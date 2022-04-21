吳孟芸／圖

世間所有的花，都是可愛的。如果讓我只能選擇一束插在室內花瓶裡，我會毫不猶豫地把手伸向百合花，無論是粉色、白色、黃色，皆喜。可是，近些年，我已經和百合花疏離得陌生了。

我清晰記得，最後一次買百合花是在七年前。那個初春，我從洛杉磯 飛回北京 探望病重的父親。與癌症 抗爭了八個年頭的他，已經形銷骨立，疼痛折磨得他連刷牙也要蹲在地上。這個當年在邊境用錚錚鐵骨對抗槍林彈雨的軍人，沒有倒在前線陣地，卻被病魔擊垮了。我們都無奈地明白，那個說再見的日子已經近在眼前了。醫生也放棄了他，嗎啡是他們唯一能給予的救贖與安慰劑。

父親一輩子愛花草植物，但凡能出門走走，也會舉著我淘汰的相機對著社區花叢和樹木拍個不停。屋裡，更像個小植物園，客廳臥室都是盆盆罐罐的開花、不開花的植物。是預感到主人氣數將盡嗎？那個冬天，許多已經跟了父母多年的花草居然相繼死掉了。望著那只剩下枯枝和黃土的破敗景象，我決定去不遠處的花卉市場買束鮮花，給蕭瑟的屋裡帶來點生機。

十三歲的侄子主動與我同去。從家到花卉市場步行也不過二、三十分鐘，我們快步走著。春寒料峭，我們把手插進口袋裡，不一會兒，都走得出了汗。「姑姑，我昨天陪爺爺去醫院開藥，他捨不得打車，我們坐公車回來。剛下車，我爺爺就找了個樹坑蹲下吐了。醫生說他吃的中藥副作用太大，整個手掌都是黑的。醫生還說不許他再吃什麼偏方了。真的沒辦法救我爺爺了嗎？」侄子的話讓我心裡難受極了，可在一個孩子面前，我還得表現出一切沒那麼糟糕的樣子，故作輕鬆地安慰他，「別太擔心。也許突然就有特效藥了，你知道，全世界都在想攻克癌症。」

買什麼花，我知道根本不用問父母，他們從不挑剔。我們買了一束粉百合，挑了花苞最大最飽滿的幾枝。花販都說，我們挑走了那天市場上最好的一把百合。我們仍像去時一樣快步往回走著。只是，我捧著那束沉甸甸的花，侄子相跟著，我們都沉默著，沒再說話。

那束「最好的百合」被插在花瓶裡，最終一朵也沒開。那鼓脹的花苞們像一條條飢餓而死的蠶，蔫萎了。它們沒能挺過路上那半個小時的寒冷。

「多可惜了！那麼好的花，活活凍死了。」父親一臉惋惜，佝僂著站在那兒，他已經比去年矮了一大截。他眼裡充滿憐惜，似乎那花的生命比他的還金貴，似乎他忘記了自己很快也將油枯燈盡。

不久，父親走了。當時窗外一樹桃花開得正絢爛。他不僅徹底臥床，還瘦得脫了相，五官和神態越發像他早已在天上等他的父親。他早沒力氣說話了，微微擺擺手，拒絕了母親想攙扶他去窗前看一眼那美麗桃花的建議。

從那以後，我再也沒買過百合花。甚至，每次看到它們，無論在洛杉磯還是北京的花店，我都本能地躲避著儘量不把目光停駐在它們身上。它們像是一根刺、一個傷疤，提醒我那個料峭的春日，那個對著一束花惋惜的父親，和提前結束了生命的花和父親。

花被扔掉。父親被埋在了地下，滋養著他看不見的青了又黃的小草。我們都還活著，故作平靜，過著沒有他的日子。漸漸地，好像他離去導致的那個黑洞已經被庸常事物填補得越來越小了。

一周前，我翻找駕照，在抽屜底部看到一個超市塑膠袋裹著的東西，癟癟的硬硬的。解開那死死打著結的袋子，裡面是互相扣合著的兩個小鏡框，翻開了，是父親的黑白照片。我那五官俊朗、神態英氣的父親，似乎一點沒在意被如此冷落，仍淡然而謙卑地微笑著望著我。照片裡的他穿著軍裝，四十出頭的年紀。我知道那是他自己極喜歡的兩張照片，某一年他曾專門騎車去照相館讓人把那一寸照片沖洗放大了，配了相框擺在客廳櫃子上。自他過世，弟弟似乎有些忌諱與父親有關的舊物，能送人的送人，能賣掉的賣掉。母親便知趣地把這老照片也收了起來。

看到父親這樣被憋屈地扣著關在抽屜裡，我心裡一陣疼痛。趕緊拿出來，擦乾淨，重新放在書架上。偶爾打掃除塵，或只是走過，我禁不住輕聲呼喚他一聲：爸爸！他只與我交換目光，微笑無語。

有時，我的心會咯噔一下，陡然疼幾秒。有時，我只是望著他，喚他一聲，然後走開，繼續手頭正在做的事。我明白，這麼多年來，父親並未走遠，他一直，在我的心底幽居。

春天又來了。花兒們如期赴約。從公園跑步後回家，踟躕著走進經常路過的那家花店，猶豫打量各路花神片刻，我突然上前，走近一堆百合花，粉色、白色、黃色。我選了黃色的兩支，各頂著四個花苞。「別看現在只開了一朵，其他花苞都會開。」女店主說。

天上飄起了細雨。我快步走著，儘量，不去想幾年前的那趟買花之行。我只希望，這次百合花會綻放。

換水，剪枝，去多餘的葉子。我把百合們插進一個細口大肚瓷瓶，放在客廳的書架旁。讀書寫字間隙，我不時默默地打量瓶中的花枝。是感覺到主人殷殷的目光嗎？它們像懂事的孩子，不眠不休，晚上也趁我睡覺的時候，一朵朵悄然地次第盛放。客廳裡瀰漫著郁馥的香氣，經過它們時那芬芳更濃，熱烈地撲過來，給我一個最厚實最纏綿的擁抱。我不再擔憂它們不開，而是憂心開得過快過猛，太早迎來令人沮喪的衰敗。就像母親，既期盼著孩子成長，又生怕他們太快長大。成長，意謂著傷感無奈的分離。

每天早晨，從臥室走進客廳，我會先跟它們打個招呼，「孩子們，早上好！」三朵，五朵，八朵。再一數，居然是九朵！有一個細小到我都沒留意到的花苞，居然也奮力地開放了！父親在書架上，正望向這一瓶鈴鐺一般掛滿枝頭的百合，那微笑仍是淡定而溫暖的，似乎在說，不錯。他一向是個寡言安靜的謙謙君子。我突然頓悟，這些花兒們原來是為父親開的，要報答那個老人幾年前的悲憫之心。

我感激得無以言表。這束世間最知心的百合花，它同時陪伴著這個世界的我和另一個世界的父親。

像癡情女子不甘心地要抓住手中的愛情一樣，我一面貪婪地享受著它們的每一分甜蜜，一面想盡辦法留住點痕跡。我俯身深呼吸，貓一樣嗅聞每一朵花瓣，好讓肺葉的每一個毛細血管都薰染上花香。我小心地觸摸她們柔潤的葉片，像觸摸冬天第一場雪和新生嬰兒的胎毛。我沒完沒了地對著它們拍攝，日光下，燈光下，甚至黑暗中。

更多的時候，面對著那純潔脆弱的美，我搖頭嘆息——我們，誰也不能逆時光而行。如此純潔的美好，不過一周光景，垃圾桶就是它們最終的歸宿。

《法華經》說：「佛前有花，名優曇花，一千年出芽，一千年生苞，一千年開花，彈指即謝，刹那芳華。」

世間萬物哪樣可以久留？無論美醜垢淨，不過彈指即謝。

父親盡力地活了，如這束盡力盛放的花。也許，這就叫作圓滿。（寄自加州）