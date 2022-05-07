漢斯聖母主教堂的微笑天使雕像。（萍萍．圖片提供）

佛家故事說，佛祖在靈山會上，拈花示眾，眾皆默然，唯有迦葉尊者破顏微笑。迦葉是個苦行僧，曾率領五百弟子修習頭陀苦行，頭陀在佛教中就是苦行僧的意思。苦行僧是不會隨便展露笑顏的，迦葉卻在法會上微笑，其中的奧妙，佛祖心領神會，對他另眼相看，教外別傳不立文字的微妙法門於他，迦葉因此成了禪宗的初祖。

禪宗從印度 擴展到中國，空間上幾乎涵蓋了整個亞洲，時間上則流傳了二千五百年，現在仍繼續著。這個亞洲的微笑，石破天驚，開創了佛學禪宗，名傳千古。

歐洲的天使 一般也都不笑的。歐洲處處有雄偉高聳的哥德式教堂，教堂裡肅穆莊嚴，所立的耶穌像悲苦受難，聖母瑪麗亞像也是哀慟憂傷，其他聖人雕像更是表情嚴肅，甚少有笑容。可是，法國東北部葡萄園區的漢斯聖母主教堂（Notre-Dame de Reims）北門外，卻立著一尊罕見的微笑的天使雕像。雕像背後長著翅膀，頭微偏，右手舉起，笑逐顏開，神態愉悅。該教堂是歷代法蘭西斯國王加冕登基的神聖之地，已有八百多年歷史，是漢斯市引以為傲的珍貴古蹟。但漢斯市的標誌並不是這座古教堂，而是這尊成千上萬觀光客所喜愛的微笑的天使雕像。哥德式古教堂在歐洲隨地可見，人人喜愛的微笑天使卻稀罕難見。

雖然宗教上的天使的微笑難得一見，人間的天使的微笑卻處處可得。我的外孫女初到人間時，嘴唇緊閉，臉上少有笑容，親友們看到她初生照片，不好意思批評，都客氣說她看起來似乎個性很堅決。不料，她長到三個月大，便開始見人就笑，還露出一大片沒牙齒的牙齦，開口咯咯大笑，表情滑稽可愛，人見人疼。她九個月大時，我推著娃娃車帶她到公園盪鞦韆，遠遠見一位印度裔爸爸也帶著小娃在盪鞦韆，我禮貌地跟爸爸點頭微笑，他卻兩眼無神地冷冷瞥我一眼，隨即轉頭不理我。我只好也識趣地轉頭不理他。我低頭看他那正在鞦韆上的男娃，也是一臉苦相，我報之以微笑，娃兒卻是一臉茫然地呆呆望著我。我心想，這一家子似乎都不快樂，還是少惹他們。因此我自顧自地推外孫女盪鞦韆。

外孫女特別喜愛盪鞦韆，一盪到天空，馬上興奮無比，手舞足蹈，咯咯大笑，銀鈴般的笑聲傳遍整個小公園。我唯恐笑聲打擾到他人，趕忙轉頭四處查看，卻發現隔壁的印度爸爸突然笑逐顏開，再看男娃，他眼望爸爸有了笑臉，小臉也露出了微笑。一瞬間，公園裡充滿了歡悅氣氛，笑聲不斷。原來，人間天使的笑聲有如此強烈的感染性。

另一個三歲的小外孫在學會走路和說話之後，特別喜愛跟陌生路人打招呼。我帶著他在溪邊步道散步，他邊走邊玩，不僅對迎面而來的路人大喊「Hello」，甚至對騎腳踏車的過客也大喊「Hello」，然後自得其樂地哈哈大笑。路人一般都會和善地回應他，腳踏車騎士則有的回應，有的呼嘯而過不理不睬。小外孫問我，他們為什麼不回應？我說，他們沒聽見。於是，下回見到人，他喊得更大聲。一次，遠遠見到一位昨日打過招呼的男子在前方快步走路，小外孫馬上跑前追上他，回頭對著他大喊「Hello」，然後又笑嘻嘻地跑回我身邊。我問他，那人回應了嗎？小外孫說沒有。我深恐他心靈受傷，馬上安慰他，那人恐怕沒聽見。小外孫猛搖頭說，不是，他聽到了，他只是害羞不回答。我一驚，多善解人意的小天使啊！我平時跟陌生人打招呼，對方若無回應，我都自我安慰對方必是視而不見，或者暗怨對方沒禮貌，從未想過對方可能過於害羞。子曰：「三人行必有我師。」沒想到三歲小娃也可以為我師。

小外孫習慣陌生人彎腰問他叫什麼名字之後，也跟著模仿，頻頻問陌生人的名字。在餐廳點菜，他會主動問女侍叫什麼名字，惹得女侍開懷大笑，待我們格外友善。一次，在遊樂場炎熱大太陽下排隊買票等坐小火車。輪到我們買票時，我見售票員龐大身軀塞在那小小售票亭內，並擺著一副臭臉，似乎很不友善。小外孫跑上前，大聲喊Hello，然後哈哈大笑，並踮起腳尖仰頭用稚嫩聲音問售票員叫什麼名字。只見售票員臉上如冰雪融化般，表情立即緩和下來，和善地跟小外孫攀談。我們坐完小火車離開時，穿過售票亭旁邊的小門，售票員還特別走出售票亭，臉上堆滿笑容，揮手跟小外孫道別，讓我印象深刻。原來，人間小天使的快樂微笑可以輕易傳染他人，為心浮氣燥的大人們帶來吃冰淇淋般的快樂。

成人世界裡，人與人之間有著防備的隔閡，也有禮貌上的顧忌，無法敞心交流。成年人的笑臉也不見得人人喜愛。我初到美國時，路上經常碰到微笑的陌生人，當時年輕，第一個直覺反應就是，這些登徒子想吃我豆腐嗎？後來瞭解其實這是美國社會的習俗，自己少見多怪了。在美國待久後，發現美國人通常都很有禮貌，臉上經常帶著微笑，但這讓我更加戒慎恐懼，因為美國人笑裡藏刀的把戲，屢見不鮮，甚至，罵你或諷刺你時都臉帶微笑。前一陣子新聞媒體就大肆報導，拜登 總統忘記胸襟前的麥克風未關，竟對著記者口出粗言。我特別注意到總統當時的表情，他說粗言時臉上仍掛著笑容。

朋友同事之間，縱使偶有「一笑泯恩仇」的胸襟，但臉上的笑容恐怕也是苦笑多於真笑的成分。走遍世界各處，唯一不用設防的，只有嬰兒和幼兒的天真微笑，那是天使的微笑，一笑解萬愁。（寄自加州）