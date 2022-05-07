古代傳說裡，貝寧君王團結了所有部落，三天三夜不眠不休地打敗敵人之後，建立長達九千公里的圍牆，媲美中國的萬里長城。當地豐盛的石油 和農作物，讓貝寧市人享受了好幾世紀的榮華富貴，直到十九世紀被歐洲人侵略，摧毀了傳說中的圍牆，當年興榮的城市才慢慢沒落，但深厚的文化還是一直保存著，深植在奈及利亞人心中……。

他從小聽著媽媽描繪奈及利亞的神話，把繞著圍牆的貝寧市（Benin City）幻想為漫威電影裡的魔法地帶。第一次返回父母的故鄉，十四歲的他只看到簡陋的市集和坑坑洞洞的道路，就像所有落後國家的鄉村小鎮，骯髒的街道凌亂不堪、充滿汽車噪音和擁擠行人，粗劣的景象讓他很失望。

他和弟弟在洛杉磯出生，擔任護士的媽媽很忙碌，爸爸從事電影業，時常穿梭在美國和奈及利亞兩地。就像一般的美國青少年，他喜歡體育、愛聽嘻哈音樂，是個美式足球 迷。媽媽家教很嚴格，他的功課不錯，和弟弟的感情也很和睦。

寒假時，一家人回到奈及利亞參加親戚婚禮。貝寧市位於南方鄉下，和首都Lagos堂皇富麗的高樓和新穎的高速公路相比，像個落魄的遠門親戚。路上時常看到運送石油的卡車，小販們吆喝賣著手工藝品和蔬果，年輕人則穿著簡單的T恤和短褲踏在鄉村小路上。婚禮時，大家穿上傳統服飾，鮮豔的布料圍繞在女人身上，戴著彩色石質項鍊、手鐲、頭飾，讓他看得目不轉睛。

奈及利亞是全世界雙胞胎出生率最高的國家，據說是因為當地人常吃番薯的關係。他和弟弟也是雙胞胎，聽到這樣的緣故後他恍然大悟。

短暫的旅行結束後，一家人返回美國，兩兄弟卻在幾天後開始發燒、上吐下瀉。新冠篩檢陰性，症狀卻越來越嚴重。去了急診室，才知道患了瘧疾，便雙雙入院。

瘧疾是一種由瘧原蟲所引起的傳染病，藉由蚊子散播，遍存在熱帶及亞熱帶地區位於赤道周圍的區域，在美國並不常見，嚴重的病例甚至會導致死亡。這次到奈及利亞，全家人沒有服用預防藥物，讓媽媽在病房裡愁眉苦臉、自責不已。

幾天後，弟弟症狀好轉便出院了，他卻每況愈下，甚至有腎炎和水腫的現象，需要腎臟切片檢驗。他心情很低落，住院多天，弟弟都回家了，眼看著美式足球超級盃 就要開始，他多希望可以在電視機前幫喜愛的隊伍加油，病卻越來越嚴重。

男孩成了住院醫師早報的病例。年輕醫師報告著文獻，解說著寄生蟲、蚊子和人類的微妙關係：寄生蟲感染的蚊子會胃口降低，需要少量多餐維持營養，因此能感染更多人。當時病房有位鐮刀型紅血球貧血的病患，患有長期疼痛症需要治療。這種疾病和瘧疾也有關聯，因為鐮刀型紅血球貧血的基因攜帶者可以抵抗瘧疾，因此大自然讓這種突變的基因保存了下來。

過了幾天，男孩的水腫和貧血好轉，終於出院，及時回到家在電視機前看到喜愛的隊伍拿下超級盃冠軍，而瘧疾的種種症狀也隨著時間漸漸痊癒。

人類不停研發出治療各種疾病的療法，而大自然繼續演變著。奇妙的輪迴不停轉動，人類在這個循環裡，是多麼地微不足道啊。（寄自加州）