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夢中共舞

蘭若

有時候，我覺得過去與未來竟黏貼得如此之緊，

竟再無絲毫現時之刻可待。

——《故園風雨後》（英）伊夫林．沃（Evelyn Waugh）

夜中有夢，夢境有趣。好像是一場專為葉嘉瑩先生舉辦的生日晚會。家中稚女坐在桌邊為先生讀了一首古詩，以粵音。爾後，就有人放起音樂，是華爾茲舞曲（Waltz）。座中多位男士看著滿頭白髮的葉先生，竟然沒有一人挪位。

我遠遠望向微笑的葉先生，起身過去，低首邀先生與自己共舞。先生竟然笑著答應了。我們在舞池中央慢慢起舞，悠悠滑出舞步，一圈，又一圈，無限舒緩……。醒來，回味夢中情景，覺得實在美妙奇特。

其實我與葉先生的交集很有限。十多年前一個夏日，曾參加加拿大溫哥華當地華人社團舉辦的中國古典詩詞細講，葉嘉瑩先生為主講人。先生的斯文溫雅，學識淵深，令人心生仰慕。

之後，我回到北京，特地將自己的拙作〈菊花清〉寄給身在南開大學教學的葉先生，恭請先生賜教。當時並無抱太大希望，畢竟先生太忙，顧不上回應也是正常的。未曾想會收到先生的親筆回信，言詞謙和有禮，認真誠懇。

當日手邊桌旁一直放置著由河北教育出版社出版的《顧隨文集》第三卷，內中收錄的〈駝庵詩話〉，便是根據葉先生在二十世紀四○年代求學於北平輔仁大學，聆聽恩師顧隨先生講課時，所記下的近二十冊上課筆記整理而成：

世上都是無常，都是滅，而詩是不滅，能與天地造化爭一日之短長。萬物皆有壞，而詩是不壞。俗曰「真花暫落，畫樹長春」。然畫仍有壞，詩寫出來不壞……

元遺山《論詩絕句》之一云：「朱弦一拂遺音在，卻是當年寂寞心」。不論派別、時代、體裁，只要其詩尚成一詩，其詩心必為寂寞心……

詩人是寂寞的，哲人也是寂寞的；詩人情真，哲人理真。二者皆出於寂寞，結果是真。詩人是欣賞寂寞，哲人是處理寂寞；詩人無法，哲人有法；詩人放縱，哲人約束……但大哲人也是詩人，大詩人也是哲人……

喜歡細細品讀顧隨先生這些瀟灑獨到的詩詞論述，總愛時時翻看閱覽，自覺可含英咀華。

前幾日，閒來無事翻閱明代著名戲曲作家及聲律家張大復先生所著的隨筆集《梅花草堂筆談》，內輯〈薔薇〉一則：

「三日前將入郡，架上有薔薇數枝，嫣然欲笑。心甚憐之。比歸，則萎紅寂寞，向雨隨風盡矣。勝地名園，滿冪如錦，故不如空庭嫋娜，若兒女驕癡婉孌。未免有自我之情也。」

花開花落有時，若是錯過，自會遺憾惆悵，但那份曾經的美麗意藴依然留存在心，落諸於文字，便可成永遠。

「以悲觀之心情-過樂觀之生活，以無常之覺悟為有生之事業」，當應顧隨先生所言。（寄自香港）

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