有華人血統、書寫華人故事的小說家鄺麗莎。（鄺麗莎．圖片提供）

鄺麗莎（Lisa See）1955年生於巴黎，她的父母是來自美國的留學生，她有八分之一的中國血統，高鼻深目，一頭紅髮，典型的西方面容，不會講中文，但她歷來堅持自己的華裔身分，始終在研究中國並書寫華人 故事。

父母離異後，鄺麗莎跟著母親，可是大部分時間她是在祖父母身邊度過的，當時他們住在洛杉磯 中國城。她從小在充滿中國文化的環境中長大，耳濡目染之下，雖然她的外表是西方的，內在卻是中國的。

1995年鄺麗莎出版家族回憶錄《百年金山》（On Gold Mountain: The One-hundred Year Odyssey of My Chinese-american Family），講述她的家族從移民到成為美國人的百年歷史，裡面記錄了與華人有關的重大歷史事件，包括1848年至1855年間的加州淘金熱；1863年至1869年美國橫貫大陸鐵路的修建；1871年洛杉磯華人被大屠殺；1882年的排華法案；1943年排華法案被廢除。這本書後被改編成歌劇，今年五月將在洛杉磯杭廷頓圖書館由洛杉磯歌劇團演出。

她的曾祖父鄺泗，是來自廣東佛山南海的一個鄉村少年。1871年，在族人的資助下，十四歲的鄺泗隻身來到美國，尋找他來美國建鐵路卻滯留不歸的父親。鄺泗後來落腳在洛杉磯，憑借著過人的膽識和機智，開創了華裔家族企業——鄺泗公司。其間，他結識並迎娶了白人少女泰希（Ticie），創立以「泗」（See）為姓的混血家族。經過幾代人的努力，泗家族在洛杉磯華人中有舉足輕重的地位。

鄺麗莎有著濃烈的中國情結。為了撰寫《百年金山》，她奔走於散居在美國和中國各地的鄺姓與泗姓親族之間，聆聽老人們講述百年家族往事。書中，她將家族艱辛困苦的創業故事、愛情故事，娓娓道來。鄺泗有四個妻子，眾多的家庭成員有各自不同人生軌跡和身分認同。書中的結尾，鄺麗莎回到養育了她曾祖父的故土尋根。關於歷史，鄺麗莎如此看待：「歷史不僅僅是戰爭或是日期，而是發生在人們生活中的活生生的事件。人們是抓住時機而獲得成功，還是錯失良機而導致失敗，這是貫穿我所有書中的主題。」

2005年出版的《雪花與祕扇》（Snow Flower and the Secret Fan）取材於湖南的女書，轟動一時，銷量超過二百萬冊，並被翻譯為包括中文在內的三十九種語言，從而使鄺麗莎聲名鵲起。女書，流行在湖南一帶的女子之間，在過去的幾百年中，為處於社會底層的女子提供了彼此之間抒發情感和文字溝通的管道。鄺麗莎不僅向西方介紹了中國女書這一獨特的文化現象，還描繪出那個時代中國婦女所經受的種種傷痛。在字裡行間，傾注了對筆下人物的關懷，並探索了女性友誼這個主題。當鄺麗莎在構思這部作品時，很多人跟她說，這種關於中國古代女子友情題材的書不會有讀者。她自己也預期銷量不會超過五千本，但這樣反而讓她得到釋放，獲得自由發揮的空間。後來此書成了暢銷書，還被拍成電影 。她對電影並不是很滿意，她花了幾年寫的作品只花了三個星期被改編成電影。後來她意識到，電影只是另外一種藝術形式，而她的書並沒有因此而受損害，便釋然了。

2017出版的《蜂鳥巷的茶女》（The Tea Girl of Hummingbird Lane）講述一個年輕少數民族女子生活在雲南的高山上，那裡以出產普洱茶而著名。出於無奈，她把出生不久的女兒放在孤兒院附近。後來女兒被美國家庭領養，在美國洛杉磯長大。這本書的主題是失落和尋找。為了寫這部小說，鄺麗莎採訪了許多十八歲到二十二歲被領養的女孩。她與這些因為中國一胎化政策而被遺棄的女孩，形成一種有趣的對比。她自己作為一個外表西方化的白人，生活在中國人群中，在中國文化的薰陶中長大，自我認同是華人。而那些從中國領養來的女孩，她們的外表是中國人，但是生活在白人家庭中，在美國文化中長大，身分和文化的自我認同是西方的。小說也反應了被領養孩子的複雜心理。有一個女孩在分享中談到，一方面她為著收養的家庭給予的珍愛而感恩，同時也為自己被親生父母遺棄而感到憤怒和傷心。在我任教的公立高中，時常有美國家庭領養的中國孩子來學中文，閱讀這部小說，幫助我瞭解這些孩子的內心世界。

鄺麗莎從父親的家族汲取了文化的養料和寫作的素材，而從母親那裡獲得了寫作的技巧。她的外祖父是作家，母親是作家兼大學英文教授。她二十一歲時開始跟母親和母親的友人共同寫書。當時他們在看電視，覺得非常無聊，就打算自己寫一點東西來自娛自樂。在兩個作家帶領下的寫作經歷對她十分寶貴，和媽媽一樣，她給自己訂下每日千字的寫作計畫。這一路寫來，她從未覺得孤單，因為從小就生長在一個作家的群體中。

鄺麗莎多次被美國華裔社區授予各種獎項，以感謝她鍥而不舍的尋根之旅，為華裔的傳統的傳承作出貢獻。在被問到希望讀者從她的書中得到什麼時，她說，希望讀者通過閱讀將自己的經歷和不同的文化體驗相連結，繼而使人們能夠超越文化與傳統的界線，在人性的層面彼此相連。

後記：

我在英文演講俱樂部的導師凱西喜歡閱讀鄺麗莎的作品，並將之推薦於我。我讀後表示喜歡，凱西就建議我去採訪作者。我只當她在開玩笑，一笑置之。不久前我在準備鄺麗莎的作品介紹，上網收集資料時，找到了她的網站，上面有她的郵箱地址，想起凱西的建議，就給她寫了郵件，問是否可以採訪她。沒想到她欣然同意。當時書評已經完稿，我就把英文版寄給她，請她過目。她修改了其中的幾個數據並加以潤色，還稱之為「一篇可愛的文章」。另一位喜愛鄺麗莎作品的友人問我：「鄺麗莎這個人怎麼樣？」我說：「平易近人，我覺得她很酷。」（寄自加州）