每年春節前後，我一定會收到奧尼的電話或者是簡訊。簡單的幾句：「在新冠疫情之下還好嗎？牛年健康快樂！」 諸如此類的問候，大概持續了近三十年。我們平常並無太多聯繫，但是他一定會找出每年中國新年的日期，還有那一年所屬的生肖，從無間斷地向我賀年。

奧尼是我在聖地牙哥 第一份工作的同事。我剛從東部搬來，不了解這家西岸公司的休閒文化，上任第一天穿了一身正式套裝，面對襯衫牛仔褲的上司和同事們，有點過於隆重的尷尬。還好小組長奧尼也打著領帶，後來才知道那是他每天的標準裝備。奧尼是猶太 人，我對他的第一印象是認真嚴肅，其他組員嘻嘻哈哈他無異議，但是很少參與。有問題請教他，他一定從頭解釋到尾，還要再反問一下確定你了解無誤，大家嫌他囉嗦常會繞過他去想辦法。我初到乍學，倒是很慶幸有他指導，把他當成師父。熟了以後他曾私下對我說：「只有我們猶太人和中國人最聰明認真。」

小組常在禮拜五中午一起去附近館子聚餐，大家輪流挑選餐館。有一次輪到我，我選了離公司不遠的一家中國餐館雙喜，他們有給洋人吃的特價午餐，一湯一菜附飯和春捲，我介紹芥蘭炒牛肉給奧尼，頗得他的青睞。印有十二生肖的紙質餐墊也引起了大夥的興趣，紛紛找看自己的生肖，好奇著各個生肖的特質。奧尼屬狗，我說狗是忠實的朋友，他頻頻點頭稱是。飯後他還把餐墊工整地折好放在襯衫口袋中，要帶回家給太太荷莉看看。

荷莉是他的高中甜心，兩人結褵三十幾年，沒有孩子，都喜歡迪士尼樂園，他們每年購買年票，周末幾乎都會去逛上幾個鐘頭。奧尼說他們兩人都有點自閉，不大喜歡與人來往，唯有看到米奇和米妮及一些卡通人物，會非常開心。他們家中及車上擺有一大堆米奇米妮玩偶。公司活動上我見過荷莉，也是一派正經，沒想到兩個嚴肅外表下住的竟是一對童心。

荷莉生病到去世那一年是奧尼最難熬的一年，上班時常常恍神，本來不大有笑容的臉變得更加肅然。有一次咖啡時間，他竟在我面前老淚縱橫。我除了做他的忠實聽眾，偶爾煮個芥蘭牛肉，烤個香蕉麵包放在他的桌上，其他什麼忙也幫不上。那一年公司總部決定搬遷去德州，雖說給我們保留職位，但大部分員工不想南遷。奧尼說他父親去世時，留給他一棟洛杉磯郊區房產，他要提前退休，搬到那裡全心照顧荷莉。但是荷莉終究沒有熬過那一年。

奧尼念舊，他的牙醫仍在聖地牙哥，每年南下幾次看牙洗牙，只要我有空，一定相約吃個午餐，雙喜是我們常去的餐館。他在兩年後經朋友介紹再婚。當他把莎夏帶來介紹給我時，自我調侃著：「我竟然娶了一位天主教徒，真不可思議，不過我們井水不犯河水。」莎夏開朗直爽，經常要幫忙照顧前一段婚姻的女兒的雙胞胎，我取笑奧尼：「你沒當過爸爸，現在也開始要學著包尿布了。」在他嚴肅的臉上我彷彿看到了一絲忍不住的笑意。

今年春節，沒有接到奧尼的賀年電話，等到的卻是莎夏的一條簡訊：奧尼因染新冠走了。奧尼是一位忠心的朋友，真正的友情不必太多的言語，也無需太多的見面，久不聯繫但常在心中。有人說友誼是成長緩慢的植物，需要常常澆灌，我和奧尼之間的友誼，也終究慢慢從一顆種子長成了一棵小樹。春草年年綠，萋萋滿別情，願先下車的奧尼好走。（寄自加州 ）