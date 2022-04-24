媽，我已經長大（下）

黛安∕圖

隔了不久，勞瑞來電說，他已經和未婚妻商量好，他們可以簽一份婚前協議，勞瑞會從他婚後的薪水中撥出百分之二十做為父母償還貸款 和生活之用，一直到二十五萬的貸款還清為止。於是，我們和勞瑞簽了合同，開始參照勞瑞的意思幫他準備婚前協議書。但是，幾天後勞瑞又打電話來，希望在協議中加上一個條款：在成婚後次日，老夫婦必須在房產證上加上勞瑞的名字，房子歸父母居住一直到父母百年之後，期間父母不能擅自買賣房屋，如果決定要賣一定要有勞瑞的書面同意。我向勞瑞指出，婚前協定是男女雙方的協定，用來規範雙方在婚後如何處理婚前各自的個人財產和債務、婚後的各自收入、共同財產和債務，它不能用來規範雙方之外的任何人，也不能用來規範不屬於他們的收入、財產和債務。勞瑞聽明白了，就私下與老夫婦取得了另一項協議。

過了幾天，老夫婦又出現了。他們要求審核兒子婚前協定的內容，並且還提出，如果他們不滿意就要改動。我不得不細心地向他們解釋，這個婚前協議是勞瑞和玲芸之間的協議，在沒有他的同意下，我是不可以拿勞瑞的協議給任何第三者看，也不可以隨他人的意思去做更動。老婦人聽到此，耷拉下了臉說：「我是他老娘，我生他養他，一把屎一把尿地把他養大，為什麼就不能看、不能改？」我說：「沒有錯，雖然一開始是你們兩老來律所找我們諮詢，但是最後和我們的律所簽合同的是勞瑞。在法言法，勞瑞才是我的客人，而您不是。」她又氣勢洶洶地說：「你我都是華人，難道就不能設身處地可憐我這個做母親的，通融通融嗎？」我只得再三跟她說明：「我是從事法律事務的人，我有責任幫令郎保密，不能知法犯法呀！」

眼見氣氛僵了，我說：「這樣吧！你打個電話給你兒子，如果他同意讓你看他的婚前協議的話，我可以配合照辦。」老婦人把她的心情完全寫在臉上，忽然間她大聲地哭了起來。我趕忙寫了一個短訊給勞瑞，三十分鐘後勞瑞來了，並且陪著兩老查看我為勞瑞準備好的婚前協議書。老先生在一旁悶不作聲，老婦人則是一面看一面要求改這改那，一直到她滿意為止。除了當初每月薪資百分之二十的固定支付，還規定勞瑞必須支付房產稅、水電垃圾、房屋修繕、房屋保險等費用。

第二天，我接到了勞瑞的電郵，他說他和他的未婚妻在前一天做了徹夜長談，他決定還是按照之前的原樣，一字不改。又隔了一周，玲芸也找了一個律師來和我們接洽，雙方又經過幾番地討論和修改才定稿，在結婚的七天前，他們簽下了這份婚前協議。我明白這件事情還沒有結束，心中為勞瑞即將迎來的家庭風暴 ，感到不安與無奈。

不出所料，在勞瑞新婚不到三個禮拜，我又接到老婦人的電話，她大聲地抱怨她被兒子惡意欺騙，當然也少不了責備我。我說：「我是一個法律工作者，勞瑞是我的客戶，我完全按照我與他的合同履行我的職責、維護他的權益，不敢有些許的怠慢，那一紙婚前協議，只對勞瑞和他新婚妻子的財務做了規範，並沒有提及你名下的財產。如果有其他的問題，我建議你和勞瑞坐下來談談。」她說她追問過勞瑞，為什麼要欺騙他們兩老，勞瑞只說了一句：「媽，我已經長大了！」說著說著，老婦人以哭聲代替了她對我和對她兒子的極度不滿。在感情上我同情她，但是在法律面前，我只能對她說聲抱歉。

這個案子凸顯了現代社會中親子之情所受到的考驗。父母應該對子女有著不同於老一代人的觀念和不著地的心裡期待。在兒女成長的過程中，父母應該在能力所及的範圍，善盡生養的責任，不是慣寵子女讓他們成為媽寶爸貝，離了父母就失去生活自理的能力；或是冷漠罔顧子女的需要，以致於離了父母就成為了不相干的路人。不應該是這兩個極端。與子女的關係應該是親人也是朋友，陪伴多了自然就會親近，平等對待就會無話不談。父母對於子女，應該讓他們接受正常的教育、擁有獨立的人格、培養有用的技能、養成有禮有節的人際關係，和保持健康的身心。為人父母對子女不應寄予不切實際的厚望，畢竟不是每個人都可以成龍成鳳，子女不是每個都可以或者願意在成年之後以金錢回報父母。父母與成年子女之間，應該是不相忘也不相拖累。勞瑞能正告老婦人他已經長大，老婦人應該感到高興而不是悲哀。成年子女如果能獨立自主，才是對父母恩情最好的回饋，如果子女成年後仍要凡事依賴父母出謀劃策或出錢獻力，成為啃老一族，那才是為人父母最大的悲哀！

這個案子也凸顯婚前協議的作用，它可以為未婚男女在婚後規畫他們的財務操作。一旦有爭議的時候，它受到法律的保障和認可，所以它不應該是個禁忌的話題，也不該被視為愛情的廢止書。人們也要明白婚前協議不是無所不包，其中它不能涉及在婚姻期間出生的未成年孩子的贍養，無論是自己生的孩子、領養的孩子，甚至是其中一方和他人所生的孩子，只要是生在婚姻之中，雙方都有撫養的義務，都有無法逃脫的責任，協議的雙方無權自己去劃分或撇清為人父母的責任。婚前協定是協定雙方的合約，它只可以用來規範協定雙方的行為，它無法被協議雙方之外的任何人（包括父母或協議的受益人）用來控制或支配協議人的財務。因此老夫婦意圖介入和修改兒子的婚前協議雖然是在情理之中，但卻是於法不合。當然，跟其他法律檔一樣，婚前協議可以被簽署成立，也可以經過雙方的同意循法律程式而予以廢止。畢竟婚姻是可以昇華到一個純淨的高度，那時兩人愛到深處已然心心相印如一人，他們就完全不需要一紙橫在他們之間的任何協議了。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州 ）