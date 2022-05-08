藍田巷已然破敗不堪，此是每年初春陪同母親造訪的舊金山小花徑。（方述斌．圖片提供）

母親去世後，便不曾踏入這條小徑，將近一年了，今晨散步時鼓足勇氣走進去。

初春盛開的櫻花，熱情奔放地綻放在道路兩旁，數不清的粉紅花瓣隨風搖曳。我一個人佇立樹下欣賞夢幻般的花雨，周圍靜得出奇，彷彿整個宇宙都在側耳傾聽我心中的思念。

口中不自覺地念著崔護的〈題都城南莊〉：「去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」眼淚不聽話地落下。

盼望母親不要將我忘記，來世的承歡膝下，我一定做得更好。如果輪迴路上註定重逢，死別應如生離，都只是等待另一個美麗的開始。

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父親長年在外帶兵打仗，生活的現實造就了母親的精明幹練，在戰火頻仍的時代拉拔著七個孩子長大，每天算計著柴米油鹽，讓她與「茶來伸手、飯來張口」的娘家大小姐生活徹底告別。十餘年間，猶如驚弓之鳥般地㩦家帶眷，跟隨著父親的部隊浪跡大江南北。

晚年習佛後，母親學會了糊塗，凡事不往心中去，有時候遇到一些煩心又叫人生氣的事，我生怕她傷心難過，卻見她平靜如常。事後還豁達地勸我，世人都怕自己看不清，希望自己明察秋毫，其實人生何妨常糊塗。在她眼中，人生，因為看輕，才有喜樂 ；看淡，才會滿足。

民國三十八年父親帶領的部隊來台，負責協助中彰投三縣的防務。從小在都市成長的母親，希望能夠住在台北，因為她相信人生的重要機遇，大都發生在決策中樞的都市。

父親卻以為「花近高樓傷客心」，並且堅信內戰尚未打完，三年內蔣介石一定會統率大軍打回大陸。況且整編後的部隊即將赴援外島，因此必須找一處戰火發生機率最小的地方安置家小，讓自己沒有後顧之憂。

結果，五個三年都過去了，不但老家沒有回去，住在台北的黃埔同學都仕途亨達了，儘管年年得到的考績卓異，父親肩上的孤星卻從入台後，便一路扛到退役。

與其說父親官運不濟，不如說他厭倦了派系傾軋的爾虞我詐，所以選擇一處僻靜的敬亭山麓，安貧樂道地專心教養子女。

當時的國防部在各處建設了好幾處眷區，安置隨軍來台的軍人眷屬。母親認為孩子們的成長應該多多接觸在地民風，所以婉拒了軍方的安排，這個決定讓我們兄弟姊妹有幸除了家鄉話之外，皆得以操流利的國語和台語。

最後，母親選擇落腳「藍田巷100號」，一排五家連幢日本式建築的頭一間，父親說：「藍田日暖玉生煙，這個名字取得好，100號可以象徵圓滿和吉利。」

六十餘坪的房舍，顯得略為窄小，進了院子拾著五級玄關便上了木質地板的客廳，右側是飯廳、廚房和洗浴間，左側則是茅廁，再往裡走，拉開素雅的紙糊木格門便是起居室，靠牆的一面有一間帶著拉門的貯物室，內分兩層，下層堆放米櫃和乾糧，還有一堆父親專用的軍事書籍和地圖，上層則放置著全家的枕頭和被褥，每天都必須折疊得整整齊齊。我常常拿著零食偷偷爬上去，將紙門拉上後，舒服地躺著與《諸葛四郎和真平》展開神交，若不幸被母親抓著了，當然少不了一頓數落。

房舍周圍的空間還算寬敞，後院栽著柿子樹和一棵有著相當年頭的大桑樹。後來風水先生說，院中有桑不吉利，父親便叫人把桑樹給剷掉了，並且在地基上蓋了一間水泥房，專供我們兄弟姊妹讀書之用，又在前方搭設了葡萄藤架。

屋側還有一棵可以合抱參天的大芒果樹，茂盛的枝葉一半溢在牆外。夏季時節每遇颱風來襲，便有不少鄰家小孩不畏風雨地守在樹下，眼巴巴地等著撿拾被強風吹落的成熟果實，母親於心不忍，總是叫我們把家裡的芒果分送他們，並囑咐孩子們趕快回家躲避風雨。

前院種著一棵每年都結實纍纍老龍眼樹，枝椏碩壯粗大，老家人唐先生在樹下做了一個鞦韆。每年盛暑我們在蔭涼的樹下悠閒地盪著鞦韆，手裡拿著小說 ，耳中傳來縷縷不絕的知了鳴聲，涼風襲來，通體舒暢。童年的快樂有如嘴裡蜜般甜的龍眼。

過年時節，姊弟們擠在後院的書房中，爭搶著閲讀從小說店裡租來的臥龍生、梁羽生、古龍與金庸；滿院曬著的臘肉、醃豬頭肉和各式香腸；餐廳裡總是高朋滿座的單身老鄉及舊屬；廚房裡的唐先生在三座似乎永不熄火的老式煤球爐上，盡職地表現著高超的烹飪藝術；客廳裡通宵達旦的麻將、擲骰子和推牌九的吆喝聲響；牆外是鄰居小孩打爆竹大戰的嬉笑和哀號。

除夕夜，大夥兒肅穆地跟在父親後面，依序向祖宗牌位叩首。孤島上的日子年復一年，韓戰過後簽訂美台「共同防禦條約」的那個春節，祭告乃翁的父親眼角一直泛著淚光，他心裡似乎明白，北定中原的王師，註定要在異鄉無聲無息地老逝，「離鄉至今十五載，歸來黃土埋半身」，不過是一場黃粱大夢而已。

一年的大年初三清晨，全家浩浩蕩蕩地坐著軍用卡車前往日月潭遊湖。爸爸喜歡跟邵族酋長毛王爺聊天，然後大夥兒乘船暢遊文武廟、玄奘寺等名勝 ，最後在慈恩塔前方的草坪野餐，大快朶頣著大饅頭夾梅菜扣肉。豐盛的新春遠足總在司機班長推辭父親給的賞錢過程中，歡樂又美滿地結束。

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時光荏苒，隨著兄姊陸續赴美留學，每年回家過年的孩子日漸稀少。一年冬夜，隔壁陳家的兩個小孫子閒著無聊，躲在地板下玩火取暖，引來一場回祿之災，片刻間燒毀整排日式宿舍。

從此，雙親開啟了一半美國一半台灣的生活，他們也得以跟著二姊和二姊夫遊遍太平洋兩岸的山川名勝，一直到跑不動了，才選擇在四季如春的舊金山 安享天年。

父親去世後，直到母親九十九歲止，十四個年頭裡，她的生活節奏從未改變。記得當時，無論寒暑，母親每天六時起床，漱洗後便開始誦唸《金剛經》《阿彌陀經》《普門品》及《地藏經》各一卷。七點半準時下樓吃早餐，飯後便出門散步四十分鐘，回來後便在餐桌上用工整娟秀的字跡默寫《般若波羅蜜多心經》，然後上樓小憇半小時，醒來後便閱讀書報。

有人說母親過的生活，是一種植種福報的修行，她卻不以為然，只覺得自己：「看的是書報，讀的是世界，誦的是佛法，品的是無常，寫的是心經，學的是生活。」

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母親去世後，我又再次回到老家。原來的宿舍區早已被閒置而變得殘敗不堪，老家舊址依然原封不動。我隻身悄悄地翻越石牆，就像不喜歡走門的頑皮童年一般，只不過落腳時已看不見父親嚴厲的面容，也聽不見母親的責罵，更聞不到廚房裡唐先生忙碌掌勺的各色南北菜香。

隨意揀了昔日桂花樹下的大青石坐下，夕陽舖滿了腳下的荒蕪，斑駁在石牆肆意蔓延，前門兩側石柱上的「物華天寶，人傑地靈」和後門的「雲霞出海曙，梅柳渡江春」，兩幅父親每年必定親書的春聯，早已消融在皸裂的石縫中。輕撫殘跡，依稀可以體會當年跟隨父親張貼它們時，他心中「國破山河在」的無奈和悲涼。

牆角那株年年綻放三至四次的曇花，也早已香消玉殞。它曾是仲夏與中秋夜晚才會造訪的嬌客，每逢它的花莖勾起，花苞頂端朝上的那天下午，晚飯過後，母親便如迎神般地催促著大家去沐浴，父親則請唐先生在院中擺上木桌和板凳，再備上零食小吃和凍頂烏龍茶，然後大夥兒在夜光中細聲談笑，靜候著花仙子玉潔冰清的玉顏一展，又在眾人意猶未盡的驚豔聲中，不屑俗世地絕塵而去，只留下「朝夕零落誤人來」的遺憾。

桂花樹下坐了一陣子後，肚子餓得咕嚕作響，便翻出石牆朝小鎮的鬧區走去。街道大致依舊，市容卻已改觀，雙腳不自覺地停在每個記憶的前方，品味著它們的熟悉與陌生。

嘗了幾家網紅推薦的意麵和肉圓小吃店後，意猶未盡地信步閒逛，忽欣喜望見「京川飯店」的招牌，趕忙進去點了京醬肉絲、糖醋鯉魚和宮保雞丁，這是當年父親必點的三道下飯菜。問侍者當年從父親部隊裡伙伕頭退伍的大廚，竟然沒人知曉。最後兩鬢星星的老闆出來說，那是當年手把手教會他燒外省菜的義父。然後，我們兩個「白頭宮女」有一搭沒一搭地細數著小鎮的前世與今生。

吃罷，又踅著小鎮逛了幾圈，不知不覺又回到老宅門前。小鎮的黑夜，從山腳的陰影緩緩升起，如水的月色從斷垣殘壁的間隙包覆全身，心中泛起不知所措的孤寂。

突然明白，這些年來，每次回台造訪荒廢的老家，究竟在尋覓什麼。

「飄泊方萬里，離悲復幾重。」如果流浪是一種宿命，那它一定有個可以憑弔的最初。

如果現在的舊金山住處是一個駐腳，那麼老家牆內的廢墟則是它的起點，它們都是生命中與父母不能割捨的部分，從今以後，我只能帶著殘缺的自己，繼續著生命的旅途。

其實，我們都是天地的過客，世間事都做不了主。譬如春天花徑的落英繽紛，譬如藍田巷100號曾有的繁華與熱鬧。「生命中曾經有過的燦爛，終須用寂寞來償還。」（賈西亞．馬奎斯，《百年孤寂》）（寄自加州）