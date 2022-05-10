讓小溪自由地流淌吧，給乾渴送去滋潤，給種子帶去希望。（王士躍．圖片提供）

在加州 沙斯塔（Mt. Shasta）山腳下有一條山溪，溪水流自城堡崖（Castle Crags）的源頭，所以叫小城堡溪（Little Castle Creek）。溪水極清澈，流勢暢旺，當它流經我們房車宿營地邊時，頗有一種湍急奔瀉之勢。

我發現山溪還有另外一支分叉，正從我腳下拐了一個小彎，潺潺而去，不知所終。眼前有一塊牌子，上面寫道：「請不要改變水流或築壩斷水，小溪為池塘和生態提供了重要水源，支流會在下游與主流重新會合。」

原來是一條受到保護的山溪的分流，它供給下游的池塘以及周邊植物所需的水源。我沿著這道分流尋覓下去，它靜靜地從一片雜亂的灌木叢中穿過，又悄然地從樹蔭掩映的另一端鑽出，大概這樣流出了幾十米的距離之後，重新投入了主流的懷抱，像是一個頑皮的孩子，隨大人走路時偷偷地東竄西逛一陣子後，最後乖乖地回到了大人身邊。

這條淺淺的小溪只漫過了水底的卵石，有些石頭和樹木根鬚甚至還露出水面，在水流摩挲之下，輕輕搖曳，並閃動著各種光影。溪床漂浮著苔藻，勾住各種各樣的的根蔓，環繞著形成小小的綠島。

區區一條支流，彷彿是大樹旁逸的無關緊要的贅枝，幾乎可以信手一劈，築條小壩，糾正溪水錯誤的方向，使其不要任意氾濫，耗費山水的流量和精力。

然而讓我驚奇的是，分溪的兩側草木茂盛，物種豐富，各種動植物已然形成一個生氣勃勃的生物鏈。沙斯塔山脈正是南北兩種氣候的過渡地帶，濕潤海洋和熱帶沙漠氣候下的各式物種，在此融合共生。

比如適宜南加 州氣候的耐熱植物絨蕾柳樹生長在這裡，它的旁邊則亭亭而立著耐寒的北方大葉楓。白榿木、香柏樹、道格拉斯冷杉、雪莓、鮭莓、大紅頸苔，這些樹木和植被有的只生長在南北加州，有的則在奧勒岡州和華盛頓州 ，甚至加拿大才會看到。

一些樹木已經開花了，綻開繽紛絢麗的花簇，引來形形色色的山蜂和蝴蝶，嚶嚶嗡嗡，泛起樂音。我坐在大葉楓下面，樹花乍開，垂下一串一串粉白的大骨朵，清風飄過，漾起一陣淡甜的香氣。大葉楓枝葉極其茂密，也是楓樹家族中葉子最大的一種，這種楓樹會長到頂天而立。我在華盛頓州的住屋後面也有這麼一棵大葉楓，每到秋天，紅葉滿枝，落葉滿坡滿谷，堆成了厚厚的金床。這種樹吸引著成百上千種生物在上面安家落戶，僅昆蟲就達三百多種，各種毛毛蟲吃得渾身滾圓，四處爬動。蠕動的肉墩墩哪能躲過鳥雀的銳眼，於是啄木鳥、黃腹比藍雀、黃鶯等鳥禽常常光臨，有的便在此築巢安家，託付終生於巨樹。

我想如果沒有這一條分流的溪流，也許所有這一切就不存在了。加州的旱情使自然界物種失掉越來越多的棲息地，這條小溪，無論是人工的還是大自然的作品，都讓脆弱的動植物種群多了一份庇護，多了一層生存空間。就讓小溪自由地流淌吧，給乾渴送去滋潤，給種子帶去希望。

「嘎嘎、嘎嘎」，一陣野鴨的叫聲劃過山間，三隻綠頭鴨從小溪上飛過。難道這裡還有綠頭鴨喜歡安家的湖泊嗎？我連忙站起身來，循著聲音繼續查探下去。（寄自加州）