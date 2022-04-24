媽，我已經長大（下）
隔了不久，勞瑞來電說，他已經和未婚妻商量好，他們可以簽一份婚前協議，勞瑞會從他婚後的薪水中撥出百分之二十做為父母償還貸款和生活之用，一直到二十五萬的貸款還清為止。於是，我們和勞瑞簽了合同，開始參照勞瑞的意思幫他準備婚前協議書。但是，幾天後勞瑞又打電話來，希望在協議中加上一個條款：在成婚後次日，老夫婦必須在房產證上加上勞瑞的名字，房子歸父母居住一直到父母百年之後，期間父母不能擅自買賣房屋，如果決定要賣一定要有勞瑞的書面同意。我向勞瑞指出，婚前協定是男女雙方的協定，用來規範雙方在婚後如何處理婚前各自的個人財產和債務、婚後的各自收入、共同財產和債務，它不能用來規範雙方之外的任何人，也不能用來規範不屬於他們的收入、財產和債務。勞瑞聽明白了，就私下與老夫婦取得了另一項協議。
過了幾天，老夫婦又出現了。他們要求審核兒子婚前協定的內容，並且還提出，如果他們不滿意就要改動。我不得不細心地向他們解釋，這個婚前協議是勞瑞和玲芸之間的協議，在沒有他的同意下，我是不可以拿勞瑞的協議給任何第三者看，也不可以隨他人的意思去做更動。老婦人聽到此，耷拉下了臉說：「我是他老娘，我生他養他，一把屎一把尿地把他養大，為什麼就不能看、不能改？」我說：「沒有錯，雖然一開始是你們兩老來律所找我們諮詢，但是最後和我們的律所簽合同的是勞瑞。在法言法，勞瑞才是我的客人，而您不是。」她又氣勢洶洶地說：「你我都是華人，難道就不能設身處地可憐我這個做母親的，通融通融嗎？」我只得再三跟她說明：「我是從事法律事務的人，我有責任幫令郎保密，不能知法犯法呀！」
眼見氣氛僵了，我說：「這樣吧！你打個電話給你兒子，如果他同意讓你看他的婚前協議的話，我可以配合照辦。」老婦人把她的心情完全寫在臉上，忽然間她大聲地哭了起來。我趕忙寫了一個短訊給勞瑞，三十分鐘後勞瑞來了，並且陪著兩老查看我為勞瑞準備好的婚前協議書。老先生在一旁悶不作聲，老婦人則是一面看一面要求改這改那，一直到她滿意為止。除了當初每月薪資百分之二十的固定支付，還規定勞瑞必須支付房產稅、水電垃圾、房屋修繕、房屋保險等費用。
第二天，我接到了勞瑞的電郵，他說他和他的未婚妻在前一天做了徹夜長談，他決定還是按照之前的原樣，一字不改。又隔了一周，玲芸也找了一個律師來和我們接洽，雙方又經過幾番地討論和修改才定稿，在結婚的七天前，他們簽下了這份婚前協議。我明白這件事情還沒有結束，心中為勞瑞即將迎來的家庭風暴，感到不安與無奈。
不出所料，在勞瑞新婚不到三個禮拜，我又接到老婦人的電話，她大聲地抱怨她被兒子惡意欺騙，當然也少不了責備我。我說：「我是一個法律工作者，勞瑞是我的客戶，我完全按照我與他的合同履行我的職責、維護他的權益，不敢有些許的怠慢，那一紙婚前協議，只對勞瑞和他新婚妻子的財務做了規範，並沒有提及你名下的財產。如果有其他的問題，我建議你和勞瑞坐下來談談。」她說她追問過勞瑞，為什麼要欺騙他們兩老，勞瑞只說了一句：「媽，我已經長大了！」說著說著，老婦人以哭聲代替了她對我和對她兒子的極度不滿。在感情上我同情她，但是在法律面前，我只能對她說聲抱歉。
這個案子凸顯了現代社會中親子之情所受到的考驗。父母應該對子女有著不同於老一代人的觀念和不著地的心裡期待。在兒女成長的過程中，父母應該在能力所及的範圍，善盡生養的責任，不是慣寵子女讓他們成為媽寶爸貝，離了父母就失去生活自理的能力；或是冷漠罔顧子女的需要，以致於離了父母就成為了不相干的路人。不應該是這兩個極端。與子女的關係應該是親人也是朋友，陪伴多了自然就會親近，平等對待就會無話不談。父母對於子女，應該讓他們接受正常的教育、擁有獨立的人格、培養有用的技能、養成有禮有節的人際關係，和保持健康的身心。為人父母對子女不應寄予不切實際的厚望，畢竟不是每個人都可以成龍成鳳，子女不是每個都可以或者願意在成年之後以金錢回報父母。父母與成年子女之間，應該是不相忘也不相拖累。勞瑞能正告老婦人他已經長大，老婦人應該感到高興而不是悲哀。成年子女如果能獨立自主，才是對父母恩情最好的回饋，如果子女成年後仍要凡事依賴父母出謀劃策或出錢獻力，成為啃老一族，那才是為人父母最大的悲哀！
這個案子也凸顯婚前協議的作用，它可以為未婚男女在婚後規畫他們的財務操作。一旦有爭議的時候，它受到法律的保障和認可，所以它不應該是個禁忌的話題，也不該被視為愛情的廢止書。人們也要明白婚前協議不是無所不包，其中它不能涉及在婚姻期間出生的未成年孩子的贍養，無論是自己生的孩子、領養的孩子，甚至是其中一方和他人所生的孩子，只要是生在婚姻之中，雙方都有撫養的義務，都有無法逃脫的責任，協議的雙方無權自己去劃分或撇清為人父母的責任。婚前協定是協定雙方的合約，它只可以用來規範協定雙方的行為，它無法被協議雙方之外的任何人（包括父母或協議的受益人）用來控制或支配協議人的財務。因此老夫婦意圖介入和修改兒子的婚前協議雖然是在情理之中，但卻是於法不合。當然，跟其他法律檔一樣，婚前協議可以被簽署成立，也可以經過雙方的同意循法律程式而予以廢止。畢竟婚姻是可以昇華到一個純淨的高度，那時兩人愛到深處已然心心相印如一人，他們就完全不需要一紙橫在他們之間的任何協議了。
註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）
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