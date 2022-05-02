龍仔尾貓咪之二（下）

被棄養的乳貓。（蔣勳．圖片提供）

大疫在世界各地蔓延，繁花繼續盛開，我們耐煩或不耐煩，死亡不斷，生命不斷，不會為任何人的主觀意識停止前進。

我繼續抄經，寫到「眾生，非眾生，是名眾生」。想到沒有命名的「貓咪」，都叫貓咪，「於一切眾生無嗔愛」，因為都是眾生，愛的是眾生，嗔的也是眾生吧……

「於一切貓咪無嗔愛」，心有旁騖，寫錯了字，調侃自嘲。放下經文，給自己泡一壺新茶，知道無論嗔愛都還有許多功課要做，也不急著做完。

一切如夢幻泡影，功課做完，或許也就是大夢初醒，夢醒時或哭或笑，或者啼笑皆非，或許已與此身無關了。

三級警戒慢慢緩和下來，七月，初插的秧苗好翠綠，點點新綠，襯著倒映水田裡的白雲藍天，天地呵護下的幼嫩生命，浩大天地捨不得不生養的嬰兒，平靜的龍仔尾歲月，我竟妄想可以這樣天長地久。

有一天，鄰居小妹妹愴惶抱一隻小貓來到宅院，哀求說：「可以收養牠嗎？」

我知道自己又掉進嗔愛的糾纏了。

傳統農家的確不太養貓，流浪貓在隔壁鄰居家生了一窩小貓，剛生產不久，被發現了，主人就把一窩小貓帶到山上棄養。

小妹妹搶救下一隻，怕阿公回來又要帶走，趕緊用毛巾包著，跑到我住的農舍門口求救。

「可以收養牠嗎？」我仍然記得妹妹無助無奈哀求的眼神。毛巾裡是一隻瑟縮蠕動的小生物，看起來不像貓，毛茸茸的，雜色，有點邋遢的一團，若不是微微有一點氣息，大概不容易感覺這是一個生命。

我猶豫著，我沒有照顧幼貓的經驗，我可以照顧牠嗎？我有能力照顧牠嗎？

然後牠突然從黝黯裡抬起頭來，茫然看著我，圓圓的眼睛裡都是淚液。

「……」

生命裡總會有無言以對的時刻，無論如何想逃過愛嗔糾纏，愛嗔就在當下，與你茫然相對，無言無語，你知道逃不過這一劫。

「劫」總被當作「災難」「毀滅」，殊不知「劫」是以這樣無告無助的茫然眼神與你對望，放不下的時刻，放不下的心，也就是一「劫」。

「劫」被當作「苦」，人世習慣說「劫苦」，殊不知「劫」是這樣溫柔深情到讓人落淚。

「紅樓夢」寶玉黛玉初次見面，寶玉說「這妹妹我見過的。」黛玉心中一驚，如此面熟。那便是他們生命裡的「劫」吧。

我與多少生命在「劫」中相遇，愛嗔糾纏，如同此時與我對望的這茫然無告的眼睛。

我的助理比我年輕一個世代，他比我勇敢，他在愛嗔裡沒有猶豫，很快回答說：「留下來，我照顧牠……」

在垂老時，面對生命的魯莽粗暴，我仍然希望自己可以有年輕世代的勇敢。

勇敢負擔弱勢者的照顧，勇敢去愛，而不是無知宣洩自己情緒的恨，無知站在對立的任何一方助長暴力與傷害。

那隻看著你讓你心痛的弱小生命，牠的眼睛，正是瞪視軍官的老人瀕死前最後的眼睛吧……

我恍惚覺得牠從遙遠的西伯利亞轉世來到了龍仔尾，來到疫情 蔓延的此時此刻，讓我放下心裡防衛與仇恨的鞭子，放下恐懼，再一次與自己和解。

小貓咪這麼弱小，我不確定牠是否能夠存活。牠顯然在失去母親呵護的恐懼中，孤獨茫然，看著這陌生而且不可理解的世界。

牠瑟縮發抖，炎熱的八月，牠是從心底感覺到存在的寒冷吧……

助理已經騎了摩托車，到處找「羊奶」。

「為什麼是羊奶？」

「初生的奶貓不能喝牛奶 。」

我焦急萬分，感覺到毛巾覆蓋著的身體不正常的抽搐，然而聯絡到了池上以外的富里、關山，都找不到羊奶。

助理回來救急，把貓飼料用熱水泡軟了，一點一點餵進小貓口裡。

池上養貓的朋友都關切了，讓我想到阿富汗 美軍突然撤退時機場的嬰兒。

生命在危難時傳遞在許多人手中，不確定停止在哪一雙手中，影視上的畫面總是讓生命危難中的傳遞莊嚴如同教堂聖歌，或許，其實很難堪，很邋遢，很慌亂可笑。

然而，還是感謝，終於有人找到紐西蘭進口的貓奶，即刻讓我們鬆了一口氣。

所謂「貓奶」還是由牛奶淬煉的，抽取剔除了會傷害幼貓的「乳糖」部分，成為初生乳貓可以吸收的「貓奶」。

看到在懷裡開始吸吮奶汁的小生命，可以很放心看牠慢慢鼓脹起來的肚腹，看著牠蓬鬆有光澤的棕灰夾黑條紋的毛，看牠有力氣「喵」「喵」叫著，看牠一蹬一蹬在床榻上行走。

「好像後腿沒有力量，是瘸腿嗎？」

「剛出生都這樣吧……」

我們上網找了很多關於初生乳貓餵養的資訊，有了新的關心，看年輕助理拿著衛生紙在床上擦拭小貓四處留下的尿液，小貓也追著衛生紙團玩耍，忽然覺得悲劇也可能變成喜劇。

我的抄經工作停了好幾天，寫到「眾生」二字，還是會誤寫為「貓咪」。

「貓咪，非貓咪，是名貓咪」。

新插的秧苗翠綠明亮，在風裡飄搖，八月了，疫情有緩和的跡象，走過土地祠，龍仔尾這樣一片清明，我低頭合十敬拜。（下）