雛菊。（文章．圖片提供）

疫情 期間居家上班，不串門不聚會無社交，戒掉旅遊，生活節奏一下子慢了下來。我把多出來的時間消磨在住宅區的小路上，每天快走四十分鐘，美其名曰是為了增強免疫力。

習慣了出門開車，已經多年不穿雨鞋了，現在也特意網購了一雙，打算全天候健行抗疫。為了避免單調，我設計了幾條不同的路線，每天走哪條路，則視當天心情而定。時間定在午後太陽將落未落之時，此時日頭西斜，陽光已不似中午那樣鋒芒畢露，但強度足以補充身體所需的維生素D。夕照裡的房屋、道路、樹木，柔和溫暖，能撫平一切憂傷。

北美的住宅多為前庭後院的獨立屋。後院陽台、燒烤爐、花園、菜地，是家庭活動空間，用圍欄與外界隔開。大門前面沿街的草坪則是敞開的。加拿大 人生性與自然親近，房屋的邊牆下和草坪的邊角處種滿了各種多年生花木，一旦冰雪消融，就發芽抽條。很多人家還在門廊前搭建一個小花圃，鋪上表層土，開春時從超市買來草本花苗種上，到了春天，一簇簇的小花苗便蓬蓬勃勃地生發開來，連成一片，甚是好看。花圃有圓的、方的、高台、圍欄，各種樣式。而且他們會根據花期來選擇品種，你方唱罷我登場，園子裡高低參差，讓整個春天花團錦簇，生意盎然。

在小區裡漫步，眼中的風景隨著季節轉換在悄悄地變化。每過一段時間就發現一些花兒謝幕退場了，又有一些開始含苞欲放。花期短的一兩個月，長的能持續整個夏天。一年下來，等於觀賞了一場動態的四季花卉展。

「春風如貴客，一到便繁華。」在溫莎，玉蘭是開花最早的花樹。入冬前它就把養分攢好了，先開花後出葉。我健行的路上有兩家門前種有玉蘭樹，樹齡應該很老了，樹冠碩大如蓋，一棵開白色花，一棵開粉色花，花瓣厚實飽滿，粉雕玉琢，姿態雍容，有少婦之美。可惜花期太短。不過玉蘭落了之後，鬱金香就開花了。或許因為加拿大跟荷蘭鬱金香有歷史淵源，不少人家的花園裡都能看到它的身影，首都渥太華的議會大廈前更是種滿了鬱金香。溫莎的河畔公園所有的綠植裡，鬱金香占了百分之八十，每年剛開春，它們就從土裡冒出來，齊齊地站在地上，每天舉著色彩明豔的酒杯邀太陽乾杯，天真可愛。

櫻花也是早春的花樹，只是加拿大人對它似乎無感，基本上見不到。有個華人在城中的一片廢地上巧遇幾棵櫻花，喜不自勝，一通狂拍，發在微信朋友圈。沒幾日，那片櫻花樹下就擠滿了各種擺拍的華人同胞。

春意漸濃後，牡丹、芍藥、繡球、合歡、凌霄相繼吐蕊綻放。到了盛夏之時，已是遍地奼紫嫣紅、芬芳襲人的景象了。小區有一戶人家偏愛繡球，房前屋後種了好幾株。繡球是一種有魔性的花，會隨著土壤的酸鹼度而呈現由紅到藍，深淺不一、如夢似幻的色彩。這家有一棵的顏色很怪異，估計就在嘗試施肥改變顏色，分寸沒把握好。牡丹花的花瓣繁複華美，是富貴之花。芍藥和牡丹花型相似，只是芍藥的莖細細的，撐不起碩大的花頭，如果不搭架子，只能倒伏在地。合歡和凌霄都是我走路時遇到的花樹，我喜歡它們的名字勝過花朵本身。

入秋之後，是桂花與菊花的天下。大陸南方的很多城市，偏愛在住宅小區裡遍植桂花，八、九月時，在小區院子裡走，隨時有一陣香氣撲鼻而來，抬眼望去，濃蔭之間隱約露出一簇簇碎金般的小花。江浙一帶有用桂花醃製桂花糖的習俗，桂花元宵、桂花年糕、桂花酒釀，桂花的生命已經無限延伸。加拿大見不到桂花，每逢秋風送爽的季節，我的鄉愁便格外濃烈，那裡面就有對桂花的思念。

有一天，我像往常一樣在小區裡快走，突然一股淡淡的香味隨風飄過，扭頭一看，發現了不遠處的丁香。花朵淡紫色，非常小，路過時如果不是被香氣吸引，未必會注意到它。這家一定特別喜歡丁香，他們在邊牆下種了一長排，屋前又加上兩棵，都修剪成圓球狀。這處房子正好位於兩條街的拐角，邊牆近街，和人行道之間隔著一長條公用草坪。我湊上去用手機遠景近景、順光逆光地拍了個遍。

丁香有四瓣和五瓣之分，五瓣丁香並不常見，人們認為只有真心相愛的人才能一起尋覓到五瓣丁香。這裡丁香有白色和淡粉品種，也都是四瓣。丁香的出現帶給我莫大驚喜，甚至生出「且把他鄉當故鄉」的念頭。我想，這裡雖沒桂花，有丁香也可湊合了。

菊花是中國的花中四君子之一，秋季開花。這個時候大多數的花兒都已經凋零枯萎，滿城黃金甲般的菊花，使得原本有幾分蕭瑟的秋景多了豪邁之氣，菊花因此有了「我花開後百花殺」的美名。加拿大的菊花品種不多，路邊常見成片的小黃菊和雛菊像野花一樣瘋長。在當地人心目中，傲霜之花大概要數在秋風中挺立的「園中最後一朵玫瑰」了。玫瑰的花期很長，我家後院有前房主留下的玫瑰，每年從春天開始，不斷結骨朵開花，直到真正的寒冬降臨。玫瑰是多年生木本花卉，來年暖風吹過，又是一樹的繁枝綠葉。

在中國，為了給節日增添幾分喜慶，講究的人家會提前一個月養一盆水仙，放在客廳裡陽光最充足的地方。春節前後，水仙便會抽穗開花，婷婷玉立於葉端。來加拿大之後從未見過水仙，但長在土裡的地仙花卻極普遍，很多人家會都在牆角種上幾棵。地仙花和鬱金香一樣是多年生球根植物，極易存活，一顆不知何處飛來的種子都能落地生根，每年一開春便破土而出。因其單株站立，花型簡單而典雅，深得綠手指們的寵愛。

北美今年興起插枝梅花風。從商店買幾枝活的梅枝條，插在花瓶裡，養得好的話，寒冬臘月不出家門便可賞梅了。後來發現在舊金山 ，梅花是實實在在地在戶外生長的，樹幹粗壯，花開滿枝。不只是梅花，那裡簡直就是花兒們的天堂。我家有一盆君子蘭，養了幾年不見開花，情急之下搬到後院曝曬了一下午，誰知竟得了病，好長時間才恢復。可在舊金山，君子蘭長在戶外，在加州的陽光下蓬蓬勃勃地開著花，像個野姑娘。真是一方水土養一方花木啊。

我一直以為百花是造物主創世後意猶未盡的產物。按照《聖經》記載，上帝造了青草餵養爬行類動物，造了結種子的菜蔬和結果子的樹木供人類果腹，花並不在其中。那麼花存在的理由是什麼？

從生物學的角度，花朵是植物繁殖的性器官，它的整個生命期就是一個繁衍後代的過程。花朵之所以妖嬈芬芳，是為了招蜂引蝶，幫助它的雄蕊和雌蕊完成受精。作為草木結實前的一個生長階段，植物的花期就像女性的芳華，只為吸引異性，完成做母親的蛻變。

但我覺得如果對世間萬物的理解僅限於生物學意義，未免辜負了造物主的一番美意。那些千姿百態、豔麗紛繁的花兒絕不僅僅是植物的一個器官，於人類而言，四季更替，花開花落，生生不息，是生命的美好和希望。在遭遇天災人禍的艱難時期，花兒有慰藉與療癒的功效，至少對於我，病毒肆虐的兩年間，花兒們已成為晦暗的宅家歲月裡最溫情、最不可缺少的陪伴。

拜疫情所賜，我這個崇尚「詩與遠方」的人終於學會欣賞家門口的風景。其實家門口的風景才是最不該忽略的。雖然這裡的風花雪月已像一日三餐般習以為常，大多數時候觸而不覺、視而不見，卻實實在在地滋養五臟，撫慰心靈，融入我們生命的每一天。（寄自加拿大）