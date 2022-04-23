媽，我已經長大（上）

黛安∕圖

在美國，即將結婚的雙方可以針對各自和共同的資產、負債和收入做婚前協定、做婚後協定，也可以不做協議。在家事法相關的案件中，最常見的無非是關於資產或子女贍養的糾紛，因此簽署婚前協議被認為是個未雨繆謀的可行方案。

華人 一般認為婚姻是兩個人一生一世的結合，本應為了愛奮不顧身、無怨無悔，那麼婚後雙方應該是你中有我、我中有你，在金錢上絕不應該分你我，做婚前協議就像是對另一半或者對婚姻的不信任。於是華人往往談婚前協議色變，認為它是一個禁忌的話題。西方社會則普遍認為婚後打造一個幸福的家庭是需要雙方在婚姻期間共同努力，單純建立在金錢上的愛情既不牢靠也不道德。婚前協議可以讓雙方明瞭各自的財務狀況，並在如何管理和支配兩人的資產與負債上取得共識，以此來防止婚前被愛情衝昏頭腦，而婚後才幡然醒悟，卻相爭相咬直到魚死網破。

在美國，每個州都有婚前協議的法規，例如加州就有《一般婚前協議法》，針對婚前協定的要件和內容做了規定。顧名思義，婚前協定是兩個準配偶在結婚前自願簽署的協定，雙方在簽署婚前協定之前至少需有一個星期的時間來尋求獨立的法律顧問，雙方必須列出他們婚前每一筆的資產、債務和收入的完整資訊，婚後如何支配婚前各自的資產和債務，婚後如何支配他們各自的收入和共同的資產和債務。雙方簽署時，必須有公證人，簽署的協定直到結婚之日才會生效。其中，婚前協定如果包括了以下內容，法院將不予以執行：

一、有關子女監護權或子女撫養費；

二、要求對方選擇不接受獨立法律顧問；

三、要求對方從事非法行為的語言；

四、使用不公平、不公正、剝削或欺騙性的用語；

五、非財務相關的要求，諸如要求對方減肥或改變外表的條款；

四、任何有關兩人關係的條款。

每一對新人有不同的動機想要簽署婚前協議，特別是那些在婚前已經擁有不小的資產（包括遺產、贈予、動產、不動產、退休金 或其他婚前帳戶）或債務的人、在婚前或先前的關係中已經有了子女、在婚前已經是個企業主、婚後其中一人會全時間持家而沒有正常收入。婚前協定可以達到許多不同的目的，有的人希望保護自己婚前的資產，有的人想規避對方婚前的債務，有的人是希望婚前協議可以在婚後能保護對方、保護自己或互相保護。

一般而言，婚前協議主要分為兩個類型：第一類是婚前資產和債務各自分開，婚後的收入和資產共同擁有和支配，債務和開銷共同負擔；第二類是婚前資產和債務各自分開，但是婚後的收入與資產各自擁有和支配，家庭債務和開銷實行AA制，萬一離婚，雙方都不需要支付對方撫養費等等。不管簽暑協定的動機或目的為何，即使目前雙方的關係很穩定，婚前協議是一個處理各自的和共同的資產很好的選項，它有助於防止婚後無謂的法庭訴訟，幫助雙方保持清晰和透明的財務狀況，並促進雙方開誠布公地溝通。婚前協議的設置，不僅解除了後顧之憂，更能體現雙方對結婚的誠意，對愛情的真心。

2010年仲夏的一天下午，一對老夫婦汗流浹背地來到了我所在的律所，老婦人一坐下來就急著吐苦水，說兒子的女朋友玲芸是個又蠢又懶又貪的女人。看到老婦人如此激動，我連忙遞了水給兩老，也讓老婦人緩口氣。老婦人剛嚥下一口水就接著說，他們夫婦辛辛苦苦地把兒子培養到醫學院，前不久才完成兩年的實習，正式被一家地方上知名的醫院聘為小兒科醫生，結果就被一個比他大十歲的鋼管舞女迷上了。做做朋友也就罷了，沒想到最近女方提出了結婚的要求，而兒子竟然在沒有問過兩老的情況下同意了，這讓兩老著急得像熱鍋上的螞蟻。

現代的父母對子女的婚嫁可以提出一點看法，但是不應該有強烈的立場，畢竟將來要和子女生活在一起的是他們的另一半。原來，兩老是老來得子，所以一生的積蓄都投資在兒子身上，甚至兒子念醫學院的學雜費都是以房產抵押貸款 來支付。現在兒子畢業了，他兩人為兒子所貸的款還沒付完，一想到兒子婚後一切的收入都會落入女方的口袋，老婦人急了說：「我們兩老辛苦了一輩子，豈不是竹籃打水一場空，兒子白養了。」說著說著還激動地留下了淚水。

老一代的華人一般還是受到傳統文化深遠的影響，不是認為養兒是為了防老，就是希望兒女成年之後還能顧家。但是，美國的社會受基督教信仰的影響，父母對子女的生養是一分職責也是義務，子女在成年之後就要與原生家庭分開，成為一個完全獨立的個體，或者成立自己的家庭。不僅是父母與成年子女之間在財務上各自獨立，就連夫妻之間在財務上也可以各自獨立。因此，在美國的華人家長若用投資與回報的眼光來看待親子之間關係，就要大大失望了；反之，如果父母能把塑造子女成為一個獨立、自主、負責任的人當作目標與回報，那麼如若成年後的子女還能知恩圖報、對父母好，那就是額外的紅利了。

在老婦人的哭泣中，我尷尬地看了一眼在邊上無聲嘆息的老先生，於是心念一動問老婦人要她的兒子勞瑞的電話號碼，然後撥了電話告訴他：「你的爸媽在我們律所，我從他們哪兒瞭解了你和你們家的情況。我知道他們為你已經花了他們大部分的退休金和積蓄，加上為你做了抵押貸款才好不容易供你讀完醫學院，現在他們老了沒有力氣再去打工，原本應該可以頤享天年，卻還要為你的就學貸款而擔憂。對未來，他們沒有半點安全感，不知道該怎麼辦。你覺得身為兒子的你，可以為兩個老人家做些什麼嗎？」勞瑞接著我的話說：「供不起房子貸款的話，可以把房子賣掉呀！」我說：「你說得輕巧，賣掉房子之後他們要住哪裡呢？如果當初他們不為了你投入了一生的所有，不把錢用在你的身上，不去為你去貸款，你自己不也得去貸款上學，最終你還得自己去還貸款。現實的情況是，你的老父母為了你而憂愁沒有能力還貸款，甚至連用來抵押做貸款的房子都可能保不住，老來的生活沒有保障。再說他們只有你一個兒子，以後那個房子遲早是留給你的。不如你用你工資中的一部分來替他們還貸款，其實就如同你在為你自己還就學貸款一樣。這樣既解決了他們的後顧之憂，又體現了你對他們生你養你的一點回報。」勞瑞說：「嗯，那麼你有什麼建議嗎？」我提議說：「我想到一個合情合理合法的辦法，那就是你和你的未婚妻立一個婚前協議，同意把你婚後薪水中的一個比例交給父母，來幫助他們每月償還他們為你所貸的款項。」

勞瑞沉默了片刻，然後說：「讓我去和我的未婚妻商量一下，看看她是否願意簽這樣的婚前協議。」我說：「你的爸媽很不容易，自從你呱呱落地之後，他們就為你擔心受怕為你憂，為你不計後果地付出，如今才造就你成為一個有高貴地位和豐厚收入的醫生，而他們卻讓自己陷入經濟危機之中。我相信你曾經做過醫生的職業宣誓，對於與你毫無關係的病人的健康與福祉，你可以不吝於做出奉獻。那麼，對於予你有恩情的父母，我相信你會為他們做更多的奉獻而努力。」

掛了電話之後，我將兩位老人送出門口。看著他們遠去的身影，讓我想起自己父母的恩情。

（上）（寄自加州）