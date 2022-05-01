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普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

舊的未去，新的又來

（幽默過日子）吳玲瑤

自從孩子長大，先生過世後，淑晴阿姨一直住在原來三房二浴的房子，偌大的屋子被她越住越小，空間越來越擁擠，只剩下一房一浴可以正常運作，其他地方塞滿捨不得扔的寶貝，整間房子都成了她的儲藏室。

上一輩的人，在物質缺乏的年代，謹守平時教育中的「兼收並蓄」「惜物惜福」「秋收冬藏」，不能「暴殄天物」，要「廢物利用」「舊衣新穿」，才算是「節儉持家」會過日子的人。於是一點一滴累積成一種病，再也沒有能力、沒有魄力扔東西，一丟東西就有罪惡感，馬上後悔，千思萬想總認為往後會需要那玩意，下決心扔了三次又撿回三次。如此這般，都算是得了讓雜物壓死的沉痾宿疾。

老美稱得這種病的人為Pack Rats。得病者，家中所有桌子看不到桌面，幾十年的光陰都在和雜物混戰中度過，每次要找東西時，常常是「只在此堆中」，卻「雲深不知處」。

以往被稱為「節儉」美德的惜物觀念，如今成為另一種變相的浪費，在房價高漲、寸土寸金有限的居住空間裡，用來儲存可能是廢物一堆，怎麼算都得不償失。

「總有一天用到你」這句話不知誤了多少人的歲月。不能扔的理由有千百種——有些東西不再製造，應該留作紀念；幻想著東西未來可能變成值錢骨董，卻沒想到自己比存的東西更快變成老骨董。偏偏這世界擅於無中生有，不斷推陳出新，資訊太多、書太多、雜誌太多，看不完收不完；工廠也每分鐘都在生產新東西，不停地取代舊東西。有人是CD儲藏病患，有人是過時DVD收集狂，更有黑膠唱片癡情者，有時連做工粗糙純屬積灰的旅遊紀念品都扔不下手。

疫情前淑晴阿姨回了一趟台灣，和老朋友一起參加樂齡學習，有一堂課講日本山下英子的《斷舍離》一書，鼓勵學員從居住空間到心靈都要來個徹頭徹底的大掃除。不知道老太太們有沒有全聽懂，有人問，想扔掉多年男友算不算斷捨離？或問，想和身上的贅肉說再見應該是捨吧？學員們奇奇怪怪的問題一大堆。

淑晴阿姨認為每個人個性不一樣，她是一個惜物念舊的人，認為自己收藏的每一樣物品都充滿著無限的回憶，惜福愛物是她感恩的表現。但聽老師開示說她的人生需要整理，看看能不能用最少的物品，過最幸福的生活。所以她也偷偷下決心，回美國要發奮圖強做一番斷捨離。

偏偏樂齡學習中心也同時教了線上購物技巧，淑晴阿姨學得很有心得。幾次需要不同的螺絲起子，埋首於堆滿物品的房間卻遍尋不著，她發現不如打開電腦，在購物網上按下幾個鍵，第二天一早東西就出現在門口了，省了許多麻煩，又享受購物的樂趣。如此這般「舊的未去，新的又來」，不斷增加家中儲物的存量。

個性使然？還是命中註定？每一樣曾經被她斷捨離扔掉的東西，不知為什麼，最終還是莫名其妙地一件一件被找回來相逢。看著東西擺在那兒，淑晴阿姨喜歡這種豐衣足食心安的感覺，到了這個年紀，讓自己快樂才最重要。

（寄自加州

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