校園裡，凌霄花又開了。在天高雲淡的淺秋，恣意綻放，用自己的絢麗，熱情似火地撐起了這一季璀璨的花事。

每年此時，我就會想起老家的庭院裡，爸爸種下的那一牆凌霄花。

最早的「凌霄花」印象，來自於高中的語文課本中，著名女詩人蘇婷的《致橡樹》：「如果我愛你，絕不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己……」從這首詩裡，我知道了橡樹高尚的品格，也知道了「凌霄花」只是攀附他人的弱者。語文老師還特意用了唐代大詩人白居易寫的諷刺詩，來強調凌霄花的趨炎附勢：「有木名凌霄，擢秀非孤標。偶依一株樹，遂抽百尺條。托根附樹身，開花寄樹梢……」

我和我的同學們因此對凌霄花一直都沒甚麼好感。

那年暑假，某天哥哥在堂屋裡練習寫毛筆字，我站在旁邊看，他正好寫到「我如果愛你，絕不像攀援的凌霄花……」中的「凌霄花」三個字，我就順口說了句 「凌霄花不好！ 」正好被走進屋的爸爸聽到，不以為然地說：「凌霄花怎麼不好？你看看我養的凌霄花，開得多熱鬧！」

爸爸是個小學老師，在我們小縣城裡卻是以擅長養花出了名。不過他養了一院子的那些花草，我一點也不關心，對他的凌霄花更是嗤之以鼻。此時聽到爸爸誇讚他的凌霄花，我乾脆把學校裡語文老師講的，凌霄花「趨炎附勢」的話，統統給他重複了一遍。

爸爸聽完，並沒有多說甚麼，而是從他臥室裡抱出來高高的一摞子花卉雜誌，放到客廳的地上。又找出自己的老花眼鏡戴上，蹲在地上，一本一本地翻那些雜誌，翻過一本放在一邊，然後再拿起一本再翻。

堂屋門外棗樹上的知了不知疲倦地鳴叫著，屋內樑頭上站立不太牢固的電扇不時發出噹噹噹的聲響。哥哥繼續寫著他的毛筆字。我站在哥哥旁邊，一會兒瞧一眼哥哥寫字，一會兒瞧瞧弓著身子，年過半百的爸爸。

不知過了多久，爸爸「呼」地一下站起身來，手裡拿著一本大16開的《大眾花卉》雜誌，指點著雜誌上的內容，招呼我和哥哥過去。

爸爸坐到沙發上，我和哥哥走過去站在他的左右兩邊。爸爸手指著翻開的雜誌上面的一段文字，對哥哥說：「念念，念念這幾句詩。」

哥哥接過雜誌，認真地看著念著。哥哥念完，爸爸說：「這些詩都是讚美凌霄花的。凌霄花借山石借高枝向上攀援，它不是趨炎附勢，它是向上尋求光明。炎炎夏日，它無所畏懼，去努力地接近太陽，享受太陽的光輝，你說它怎麼不好了？ 」

雜誌上的那三首七言絕句，其中一首的作者是宋代詩人「楊繪」。當時我同學裡有一個叫「楊慧」的，所以，我就只記住了這個「楊繪」寫的那首《詠凌霄花》：「直繞枝幹凌霄去，猶有根源與地平。不道花依他樹發，強攀紅日鬥修明。」

爸爸打量著我和哥哥，又道：「凌霄花開花的時候都是一團團的，不管攀援多高多遠多久，都一路緊緊相互牽扯著，緊緊地團結在一起，不打不鬧。」爸爸低下頭，掃了雜誌一眼，又直逼著我，意味深長地說：「你們兄弟之間，就應該像這凌霄花一樣，團結親睦。」

我家兄弟四人中，我是最調皮、最好鬧矛盾的那一個。

爸爸的一席話，說得我和哥哥口服心服，也讓我多年來對凌霄花的偏見一瞬間煙消雲散。後來，我考取了省城的師範學院，大學畢業分配到市裡的師範學校教書。我剛剛參加工作那年，爸爸來市裡參加教師節暨優秀教師表彰大會，順道來學校看我。

那正是校園裡的凌霄花開得最熱鬧的時節。

爸爸到的時候，我還在教室裡上課，他一個人在校園裡轉悠，遇見學校的花工柴師傅，兩個人就攀談上了，互相交流養花經驗。爸爸讓柴師傅給他剪了幾段凌霄花的枝條，說是回去扦插。我見到後說他：「家裡不是有凌霄花嗎？」

爸爸說：「你們學校的這個品種和家裡的不一樣，花朵比家裡的大。」

那天傍晚，我們走在凌霄花架下面的蔭涼裡，聊著為人處事的道理和柴米油鹽的日常。走著走著，忽然爸爸停下腳步，從他中山裝的貼胸衣兜裡掏出200元錢遞給我，說：「教師節獎勵了500元，給你200元。」

我說我有，爸爸卻硬塞到我手裡，說：「你剛參加工作，缺錢。」

我接在手裡，那是爸爸剛拿到的，表彰優秀教師的獎金，還帶著他的體溫。

前不久，校園裡的凌霄花才開，我站上了市裡表彰優秀教師的領獎臺。當我把大紅的榮譽證書高高舉起，眼裡突然湧上淚水，覺得爸爸似乎就在遠方某個地方望著我，悄悄地為我鼓掌。

爸爸離開我們已經九年了，我們兄弟四人一直很團結。爸爸種下的凌霄花在老家的庭院裡，年復一年地繼續攀緣進取，一年比一年茁壯，一年比一年枝繁葉茂。

（張二民，筆名不二。中學數學教師，業餘創作多年。作品散見於《散文選刊》《數學通訊》《天中晚報》等報刊雜誌和多家微信平臺。）