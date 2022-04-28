（飛雪．攝影）

陽光明媚的三月天，我和太太去公園散步。公園有兩個大湖，碧藍的湖水蕩起層層漣漪，雪白天鵝高雅地划過水面，一群加拿大鵝 嘹亮鳴叫，小鴨子互相嬉戲，濺起水花。公園裡有推著嬰兒車的母親，有蹣跚學步的娃娃，有騎著自行車的兒童，有蹓狗的女士，有慢跑的青年，有手牽手的耄耋夫妻，大家享受著城市中難得的寧靜。

我們沿著熟悉的林中小路走著，來到一個小水塘，看見水塘邊站著一位女子，她的左手掌心向上伸向前方。

「她在做什麼呢？」

「咱們去看看吧。」

走近後發現，女子手掌中有幾粒黑色的向日葵籽。原來她在餵鳥。鳥會來嗎？

從她身邊經過的人都躡手躡腳的，生怕發出聲音。等了一會兒，一隻黑白相間的小鳥真的落在她手掌上，啄了一粒向日葵籽，又飛走了。

我和太太看呆了，不約而同地想複製這件美麗的事。

第二天我們帶上鳥食，興沖沖地來到公園，走到昨天那個女子站的地方，照貓畫虎，放了幾粒向日葵籽在手掌上，伸出手臂。

等啊等，白雲空空，不見驚鴻，抬頭看看周圍的樹枝，沒有一隻鳥，只聽見遠處宛轉的鳥叫，好像在說：「我們在這兒吶。」

於是我們轉移到紅橋上，太太靠著欄杆將手伸出去。我心裡默念著：「來吧，小鳥。來吧，小鳥。」

過了一會，幾隻小鳥倏地落在我們頭頂的枝頭上。牠們向下看了看，其中一隻往下一跳，朝太太的手掌墜下，我喜不自禁地說：「來啦！」只見牠忽然來了個一百八十度大轉彎，又飛上枝頭了。

太太對我豎起食指壓在嘴唇上，眨了眨眼睛，然後又堅定地伸出手。小鳥們在上面嘰嘰喳喳商量著，不久，又一隻小鳥跳下來，落在太太的手上。牠揚起頭，看了看，然後低下頭，叼起一粒向日葵籽飛去。太太高興得幾乎跳起來！怕驚飛樹上的鳥兒們，只好用手比了個V字。

這是麻州 和緬因州 的州鳥，黑帽山雀（black capped chickadee），牠戴了一頂黑色的「帽子」，胸前一個黑色「圍兜」，臉和身體是白色的，鏽褐色的側面，灰色的背部，石板灰色的尾巴，喙又短又黑，全身毛茸茸的，身長十公分多一點，十分漂亮。黑帽山雀的英文名字來自它獨特的叫聲「切克地」（chickadee）。

「你也來試試吧。」太太說著，把向日葵籽倒在我手上。

我將胳膊伸出，成V型，讓手掌與眼睛平齊，這樣可以仔細觀察這些小精靈。不久，一隻黑帽山雀閃電似落在我手上，牠的小爪子緊緊抓著我的手指，黑溜溜的眼睛盯著我，好像在說：「我相信你的善良。」牠低頭啄起一粒向日葵籽，眼睛閃著欣喜，好像在說「謝謝」，接著又低頭啄起第二粒。

牠在我手上那麼輕鬆自如，好像我們本就是一家人。

一股說不出的歡悅感從手指流遍我的全身，如一縷溫暖的陽光照亮心房，蕩滌了一切煩惱。我感動極了，這就是「天人合一」的感覺嗎？（寄自麻州）