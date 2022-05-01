龍仔尾貓咪之二（上）

龍仔尾貓咪。（蔣勳．圖片提供）

來來去去龍仔尾的貓咪很多，前前後後總有七、八隻。

有的與我親近，上我餐桌巡視，肆無忌憚，睡在我的畫毯上，喜歡跟我撒嬌討拍。

也有的始終堅持做流浪貓，偶然躡手躡腳偷偷靠近我放在廊簷下的貓食，吃兩口，不幸剛好我走出去。牠們驚慌瞪視著我，我雖然儘量溫柔說「你好」，他們還是一溜煙快速逃走。

讓別人害怕，讓一個動物緊張驚慌，讓另一個生命不安，都不是愉快的事，也應該儘量避免。

法家政治裡有時強調「術」，帝王之術，其中包括威嚴，讓被統治的臣民害怕。

傳統戲劇裡，衙門審案，一開始就是兩旁衙役用虎豹的嗓音低吼「威武」。那聲音讓庶民百姓聞聲喪膽，不自主先矮了一大截，雙膝一軟，跪在地上，恐懼使頭腦一昏，有的沒的，大概什麼事情也都招了。

漫長的人類文明，「恐懼」成為統治的手段，成為轄制他人的手段，「恐懼」有時也成為許多族群生存的狀態，在恐懼中活著，因為「恐懼」，甘心等待被凌虐，被侮辱，被奴役。

傳統戲劇也不乏官員出巡，前端有「肅靜」「迴避」的牌子，儀仗森嚴，前後都是隨扈打手，老百姓只有敬而遠之。

需要別人怕你，需要別的生命在你面前恐懼發抖，原始生態世界都存在。

我不確定，文明的教養，善與慈悲，有一天是否能使生命與生命間有真正的平等與尊重，萬物並育，彼此互助，不相害，沒有恐懼。

曾經，白種人使許多有色人種恐懼，曾經，羅馬帝國讓基督教徒恐懼，曾經，基督教讓「異教」恐懼，曾經，伊斯蘭教讓基督教恐懼，曾經，納粹 讓猶太 人恐懼，日本讓東亞人恐懼……「恐懼」像一種因果，冤冤相報。

我用「曾經」，盼望都能過去。

二十一世紀，有新的恐懼在滋生蔓延，富人依然讓窮人恐懼，有權力者依然讓手無寸鐵的人恐懼。

我們終究可以「免於恐懼」嗎？我們終究可以擺脫「恐懼」的因果嗎？

讓他人或他者恐懼多麼可恥，人類有一天或許會了解：讓他人或他者害怕是自己多麼大的恥辱。

一隻黃貓，一隻黑貓，看到我，總是像看到鬼一般，與我對望，快速溜走。

被當成「鬼」一樣，畢竟是「被侮辱」的感覺吧……

舊俄作家杜斯妥也夫斯基使我震撼的小說 是《被侮辱的與被損害的》。

書裡描寫一名高貴軍官，在酒館喝酒。一個老乞丐模樣，衣衫襤褸、形銷骨立的老人瞪視著軍官。

軍官社會地位很高，他習慣受人尊敬。一個卑微賤民的「瞪視」，對高貴的軍官而言，是不敬的侮辱。

「多麼無禮啊……」

軍官因此斥責老人，老人一語不發，呆若木雞，繼續「瞪視」，眼神呆滯。

軍官憤怒極了，想拿鞭子抽打這老人。

軍官怒氣沖沖，咆哮著靠近老人。

在威武暴怒的軍官面前，老人忽然全身發抖，好像要訴說什麼，終究說不出話，口吐白沫，倒在地上死了。

那個故事我看了很多次，青年時看的，細節記不清楚了，只記得瀕臨死亡的老人空洞絕望的「瞪視」。

「被侮辱與被損害的」，老人暴斃前的「瞪視」，或者我的宅院裡貓咪害怕我的「瞪視」，是「被侮辱的」生命回報高貴世界的最後的詛咒嗎？

我想得太遠了。

然而那兩隻一見我就恐懼害怕的貓咪，的確讓我覺得自己是手拿鞭子的軍官，他的高貴、威權、矜持或傲慢，瞬間被侮辱了。

這個軍官，他此後一生都會記得那老人的「瞪視」吧，像他高貴莊嚴生活中一道難堪的瘡疤。那道瘡疤存在，高貴莊嚴總要不安。

「被侮辱與被損害」的生命只有用這樣讓你不安的「瞪視」回報侮辱他與損害他的世界吧。

在貓咪來來去去的幾個月間，我從牠們身上體會了「恨」，也體會了「愛」，體會了「恐懼」「逃跑」，也體會了「信任」「依賴」。

無論是恨，或者愛，我都沒有為牠們命名，我仍然一律叫他們「貓咪」。

親近我的，我說「貓咪，別吵我，還要睡一會兒」。恐懼我的，只有望著牠們逃走的身影說「貓咪，別怕，對不起，嚇到你……」

那是三級警戒時的池上，沒有遊客。在廣大的田野間走路，常常有兩小時，遇不到人。原來欠缺雨水的春天，農民們輪流三天放一次水灌溉，有時也用水車載水來補充，萬安鄉有幾處鑿井準備抗旱。

農民們存活的意志很強，靠天吃飯，處處艱難，但畢竟度過了艱難的乾旱，一期稻作收割，收割機駛過金黃纍纍的稻田，又是一季豐收。

田土平曠安靜，白鷺鷥跟在收割機後吃蟲。收割完畢的池上，田裡留著條理分明的稻梗，一排一排，橫直都整齊有秩序，使人意識到農業文明嚴整一絲不苟的紀律。

不多久，七月中旬，要準備二期稻作了。耘田機在收割後的田裡來來去去，乾涸的土地翻起來，打碎稻梗混在土中，田地像鋪了一張鬆軟的絨毯。

我喜歡這時候跟貓咪出外走路，空氣裡有打碎稻梗散發的乾烈辛香的氣味。然後，聽到水圳開始放水了，嘩啦嘩啦的水流聲，隨著我和貓咪的腳步，像美麗的伴奏。我們一起走到盛開的紫薇花下，映著陽光，紫薇像紅蕾絲的紗，透明如寶石，搖曳在夏日一碧如洗的藍色晴空下。

水圳寬窄高低不同，水聲或急或緩，或高昂或沉滯，或清靈悠遠，或如笑如歌，是大自然裡書寫不完的曲譜。

貓咪和我都聽著，牠聽到的，或許比我更多。我總覺得，動物有我失去的很多本能，可以看到我看不到的世界，可以聽到我聽不到的聲音，可以嗅聞到我已經感覺不到的空氣裡雲或者風的氣味，可以預知我無法預知的幸福或災難。

我們走走停停。我停下來，牠也停下來，我行走，牠就跟在腳邊。

放水後的田，一方一方，像光明的鏡子，可以映照出山巒和白雲，映照出晴朗無一物的天空，或入夜前漫天如火燒一般赤赭金黃絳紅的晚霞，再晚一點，繁華消歇，光明的鏡子裡流淌著一綹一綹的月光。

二期稻作開始插秧，蓮霧和芒果都已落盡，只剩龍眼樹上果實纍纍。（上）