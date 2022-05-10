是故，「草民」者，在默默中為大地護草，沉靜地打理，昭顯世紀之初。草芥人所輕賤之物，然而，雨潤作物，雨亦潤草芥，何有計較。萬事萬物相呼應，物種與物種間皆自有關連，我每每閒觀這片都會裡的野花野草園區，彷彿活靈活現地翻一本「野草綱目」，丟失的求諸野，意想那個膠囊藥丸不發達的年代，《本草綱目》裡所載的許多皆是這些不可等閒的草芥。自從「草民」教我認識一種名為金腰箭舅的草，我走到哪都發現金腰箭舅在召喚我，安全島、人行道、溝渠旁，等紅燈的當兒頗不寂寞，它葉腋黃花宛若腰佩金箭、一身本領的武林高手一般，可為地被、可為觀賞，亦列藥用植物名錄，為的是與另一名為金腰箭的相似物種比對區分，以免混淆。草不在乎廢墟，牆根隙縫亦有看不盡的動人瞬間。天下豈有無名草，無名是因為我們沒有認得它，有所識便有所情商，面對眾草不難於情商，而難於有所識知，故動輒輪刀上陣不問情由。

植物稱「番」的多為外來種，諸如番石榴、番茄、番薯……成了人類品系交流的食物。水韭藉鳥飛航，人亦不過忝為物種之一，因風、因水，大氣、洋流所帶來的各種移動，是個紛沓綿密而複雜的問題，大自然裡流動著各種基因截取的、散逸的、失控的，更有已稱浩劫的物種，在在都影響了生態的風貌，這是專業人要列為專書討論的問題。野花草園將公園裡的入侵種集中，在可控制的範圍內不外逸，意義在展現、認識與了解土地。史坦因大力主張造園藝術要涵括多樣，包括草地、濕地、林地、灌叢等不同生態區域。原生植物之所以珍貴，是因為長期以來它與周遭各種生物，在生物鏈中已形成了繁複的關係，一起演化相互牽連。該如何選擇與種植，關於外來種，史坦因特別提出中庸而務實的多元論，認為不該矯枉過正，趕盡殺絕造成所謂的純正癖，只要能豐富物種並形成土地的生物差異，對生態系統產生貢獻，便當將歸化中的一員視同本土物種。

這個世界滿具各種看得見看不見的頻繁移動，許多物種因為粗勇強健，迅速在各地伺機生長、土生歸化；這聽來，台灣的移民 社會與多元交融的文化，豈不亦像極了生態世界的交錯繁沓。

野花野草頑強、難除嗎？與「草民」論草方知草亦有草性，野草雖野也選自己高興的時、地潑灑，不是任隨人意、想種便草草輕率也種得活。行於里巷，常見鐵線蕨在舊牆土石縫隙間奮力扎根，時不時有人打理牆面，一一掃去，不多時風微雨潤，它又盈盈一片清綠盎然。如是蹂躪經年歷久不衰，但亦有人從來沒種活過它。這些小物，小而根深，伺機又不在其意，人總有看不到它的時候，是以趁機生長，屢屢不絕。

「草民」與我言說植草經驗。過程中有些長得好，有些長不好，並不是給予肥料的問題，草與草看來濟濟一堂，卻各有其不同生長條件。四季流轉，誰為誰先做鋪路前鋒是個微分細膩的問題，植物自己知道。

我查了書，草和植物一樣，依其光合作用中需要碳原子數量的多寡，大致可分為寒季與暖季；所以我在野地裡，晚冬看到的假吐金菊，夏日就消失了蹤影。寒季生長的，暖季消失，讓出地表；暖季生長的，寒季消失，讓出地表。這個說法固顯粗略，但小草來去隨心，自有季節，不喜歡人類插手，除非它自己想要的地方，乾枯是對人類最大的宣告。春原亦有衰草，秋谷閑花草芥亦要臭味喜相投。

我喜觀大地閑花草野興茂，亦自列為「草民」一族。靜觀草野，喜的是草野的隨機任運而無為。有人想專門種高貴的花，我也喜得我也賞得，是大地的我都愛，只是天潢貴胄固然驚人，但得隨人擺弄。以身餵養一株草，甚而那是埋骨之地。何況細細檢索這個傷痕累累的大地，農作、化肥消耗土地，恢復地力最好的方式是休耕，放任所有埋藏在土中的種子成長，讓土壤被雜草接管，休養生息是恢復地力最好的方式。

可不是，城中有人，亦有草野。關於草，在《植物與動物的互動》一書中說：任何一種草，只要被吃都會馬上生長，有蹄動物的嚙咬與唾液會刺激幼草的成長。

只可惜這兒是城市，沒有羊群與牛群。

●

消滅飢餓，吃飽是生物基本問題，但是人類也不能將大自然全數據為己有。有塊土地不見得全都要有收穫，比起都蓋上水泥，適度留些給大地，大地也會有好回饋。這世上也並不是只有剛強的生物可以存活，地面有伏蕊的蜂蝶、散步的飛禽，地底有蚯蚓、蟻穴，營營一大群族的微物天堂。長年關注環境與自然的英國 資深記者麥可‧麥卡錫說人類與自然存在著古老的連結，人類若失去自然，將不復完整。都會有片草野，教人心遠地偏，會有人賞它如賞詩嗎？我在這兒逗留，慢、細、深、沉，閑野花草差可紓憂。

●

草為大地母，母本源也。

上帝說野地裡的草，今天還在，明天就丟在爐裡，我還是給他一樣的妝飾。

怎樣的妝飾？

如一朵野地裡的百合花那樣的妝飾。

野地百合怎麼長起來？它也不勞苦，也不紡線，然而索羅門王極榮華的時候，他所穿戴的，還不如一朵野地裡的百合花。

你想烏鴉也不種，也不收，沒有倉，也沒有庫，誰且養活他們。烏鴉、草地與百合，並屬天物。令人羨慕。這是大地的慎重其事。

無窮盡的層巒疊嶂都起於累土，天地不老，草色長新，泥壤裡有多少生物和我們一起同生同存。然而，一天，我從巷弄裡走過，鳥不飛蝶不舞，寂靜異常，原來草野群芳全被伐除。除草機推過，伐的都是莠草嗎？

我想到海裡鯨張那樣大的口，讓海水洶洶湧入，那樣大量的吞吐，牠濾取的是我們眼睛難以辨識的浮游生物，無形無體的微物融入融出融入融出，養活了那樣大的一頭巨鯨。小草最是微物，大地亦如潮水，個中有著萬端豐沛，如浮游餵養鯨豚。胚珠最富麗豐榮的織錦，第一道起手便在微物。擱淺草澤，從人的角度清除草野是其必然，何況寸土寸金的城市。然而莠草亦有指歸，輕戮源於蔑視。順萬物之自然，莠草其實不在大地，在人類的心裡。對土地精打細算的人類，樓建得再高，都得回到地面。地表微物生在周遭，是我們的小小鄰。自許文明，總是想把大地都蓋滿水泥的人類，一定要好好認識這些小草，否則就辜負了大地賜與的萬有。

繁花璀璨，人間特好富貴，但「合抱之木，生於毫末」，這是老子安般於自然的玄思。最了解富貴的莫過於小草了，沒有草何有花？草是富貴花的前身，始於累土；養土保濕，上天永遠給它最好的裝飾，無為之用大矣。

草鳴呦呦，我惋惜這片意外生得的城市草野。它在夾縫中生，亦在夾縫中消無，終始盡情奮力。設若有朝，大地劫毀，世間最先返首的必然也是它。高閣樓宇盡去，但寒煙翠草凝綠。（下）