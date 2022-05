有華人血統、書寫華人故事的小說家鄺麗莎。(鄺麗莎.圖片提供)

鄺麗莎(Lisa See)1955年生於巴黎,她的父母是來自美國的留學生,她有八分之一的中國血統,高鼻深目,一頭紅髮,典型的西方面容,不會講中文,但她歷來堅持自己的華裔身分,始終在研究中國並書寫華人 故事。

父母離異後,鄺麗莎跟著母親,可是大部分時間她是在祖父母身邊度過的,當時他們住在洛杉磯 中國城。她從小在充滿中國文化的環境中長大,耳濡目染之下,雖然她的外表是西方的,內在卻是中國的。

1995年鄺麗莎出版家族回憶錄《百年金山》(On Gold Mountain: The One-hundred Year Odyssey of My Chinese-american Family),講述她的家族從移民到成為美國人的百年歷史,裡面記錄了與華人有關的重大歷史事件,包括1848年至1855年間的加州淘金熱;1863年至1869年美國橫貫大陸鐵路的修建;1871年洛杉磯華人被大屠殺;1882年的排華法案;1943年排華法案被廢除。這本書後被改編成歌劇,今年五月將在洛杉磯杭廷頓圖書館由洛杉磯歌劇團演出。

她的曾祖父鄺泗,是來自廣東佛山南海的一個鄉村少年。1871年,在族人的資助下,十四歲的鄺泗隻身來到美國,尋找他來美國建鐵路卻滯留不歸的父親。鄺泗後來落腳在洛杉磯,憑借著過人的膽識和機智,開創了華裔家族企業——鄺泗公司。其間,他結識並迎娶了白人少女泰希(Ticie),創立以「泗」(See)為姓的混血家族。經過幾代人的努力,泗家族在洛杉磯華人中有舉足輕重的地位。

鄺麗莎有著濃烈的中國情結。為了撰寫《百年金山》,她奔走於散居在美國和中國各地的鄺姓與泗姓親族之間,聆聽老人們講述百年家族往事。書中,她將家族艱辛困苦的創業故事、愛情故事,娓娓道來。鄺泗有四個妻子,眾多的家庭成員有各自不同人生軌跡和身分認同。書中的結尾,鄺麗莎回到養育了她曾祖父的故土尋根。關於歷史,鄺麗莎如此看待:「歷史不僅僅是戰爭或是日期,而是發生在人們生活中的活生生的事件。人們是抓住時機而獲得成功,還是錯失良機而導致失敗,這是貫穿我所有書中的主題。」

2005年出版的《雪花與祕扇》(Snow Flower and the Secret Fan)取材於湖南的女書,轟動一時,銷量超過二百萬冊,並被翻譯為包括中文在內的三十九種語言,從而使鄺麗莎聲名鵲起。女書,流行在湖南一帶的女子之間,在過去的幾百年中,為處於社會底層的女子提供了彼此之間抒發情感和文字溝通的管道。鄺麗莎不僅向西方介紹了中國女書這一獨特的文化現象,還描繪出那個時代中國婦女所經受的種種傷痛。在字裡行間,傾注了對筆下人物的關懷,並探索了女性友誼這個主題。當鄺麗莎在構思這部作品時,很多人跟她說,這種關於中國古代女子友情題材的書不會有讀者。她自己也預期銷量不會超過五千本,但這樣反而讓她得到釋放,獲得自由發揮的空間。後來此書成了暢銷書,還被拍成電影 。她對電影並不是很滿意,她花了幾年寫的作品只花了三個星期被改編成電影。後來她意識到,電影只是另外一種藝術形式,而她的書並沒有因此而受損害,便釋然了。

2017出版的《蜂鳥巷的茶女》(The Tea Girl of Hummingbird Lane)講述一個年輕少數民族女子生活在雲南的高山上,那裡以出產普洱茶而著名。出於無奈,她把出生不久的女兒放在孤兒院附近。後來女兒被美國家庭領養,在美國洛杉磯長大。這本書的主題是失落和尋找。為了寫這部小說,鄺麗莎採訪了許多十八歲到二十二歲被領養的女孩。她與這些因為中國一胎化政策而被遺棄的女孩,形成一種有趣的對比。她自己作為一個外表西方化的白人,生活在中國人群中,在中國文化的薰陶中長大,自我認同是華人。而那些從中國領養來的女孩,她們的外表是中國人,但是生活在白人家庭中,在美國文化中長大,身分和文化的自我認同是西方的。小說也反應了被領養孩子的複雜心理。有一個女孩在分享中談到,一方面她為著收養的家庭給予的珍愛而感恩,同時也為自己被親生父母遺棄而感到憤怒和傷心。在我任教的公立高中,時常有美國家庭領養的中國孩子來學中文,閱讀這部小說,幫助我瞭解這些孩子的內心世界。

鄺麗莎從父親的家族汲取了文化的養料和寫作的素材,而從母親那裡獲得了寫作的技巧。她的外祖父是作家,母親是作家兼大學英文教授。她二十一歲時開始跟母親和母親的友人共同寫書。當時他們在看電視,覺得非常無聊,就打算自己寫一點東西來自娛自樂。在兩個作家帶領下的寫作經歷對她十分寶貴,和媽媽一樣,她給自己訂下每日千字的寫作計畫。這一路寫來,她從未覺得孤單,因為從小就生長在一個作家的群體中。

鄺麗莎多次被美國華裔社區授予各種獎項,以感謝她鍥而不舍的尋根之旅,為華裔的傳統的傳承作出貢獻。在被問到希望讀者從她的書中得到什麼時,她說,希望讀者通過閱讀將自己的經歷和不同的文化體驗相連結,繼而使人們能夠超越文化與傳統的界線,在人性的層面彼此相連。

後記:

我在英文演講俱樂部的導師凱西喜歡閱讀鄺麗莎的作品,並將之推薦於我。我讀後表示喜歡,凱西就建議我去採訪作者。我只當她在開玩笑,一笑置之。不久前我在準備鄺麗莎的作品介紹,上網收集資料時,找到了她的網站,上面有她的郵箱地址,想起凱西的建議,就給她寫了郵件,問是否可以採訪她。沒想到她欣然同意。當時書評已經完稿,我就把英文版寄給她,請她過目。她修改了其中的幾個數據並加以潤色,還稱之為「一篇可愛的文章」。另一位喜愛鄺麗莎作品的友人問我:「鄺麗莎這個人怎麼樣?」我說:「平易近人,我覺得她很酷。」(寄自加州)