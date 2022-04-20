杏花。（大邱．攝影）

杏花，我似乎從未看過，也許看過而不認得，總之，我對它的印象是來自古詩詞而非生活經驗。

小時候經常聽到一首村姑與牧童對唱的〈小放牛〉，末了牧童用手一指唱道：「你要吃好酒就在杏花村」，從此對杏花村有了印象，但以為這只不過是個村名而已，和杏花扯不上關係。後來才知此句出於杜牧詩句「牧童遙指杏花村」，不知是真有此村還是泛指栽有杏花的村莊？

杜詩首句即點明杏花開放時節；陸游的「小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花」，則是由春雨聯想到杏花開放；再後來詩僧志南的「沾衣欲濕杏花雨」，索性將春雨和杏花合而為一，創造了雨中杏花的唯美詩境，帶給世人無限的想像空間。如此看來，杏花和春雨是分不開的了。

這三首詩著重的皆是意境，但對花形、花色和花香並無著墨，待讀到宋祁的「紅杏枝頭春意鬧」時，我想杏花應該是紅色的；及至讀到「一枝紅杏出牆來」更加相信杏花是紅色的。可是為什麼又有「村邊杏花白」和「杏花如雪」的說法，難道杏花有紅也有白？李商隱的「山城斜路杏花香」詩句傳出陣陣花香，但不知其香是濃如茉莉還是淡如桂花？

傳統所稱的杏樹（Apricot）其學名為杏桃樹，原產於中國北方山區，已有二千餘年的栽種歷史。果實即杏子，可食。種子為俗稱的杏仁，可入藥。杏花則可供觀賞。是頗具經濟價植的果樹，深受國人喜愛，除了唐詩宋詞吟詠不絕之外，還有「杏林」和「杏壇」的美談。東吳名醫董奉有妙手回春之術，他晚年免費為百姓治病，但要求病人病癒後到山上種植杏樹，十年後，蔚然成林，故「杏林」即專指醫學 界。而孔子授徒講學時常在杏壇休息，後人因此將講學的地方、甚至教育界稱為「杏壇」。

杏仁有南北杏之分，外形皆為橢圓心形。南杏，味甜無毒又稱甜杏，顆粒大而扁，且左右對稱，色淺味淡，主供食用，如常見的杏仁餅、杏仁酥等，可潤肺止咳、生津開胃。北杏，味苦有毒又稱苦杏，顆粒小而厚，且左右不對稱，色深香濃，主供藥用，可止咳平喘、潤腸通便。南杏藥效平和，故一般藥膳多是兩者並用。杏仁有一股來自苦杏仁苷（Amygdalin）的特殊香味，北杏含量遠較南杏為多，這種成分非經處理或烹煮，否則不能消除其毒性，所以二者都不能生食。

杏樹經由絲路和亞美尼亞商人由亞洲傳入歐洲。十八世紀時法國探險家將它帶到美洲新大陸，在東岸栽種，後又有西班牙傳教士沿著加州 海岸種植。但因美國人不吃杏仁，加上杏子嬌嫩保存運輸不易，現在美國少有種植，常見的是原產於伊朗 及其周邊國家的扁桃樹（Almond）。

扁桃樹和杏樹同為薔薇科李屬，但前者是桃亞屬，後者是李亞屬。此外扁桃樹的果子是不能吃的厚革質，成熟時會自然裂成兩半。它的種子，即扁桃仁，是可食的，因被誤譯為美國大杏仁，常易與杏樹種子杏仁混淆不清。因同為李屬扁桃仁，也有甜苦之分，甜的大多是人工改良栽培的，多供食用，苦的是原生品種，多供榨油。據說全世界扁桃仁有80%產自美國加州，因為只有加州中谷平原（Central Valley）才有適合它生存的地中海型氣候。

聖經中所提到的杏樹是扁桃樹，而非華人所熟知的杏樹。在以色列扁桃樹是最先開花的樹，而且是先開花後長葉，對猶太人來說，杏花是春天的報信者，有警醒、守望之意。因先知耶利米曾看見一根杏樹枝，耶和華回應：「我留意保守我的話，使得成就。」而聖所中的金燈台也是以杏花及其花苞為裝飾圖案。

昔住密西根州，春冬不分，未見杏花；現居北加州，連年乾旱，少見春雨，春花卻是照開不誤，不過花名常常被我張冠李戴。自從有了手機識別花草App，才知道每天散步途中所看到的那幾棵開滿白花的大樹是扁桃樹。

它是落葉喬木，樹身灰黑高大，枯枝零亂，每條細枝上都是三五朵花如閨密般緊緊挨在一塊生長的。五瓣的單瓣花朵比五毛硬幣略大一點，造型簡單並不出色，沒有花柄而是直接附著於枝上。花托和花萼是紫紅色的，花苞長圓略尖，含苞待放時近似紅色，花開時呈粉紅色，盛開後逐漸變淡轉白，好像一張女人的臉，由丹紅的嬰兒臉，一變為緋紅的少女臉，再變為粉紅的少婦臉，最終成了慘白的老婦臉。

然而它的花托和花萼卻是青春不老的。五片花瓣如桃形羽毛扇向外平展，底部扇柄是粉紅色的，紫紅花萼巧妙地填補了扇柄間的空隙，彷彿花中有花，倍增嬌美。隨著花開日久，花瓣上的紅暈漸褪，花萼亦由紅轉綠，多為紫中帶綠，亦有全然青綠的，但不至美人白頭，即使花瓣落盡，殘留的紫紅花萼和黃色花蕊，還能形同一朵紅色小花。照說，花滿枝頭應有香氣襲人，可是我日日久站樹下，從未聞到任何香氣，除非湊近鼻尖深嗅，才能聞到一絲淡極了的香氣。

扁桃樹通常在三、四月間開花，但今年一月下旬氣溫突然升到華氏七十餘度，二月初優洛郡（Yolo County）内的扁桃園中樹已含苞待放，到了二月下旬漸趨巔峰。果園種樹皆是以衛星定位的，不僅行列整齊，每棵樹的高矮胖瘦也差不多。遠看，大平原上波濤洶湧，粉白花海似乎沒於地平線外；近看，枝椏垂拱，繁花滿樹，條條花之隧道引人遐思。藍天在上，白花居中，綠地在下，雖無詩意但美如圖畫。在這朗朗乾坤之下，又何須「日邊紅杏倚雲栽」，更莫道是「春風及第花」。

高溫之後，緊接著強風過境，氣溫驟降，嬌嫩的花朵如雪飄落，新葉亦紛紛冒出，有些果園便形成了一道白一道綠的奇特美景。也因著強風這才釋出了香味，李義山所言不虛，可惜這香味稍縱即逝，再難尋覓。

離我家一小時車程的布市（Brentwood）以農產品聞名，盛產櫻桃和桃子，扁桃和杏子只是小宗，果園都不大且多有圍籬或灌溉溝渠隔離，觀賞拍照皆不便。我到此純為尋找杏花，在周遭轉了幾圈，白花不少，但分不出何者為杏花。路過一家小農莊，發現裡面有小店販賣新鮮的有機蔬果。明知果季未到，還是隨口一問有無杏子，沒想到這裡居然栽有桃、李、杏和桃接李，小姑娘熱情招待並允許我們到後面果園自行參觀和拍照。

在果園碰到了果農，經他指點總算看到了一小片杏林。果園小加上各種蔬果混栽，顯得有些凌亂。杏樹長得十分蒼勁隨興，杏花尚未盛開，細枝上滿布圓圓的紅色花苞，這大概就是所謂的紅杏枝頭吧！同樣也是五瓣的單瓣花，不同的是，花瓣較寬圓，而且瓣與瓣間有少許重疊，花朵盛開後，紫紅花萼會反折，整個花面如一白圓玉盤，只有花蕊底部略帶粉紅而無扁桃的花中花，不過殘留花萼仍似紅花一朵。此地久無春雨，自然談不上「雨細杏花香」了，倒是明白了何謂「紅花初綻雪花繁」。

加州乾旱日益嚴重，灌溉用水不僅昂貴還嚴重缺乏，許多農民改種其他高經濟價值作物，扁桃和杏樹的前景堪憂。往後在這乾旱大平原上，想要尋找雨中杏花的詩意，怕是緣木求魚了。（寄自加州）