕聲問她，我給她的那張字條還在嗎。阿文說，她將字條放在褲袋裡，可能是做操時掉了出來，被周老師撿去了。我一下子就傻掉了，趕緊問她，那我是不是該去自首？阿文說沒別的辦法了吧，周老師不是說能辨出字跡的嗎？我急得想哭了。我記得周老師鐵青著臉說了，若是自首，能從輕處理。那不從輕會怎樣？成為反動學生？記過？處分？開除？我平日裡雖不是什麼先進學生，但大體規矩，平時學習不錯，還是很體面的。如果被處分，有了歷史污點的檔案就會一輩子跟著我，那真的完了。我越想越怕，再想到如果父母知道我闖了這麼大的禍，不知會怎麼收拾我，就更慌了。

我一個早晨都在走神，卻想不出另一條道路。到了中午放學前，我出現在周老師的辦公室，老實交代了自己的錯誤。當然迎來的是一陣上綱上線的猛烈炮火，什麼「從來自由散漫，思想意識有嚴重問題，從不注意培養自己正確的無產階級世界觀，滿身的嬌驕二氣，在錯誤的道路上越走越遠，以致墮落如此，令人痛心。」我紅著眼睛，不停地點頭稱是，好像一個溺水的人，只求周老師伸出手來，拉我一把。周老師最後說，你必須在全班面前做個深刻的檢討。我當然一百個不情願。但周老師說，若不做檢討，就會受處分，留下檔案。何去何從，自己選擇。

我只能選擇做全班檢討。我平時仗著自己學習不錯，腦瓜子挺快，嘴巴也能說，在同學中總是顯得挺驕傲的，更與「檢討」兩字無緣。沒想到現在一來就來這麼大一單，真是願意地下裂出一條縫來，好讓我鑽下去。現在想來，也許周老師並沒去找家長告狀，也或許我父母雖然知道了也沒太當回事，反正我並沒有受到來自家庭的壓力，只自己躲著反覆改寫檢討。

檢討會是在早讀時間進行的。在全班同學的肅靜中，我低著頭走上講台，念了自己的檢討書。我以平時作文總是作範文的文筆，向自己的靈魂猛烈開火，鬥私批修，立志洗面革心，徹底改造世界觀，積極向上，重新做人。一陣激烈的自我批判後，周老師嚴肅地做了總結，我總算過了關。

那之後的很長一段時間，那張字條的下落成了我的心病。周老師的兩個女兒都比我高班，我們有時也會玩在一起，我曾經多次想過，要不要跟她們搞好點關係，好讓她們幫我從周老師那裡銷毀我的罪證。當文革終於過去時，作為高中生的我，確認了那字條的陰影已經消除，真正體會到被解放的歡欣。

我也在很長的時間裡，不曾懷疑過那張字條是從阿文的褲袋裡掉出來，又恰巧被人撿到，並準確地交到了我的班主任周老師手裡的可能性。阿文大學畢業後去了日本深造，回國後到廣東成了公務員，一直還是很上進，只是我們如今斷了聯繫。她在生活裡做過什麼選擇，就承受著那些選擇帶來的結果，冷暖自知。

我沒有因為受「毒草」的侵害而被記過處分，但「思想意識不好」這一定論，還是寫進了我的鑒定，閱讀並傳播過「毒草」，成了污點，不時被老師提及，敦促我不可放鬆思想改造。經過了這樣的日子，我就有些破罐破摔起來，不再跟人交流讀書心得，只由那些「毒草」香花般的風味，深深地留在記憶中，只要有機會，就忍不住去找尋，暗自希望能重溫那難言的愉悅。到了那時，夏夏跟隨父母去了學院在桂北的分院，我尋找「毒草」的捷徑斷了。後來我聽到有男同學去學校塵封的書庫偷書的傳聞，心癢難耐，竟約了兩位要好的女同學一起，趁暑假裡到學校值班時，爬上教室頂上的閣樓，互相安慰說「讀書人偷書不算偷」，一路摸到書庫的出口。先跳下去的那個大膽的小女伴摔得很慘，卻很頑強，忍著痛為我們扛來了木梯。我們順梯而下，好不容意找到書堆，卻發現多半是教材之類，深感失望。

好在那時突然又流傳起了手抄本，什麼《梅花黨》《綠色屍體》之類的，連我母親都帶回過一兩本給我看。這類手抄本小說 多是反特、懸疑偵探和驚悚題材的故事。它們沒有深刻的思想內容，也不花氣力塑造人物，就是故事編得引人，可讀性強，很像今日的大眾流行小說。曾有一本非常有名的手抄本《第二次握手》，在文革後還正式出版，並拍成電影，由文革後復出、早年出演《青春之歌》女主角林道靜的謝芳主演，轟動一時。這些非正式出版物大多題材敏感，都在被禁之列。這些地下流行的手抄本裡更有色情讀本，記得傳說中最可怕的手抄本禁書叫《少女之心》，據說很多女孩子自從讀過它，就變成了女流氓。我是不敢去找它來讀的。

讀了好些手抄本之後，我也開始自己編起故事來。有段時間下鄉學農，女生們住在農舍裡的大通鋪，夜裡睡不著，大家輪流講故事，我就結合起看過的手抄本，給大家講自己編的反特故事，都是現講現編，頗受歡迎。可惜好景不長，很快就有人舉報給了老師。我作為「思想意識不好」的學生，向同學傳播故事的行為引起老師的不安，怕我傳播不健康的內容毒害同學，就讓學生幹部來叫停。我爭辯說，我講的是反特務的故事，是健康的，但還是沒有獲准繼續。

我接受了現實，卻不是特別傷心，只安靜地等待著下一個閱讀機緣的到來。（下）（寄自加州 ）