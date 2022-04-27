搭上捷運 ，一站過一站，停在永安市場。

出了站，她猶豫著，要搭公車還是計程車？

選擇公車，不是為了省錢，只是想慢點抵達目的地。

站名跑馬燈似地每站昭告，司機也好意提醒，中正中山路口到了，她不下車都不行。

依照地圖過紅綠燈，轉了巷子，找到那棟樓，拿出手機 裡的照片，比對外觀，確認無誤。跟著外賣送貨員進入公寓，入口停著機車和單車，有些擁擠，牆壁塗鴉、階梯油汙，更是顯出公寓的老舊。

五樓，沒電梯，她爬得有些喘。他心臟才裝了支架，不宜登高，怎麼上樓的？他都不擔心嘛！早晨他出門時，說去看個老朋友，她還提醒他，「別去喝酒，顧好你的心臟。」

她好像從來沒有了解過他，到底追求的是什麼？

連動式的長條走廊，她按著門牌一戶戶找下去，對上了門牌號碼，花錢買來的情報應該錯不了。

鐵門裝了窗紗，窗紗破了一角，鐵門的灰漆有些剝落，邊上的門鈴是那種長方形的舊款。她抬起手，手指幾度蜷曲，膽怯糾結著。又想，既然來了，還是證明一下吧！說不定跟自己想的不一樣。

真相即將揭露，她深吸氣，提醒自己無論看到什麼畫面，都要展現風度。

按響門鈴，隱約傳來說話聲、腳步聲，「卡答」門開了，鐵門微推，露出女人的臉。她事前看過幾百遍，很快就確認是這女人，五官不怎麼立體，也沒化妝，上身乳白毛衣已經起了毛球，微卷長髮用髮夾隨意綰在腦後。竟然就這水平？

「妳誰？」女人粗啞的嗓音，眼睛裡露出驚恐後的力持鎮靜。

她不待女人反應，用力拉開鐵門，探進頭去，果真看到自己的丈夫坐在客廳沙發上，膝蓋上坐著一歲多的孩子，他正捧著小碗餵孩子吃食。

竟然跟她說他不在乎有沒有孩子，原來已經有了。虧她還預約了人工生殖中心，想要為他努力一次。

丈夫蒼白著臉，嘴唇微抖，眼神從惶惑到恐懼，想要起身，繼而跌坐沙發，緊抓著胸口，發出「啊！啊！」的聲音，那女人衝了過去喊著他的名。

他的名，一直躺在她身分證上的配偶欄，如今卻出現在另一女子的口中。她嘆了口氣，忍住想要上前探看的念頭，握緊拳頭，轉身離開。

即使她揣想過無數次，實際面對真相，既沒像潑婦又吼又罵，也沒像怨婦又哭又喊，她表現得出人意外地從容。

下樓，冷風從腳底往心上鑽，她搓了搓手摀住自己的臉，把眼角的淚水順勢抹掉。她決定用手機叫計程車。這回她不想轉車，她渾身乏累，只想快快回到位於電梯豪宅裡的家，計畫著如何把丈夫淘汰出局。