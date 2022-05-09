去郵箱拿信，不就是一件普通的日常小事嗎？但在我們家有所不同。我們住在鄉下的山裡，郵箱在公路邊，從家到郵箱有一段蜿蜒起伏的半公里山路。初次來的朋友聽說我和妻走路去拿信，頗有一點驚訝，也許是因為我們的年齡吧？

正因為我和妻的年齡大，平常又沒特別做運動，只每日在各自的書房做各自的事，多半是讀和寫，長時間坐著對身體不好，走路去拿信就成了我們的運動。加之，我們相聚主要是在吃飯和看新聞時，而攜手走路去拿信，便成了我們另一種重要的相聚活動。

走在路上時，我們會藉機「奇文共欣賞，疑義相與析」，討論各人在閱讀和寫作時所遇到的問題和趣事，或商量有待處理的家務瑣事，還有她聽我對時事的牢騷。

此外，這段山路是走它千遍也不厭倦的。每日每季的變化，從不辜負我們的瀏覽。現在是春天，我們邊走邊看不同種類的樹，先後在枝梢染色。楓樹嫩葉有的褐紅，有的茶綠；白楊最早在高高的天上抹出壓克力的綠色。我們共賞路邊野杜鵑花的淺紅，或一起尋覓隱約在林木深處的白色野杜鵑花，一時若找不到，只要過兩天它盛開時，就會自己翩然而來。今年，我們惋惜紫荊開得不顯眼，櫻花的花期則總是太短，又同聲讚說，山茱萸還算能撐起些場面，也發現白的、粉的野海棠已有些開了。妻總愛探尋沼澤辛夷有沒有蓓蕾，為飄來的花香溯源，也喜歡撿起白楊樹的花托，猜白楊樹又開花了。因白楊樹高，花開在樹梢，我們只有在它被風雨打落時，才能欣賞它繪有琥珀心的碧玉酒杯形花，並感嘆那已跌破的殘缺玉杯。

冬天或旱春是緩步看鳥的好時節，因為樹葉都長出來後，就聞聲多、見影少了。我們認得出、常見的有知更鳥、反舌鳥、北美藍雀、紅雀、京燕、常群飛的青鳥及多種啄木鳥，偶有難得一見的貓頭鷹飛過。但更多是在林中歡欣飛鳴、追逐跳躍，而我們叫不出名字的羽色各異、大小不一的各種鳥類。鳥族們使春天更有聲有色，令人欣喜。有時也會和鹿、或早出曬太陽的蛇打個照面。

秋天是顏色最豐富華麗的季節，各式的樹葉爭妍鬥豔、喧囂擾攘，常弄得我們目不暇給。秋風喜歡把那些多彩的樹葉向我們繽紛飄撒，我們也樂得眼花撩亂地任它們隨意輕撫。

冬天沿路的樹林看起來難免蕭瑟，可是我們學會了欣賞它們枝幹的結構和相互搭配之美，也學會了看樹皮就能評判是什麼樹。有些我倆一時都無法判定的，就等葉子出來再說吧，我們不急著要答案，安於從容地看待時序遞嬗。

攜手去拿信，這簡單平常的事，成了我們共享的特有的溫馨時光。（寄自喬治亞州 ）