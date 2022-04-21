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假如我只有三天能看見

（3月&4月徵文：疫中讀經典）心影

整整兩年了，我的生活範圍只局限在狹窄的公寓、附近的超市、公園，不敢坐大眾交通工具，怕病毒傳染、怕犯罪攻擊、怕這怕那……，感覺生活諸多不便，難免心情抑鬱。近日重讀海倫凱勒著名的散文〈假如給我三天光明〉，心中頓時充滿感謝及慚愧，我雖已老邁，髮蒼蒼而齒牙動搖，但尚有視覺、聽覺、味覺、嗅覺，然而，我卻視為理所當然，毫不珍惜，反而感覺渾身是病，終日坐困愁城，被疫情新聞攪擾得心神不寧。

海倫凱勒全盲全聾，只能藉著手觸去感受周遭的世界，但她對生命卻充滿熱情。她寫道，如果可以睜眼看三天，第一天她希望長久凝視並好好研究親愛老師的面龐，從她眼神中看到愛、看到堅強。下午則讓眼睛陶醉在自然界的美麗之中。第二天，要在黎明起身，去看黑夜變為白晝的動人奇景。然後通過博物館向過去和現在的世界匆忙瞥一眼。晚上要在劇院或電影院裡度過。第三天清晨，將再一次迎接黎明，尋找新的喜悅。去看看人們的日常生活，到貧民窟去，到工廠去，到孩子們玩耍的公園去，睜大眼睛注視幸福和悲慘的全部景象……。

而我呢，這一雙看了大千世界將近七十年的眼睛，如果三天之後將完全失去視力，我會想緊緊地抓住些什麼畫面和影像留在腦海裡呢？

我想，這三天，我肯定每天都要迫不及待地去看日出日落，看黑夜變白晝、白晝變黑夜時天空雲彩奇妙的變化，牢牢地記在腦海中；我要跟親友歡聚一場，跟每個人好好地談心，透過他們的眼神去瞭解他們的内心世界，記住他們的一顰一笑，當然一定要錄音下來，讓那些歡樂的聲音，在未來黑暗的歲月中帶給我些許陽光。

我要去監獄和醫院探訪，告訴那些關在裡面的犯人我即將失明，希望能藉此鼓勵他們珍惜所擁有的，雖然他們的身體不得自由，但眼睛還能看見，能看書、能觀察周遭的人事物，心靈仍然可以飛翔在廣闊無際的天空中。我要到醫院去，輕聲唱詩歌給那些被困在病床上的人聽，去安慰守候在病床旁、愁容滿面的家人。

我要好好地看幾部溫暖感人的經典電影，牢牢記住片中場景，以便日後當我只能「聽」電影的時候，腦海中還能有那些畫面；我也要把過去積累幾十年的相簿找出來，仔細端詳、回味過去的生活點滴以及曾經看過的美麗景色、所接觸過的人事物。三天過後，我就將進入無盡的黑暗裡，但心中仍可以看到色彩繽紛的世界，讓從小到大的生活剪影在腦海中一幕一幕不斷地回放著……。

感謝海倫凱勒寫下了這篇散文，提醒我們這些擁有各種感官的人，充分利用視覺、聽覺、嗅覺、味覺等等，去感受世界向我們展示的所有美好的事物。雖然疫情、戰亂、動蕩不知何時了，但我們仍然可以去聞花香、聽鳥鳴、看雲彩，去體會天地間依然有愛在流動。（寄自紐約）

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