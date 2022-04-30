劉墉∕圖

阿勃勒是從梵文音譯來的，原本應該叫「阿勒勃」，只怪《本草綱目》寫顛倒了，一路錯到現在。不過我更喜歡它的英文名字「Golden Shower」、「黃金雨」，多美！大概因為阿勃勒的花瓣既小又薄，花期撐不了多久，風一來，細碎的金黃色花瓣就像雨似地飄落吧！

我對阿勃勒的感情很複雜，小時候只要看見它們結出一根根黑色的豆莢，手就隱隱作痛。因為我曾經跟同學用那兩呎長的豆莢鬥劍，被打到食指關節 ，腫得好大，連筆都拿不了，疼了好幾天。更糟糕的是跟我鬥劍的是女生，害我不得不把手藏著，惟恐被她發現。

但是阿勃勒也給我留下美好的回憶：我在師大二年級談戀愛的時候，總坐在校門口的花壇上等女朋友下課。校門兩邊有許多高高的阿勃勒，花開的時候，白天晚上都美。因為它的花瓣薄，葉子也薄，逆著天光或路燈看去，黃得發亮、綠得像翡翠。

更令我難忘的是有一回我想折枝阿勃勒回去寫生，大樹上的花雖然垂下來，我跳了又跳，就算手指能碰到最下面的花，也只能抓下幾朵，不能連花帶葉折一整枝。

女朋友說：「你背我來搆吧！」我照做，很辛苦地把她背起來站直身子，她卻在上面尖聲大喊：「還是只能抓到幾朵耶！」我小聲說：「別喊別喊！」話還沒完，果然驚動了門口警衛，吱一聲，門開了，警衛探出頭。

我趕緊把女朋友放下，警衛沒回去，盯著我們上下打量，接著轉身進警衛亭，卻沒關門，搞不好是去打電話，我正緊張，以為要被抓了。又見警衛先露出個屁股，再倒退著出來，手上抬了把大椅子，氣喘咻咻地走過來。

我突然會意，趕緊跑去接椅子，放到樹下……