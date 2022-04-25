她是家裡的老么，上面一連六個姊姊，鄰居笑稱她們姊妹是七仙女。聽母親說，大姊沒出世前，父親的生意做得風生水起，家裡還雇傭人呢。可惜母親懷她那年，父親投資失敗，負了一身債，家境一落千丈。他們也從洋樓搬到木屋區，父親雖放下身段，什麼粗活都幹，還是難以維持龐大的一家八口的生活，全家儉食省用，仍是入不敷出。

她五歲時，父親在工地上挑水泥時失足摔倒，命是保住了，但一條腿卻被倒下的磚塊壓廢了。父親以前的生意夥伴同情他，雇用他看守貨倉。父親住在倉庫裡，除了伙食費之外，微薄的薪水還不夠買香菸。於是由母親一人挑起全家的重擔。母親在巷口擺了一個賣食物的攤位，大姊剛高中畢業，就成為媽媽做生意的得力助手。家務如煮飯、買菜、洗衣、挑水、劈柴由六姊妹分擔。

父親自從摔傷後，變得沉默寡言。見面時，除了猛抽菸之外，就只傾聽母親報告家裡的瑣事。每次回家，父親總叮嚀母親：「再怎困難，也別把那東西賣掉。」她不敢問母親，那東西究竟是什麼。沒想到，父親在倉庫裡又跌倒了，導致半身不遂，連說話都困難。醫生診斷是因高血壓 而中風 。母親忙著做生意，照顧躺在床上的父親的任務便落在六姊妹身上。家裡本已拮据，醫藥費從何而來？ 一個夜晚，半夜醒來，她發現母親正在屋裡牆角的泥地挖東西。她靜靜躲在蚊帳裡觀看，但白天工作太累，她不一會又睡著了。

一天，大姊突然告訴母親，她想結婚。原來鄰居有一個青年看上大姊。母親聽後，沉默了好一陣子才說：「孩子，我本來希望妳能上大學。可惜家裡的情況拖累了妳。既然妳喜歡他，結婚也好。」父親知道了大姊的婚事，也咧嘴笑了。他用手指了指，母親似乎聽懂父親的意思，打開抽屜，拿出一個裝茶葉的鐵盒，掀開蓋子給父親看：「不用擔心，都在這裡。」然後又迅速蓋上。她眼尖，見到裡面有七枚閃爍的戒指。

明天就是迎娶的吉日，家裡張貼了紅色的雙喜。深夜，她在蚊帳裡望出去，大姊和母親都還沒睡。她見到母親牽著大姊的手，走到屋外的窗前，低聲說：「孩子，妳今天見到茶葉盒裡的鑽戒，是當年妳爸爸給妳們每人準備的嫁妝。可惜我把它們都變賣了。為了瞞妳爸爸，我換了玻璃贗品。媽媽對不起妳。」她聽到大姊在啜泣並說：「媽，我早知道了。有誰會把真鑽戒放在沒鎖的抽屜裡？您不用難過，為醫治爸爸的病，這些鑽戒又算得什麼。」 （寄自加州 ）