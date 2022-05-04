前些日子天冷，老鼠紛紛進屋。在忍無可忍、不堪騷擾的情況下，終於讓老伴捕鼠。這一捕就捕出了些聯想。

先說「怕老鼠」這件事。鼠小人大，尺寸和體積都比老鼠大上幾倍的我，照道理，面對此物時不須驚慌失措，為什麼一見到牠，我卻頭皮發麻、背脊發涼？一隻不到六寸的小老鼠可以把我嚇得邊尖聲求救、邊立馬一躍上椅。是因為牠尖嘴利爪、灰毛長尾，且東張西望、賊頭賊腦的鼠像嗎？還是牠似鬼魅妖魔般出沒無常，明明前一秒還在眼前晃動，一眨眼卻無影無蹤的本領？兩者皆有可能，但我想後者成分居多。鼠輩們長相欠佳，不討喜在先，如果還在我意想不到時在眼皮子底下飛竄，讓我瞬間跌入一個無法掌控的境界，我有理由恐懼。邏輯此時也只能靠邊站——躲老鼠都來不及了，怎麼會想到自己要比老鼠大好幾倍？就像小時候看恐怖電影 ，片中的鬼也是咻地一下在始料不及時現身，嚇得我半死，不會想到這只是電影中的假象。

我大學念書那會兒的一個經驗，印證了人對自己無法掌控的事物皆帶著恐懼的事實。大二暑期時，我在醫科實驗室打工。博士生做實驗，常常叫我將小白鼠從籠子裡捉出來放到他們面前的檯上。開工頭兩天很怕，抖怵著硬起頭皮幹活。天天看，天天抓，後來也就習慣了。不怕，想是因為老鼠是關在籠子裡的，我不必驚慌牠會突然間竄上我身，且定是意識到自己既對籠中之鼠的舉動一目瞭然，掌握牠們也就易如反掌。

也不是所有的鼠類都長得猥瑣醜陋。老伴捕過兩隻不知怎麼進家裡的地鼠，兩個小東西一身棕黃色的茸毛，眼睛大大的，又黑又亮，讓捕鼠人對著籠子看了半天。平時捕到灰溜溜的家鼠，他可以毫不猶疑就處理掉，這次想了又想，決定開四十分鐘的車，把牠們帶到野地放生。這讓我想到漂亮與生存的關係。不可否認，是「漂亮」救了兩隻小鼠，且是人類眼中的「漂亮」（蛇肯定不會如此看地鼠）。以此推論，漂亮的人或物，至少在人的世界中，在生存上占了絕大的優勢。雖然我們從小被教導，看人不能只看外表，也要注重內涵，否則便輪於膚淺；實際上，喜歡美麗是人與生俱來的天性，無法也無須否認。行走在路上的漂亮女人會讓我想回頭再看一眼，俊美氣質的模特兒會牢牢地吸住我的目光，可愛的小貓小狗兔子天竺鼠也會讓我想擁抱入懷。所以漂亮的人比不漂亮的人更容易被大眾肯定，被社會接納，在生存上占了優勢。不僅如此，人還有將漂亮之物據為己有之心。大至選偶，小至購衣，「好看」定是被擺在優先選擇的位置上。不公平嗎？的確，但屬實。老伴在前往野外放生地鼠之前，先彎到朋友處逗留了一下。兩位好友看到籠中之物異口同聲地說，這麼漂亮可愛的小東西，可以拿來當寵物養了。可見，擁有美麗之物乃人之天性。

由捕鼠到鼠之存亡，免不了想到殺生與放生一事。我不信教，但認同佛教教義中「不殺生」這一條。捕鼠一事很讓我為難。老鼠在家裡無畏無懼地亂蹦亂跳，到處留屎，還可能傳播疾病，已經影響到我們日常生活作息，幾經考量，只能讓其消失。但每抓到一隻，我都覺得特別罪過，不是頻想達爾文的「適者生存」道理，就是叨唸著：「不要怪我啊！是你先來惹我的。」更甚者：「一路好走，來世投胎成老虎吧！」再回憶到以前實驗室的小白鼠，小白鼠為醫學 科技而犧牲自己，算是捨身成仁的鼠英雄，那我抓鼠送牠們上解剖台的罪孽是不是就少了一點？

聽說，民初的高僧弘一大師獨居桃源山時，曾深受鼠患之苦。他讀到前人用飼養的方法來馴鼠，就也試了一下，用一貓之糧，每日二次敲鐘餵鼠，成績是：「鼠遂漸能循馴，不復毀壞衣物，亦不隨處落糞，自是以後，即得彼此相安。」那些老鼠命好，碰上弘一大師慈悲為懷，耐心馴鼠。

我認識的一位美國朋友，信佛後削髮為尼。不要說老鼠了，她連一隻果蠅都殺不得。她的另一伴卻因為經營餐館，離不開殺生。我又想到自己酷食蟹，常常買蟹請母親做了吃。買回來後，從殺蟹到起鍋，皆是母親一手包辦。有一次，母親的手扭了，操作不便，就要我上陣。我一刀下去，沒砍準，蟹在砧板上跳，把我驚得棄刃而逃。母親只好出馬完成了剩餘的步驟。自那以後，我就很少買蟹，覺得殺蟹過程太殘忍。真的嘴饞得不行了，就要老伴買一隻拿到店裡幫我處理好，讓我帶至母親處烹食。我知道這個以「眼不見為淨」來消除罪惡感的心態很阿Q，但蟹肉鮮甜肥美，實難抵擋其誘惑。李白喻蟹螯為仙藥金液：「蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高台。」蘇東坡嘲笑自己饞得以詩換蟹：「堪笑吳中饞太守，一詩換得兩尖團。」《世說新語》中畢茂世云：「一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。」可見世人寧為罪人，也要一解饞蟹之苦。

捕鼠一事，竟然牽扯出一堆雜念，剪不斷，理還亂。鼠輩們要知道了，怕要嗤笑我：庸人自擾，癡人癡話！

（寄自麻州 ）