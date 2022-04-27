春秋左傳正義》：「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。」「華夏」即是穿著漢服的中國人，優美地展現了衣冠楚楚的傳統服飾禮儀。每當經過服飾店，看到櫥窗裡展示的各式各樣華麗服裝，便想到四十多年前，我曾參與台灣紡織廠的工作。那時我在台北市近郊的一所天主教大學外文系就讀，暑假時班上的女同學問我，因她突有急事，想請我接手她在學校附近的某大紡織廠的英語翻譯工作，雖然只有幾天，但酬勞不錯。

第一天上工，早上我準時來到工廠，老成幹練的廠長不太會說國語，用台語向我說明了工作的性質。公司從法國進口了一整套新式的紡紗織布機器，每天早上等住在台北市旅館的一位法國原廠技師來到，隨即展開廠長及技師之間的所有口譯溝通，甚至原廠的英文說明手冊翻譯。廠長在工作前帶我參觀了解工廠的環境，有好幾個廠房工作區，我第一次見識到上千個紡織梭在機器上快速滾動，那梭梭的聲音，加上織布機的節奏，聲勢浩大。尼龍、開司米龍、特多龍……不同人造纖維紡成的紗，織製成各種布料，再經染色，全部在這工廠生產，再送到位在桃園的下游成衣工廠做成各類服飾外銷。生產一塊布必須經過抽紗、假撚、織布、染整等複雜的過程。

大批穿著制服的女性作業員排隊打卡上班報到，廠區分日夜三班的輪班模式。這些作業員有些是國中畢業後，沒有再升學 ，負擔了家裡的生活重任，也成了那個年代台灣清貧家庭的縮影。日夜勤奮不懈工作的作業員，也為台灣賺進了血汗累積的外匯。廠長說，這套新機器設備在法國原廠來台安裝後，本土技術員對某些功能設定及維護還是不甚了解，公司出資請製造商再次派人專程來台指導。我心裡納悶著，這家公司花了不少錢買了這套大機器，應該是製造商提供免費的售後服務吧？

法國技師坐著公司派送的黑頭賓士轎車來上工了，我在廠長和技師的身邊跟前跟後做口譯，法國人的英語，口音很重，就像我們說國語一樣也會摻雜著濃厚地方口音。廠長的國語也不太流利，所以我必須將努力聽得懂的法式英語，盡力用不流暢的台語夾雜著國語向廠長解釋，而廠長用台語提出的問題，有些我不是很了解還需用國語問他而再次確認，然後用英語向技師提出。這一來一往，有時感覺有如雞同鴨講。

第一次做口譯，工作中涉及很多的專業名詞，體會到「隔行如隔山」，必須有事前的充分準備才能勝任這份工作。例如capstan（絞盤），interlacing（交織），spinning jenny（多軸紡織機），lubrication（潤滑）……等專有名詞，我下班後趕快到台北市重慶南路的書店，找了一本紡織工業專用的中英文對照手冊，第二天上班時，這本利器果然派上用場。

盡責的廠長和本地技術員，問了很多有關機器維護及故障排除的細節問題，高傲的法國人有時對他們提出的問題嗤之以鼻，向我表示，他們怎麼連這都不懂。為了雙方和諧的工作氣氛，這種話我就省略不翻譯了。不過專業的法國技師倒是按著厚厚五大本的機器手冊及圖解，很細心地講解，戴著手套及護目鏡，親自示範如何拆解部分機器。他一再強調要注意的安全事項，要我傳達給廠長一定要注意，例如拆解機器時及加入潤滑油的注意事項。這也讓大家上了一課，那個年代，台灣的工廠對於職場安全不像西方這麼重視。

午餐時刻到了，偌大的餐廳擠滿了員工，每人排隊領取免費的自助餐，三道菜有炸帶魚、五花肉滷油豆腐、炒空心菜，走道中間有一大鍋僅有幾粒排骨及蘿蔔塊的湯，湯的表面還漂浮了幾塊肥肉。我取完餐後回到座位，問坐在位子上的法國技師怎麼不去打飯菜？他笑了笑，不久廚房的大廚端上了美味多汁的沙朗牛排，配上烤土豆、一盤生菜沙拉、麵包、奶油，再加上一罐台灣啤酒。眾人眼看著他享用的是當時台北市西餐廳流行的ABC餐中的A餐，而我的盤中飧連C餐都沾不上邊，令我好生羨慕。法國人問，為什麼員工每天都吃這種午餐？沒有很多肉？沒有麵包奶油？也沒有飲料？我對他說，別提麵包奶油了，你們法國就是因為麵包奶油而引起了大革命，國王和皇后被送上了斷頭台。我向坐在一旁的廠長說，公司對這位外國技師真好。廠長說，這是對方公司要求的待遇之一，這些西餐食材還得特別從台北訂購送來。第二天午餐，廠長要求廚房給我加了一塊炸豬排，雖然比不上法國人盤中的那塊香煎鱈魚，但也稍稍撫慰了我卑微的民族自尊心。

一天午餐後，廠房的機器出了一些問題，廠長著急地來找我，請法國技師過去看看。悠閒的他坐在廠長辦公室，兩腿蹺在桌上，正在閱讀一本法文小說。聽完我的傳譯後，他顯得有些慍怒地說，按照法國工會的規定，在休息時刻是不能做任何工作的。此刻廠內的部分機器只能停擺，等他復工 處理後才重新運作。那個年代的台灣尚未躋身已開發國家之林，而且華人社會的工作文化是上班時間愈長，愈能顯示認真努力，工廠內的員工幾乎從上到下，午餐後沒有什麼休息便馬上上工。「工會」（union）這名詞在當時的台灣還是十分陌生的。廠長用台語問：「工會是啥米碗糕？」（工會是什麼東西？）我的台語不靈光，差點會錯意，以為廠長要請法國技師吃著名的台灣小吃「筒仔米糕」。

數十年過去了，那些勤奮作業員的身影，盡忠職守的老廠長，趾高氣揚的法蘭西技師，梭梭作響有節奏感的紡織機仍在我的心影中徘徊。1950年代紡織業的發展，造就了台灣「紡織王國」的美譽，從仰賴外援到自給自足，從外銷逐步帶動國內產能而振興經濟。曾幾何時，紡織工業在台灣成了夕陽工業，代之而起的是高科技產業，如今西方世界到台灣求取分配半導體晶片 。「天行健，君子以自強不息」的古訓此時顯得格外鏗鏘有力。（寄自紐約）