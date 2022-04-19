我參加的微信 群進行過一次有意思的討論：「家鄉在何處？」對於我們這些漂泊四方、搬過多次家的老年人，的確是個難以回答的問題。

有的群友說，籍貫在哪裡，那裡就是家鄉。在中國大陸填履歷表，往往有籍貫一欄。記得上中學時第一次填表，不懂得籍貫怎麼填。老師說：「籍貫就是你的家鄉，也就是祖先居住的地方。」我聽後還是不甚了了：祖先多了去了，按哪一代填？孔老夫子住在曲阜，難道他的第七十幾代子孫，現在分布在天南地北，籍貫都要填曲阜嗎？後來知道，籍貫在民國時已經精準化，規定為祖父的居住地。按照這個定義，一個人的家鄉在哪裡，是由祖父決定的。如此說來，我的家鄉應該在松江省某個小鎮。然而我對那裡只有依稀的印象，十幾年前回去過一次，發現早已人事全非，幾乎認不出來了。我不禁問自己：這裡是我的家鄉嗎？或許只能稱為故鄉吧？

有的群友說，出生在哪裡，那裡就是家鄉。在美國填表格有兩個很重要的欄目，就是出生地與出生日期，依據這兩項就可以查到每個人的詳細資料。按這種說法，一個人的家鄉在哪裡，是由父母決定的。那麼我的家鄉應該在上海市區。不過仔細想想，若是一個人的父母親經常搬遷，那麼出生地只是過路客棧而已，把那裡作為自己的家鄉未必合適。

還有的群友說，在每個時間點，每個人的戶籍或納稅地是唯一的；因此戶籍在哪裡、在哪裡納稅，那裡就是家鄉。按這種說法，家鄉在哪裡，是由自己的人生道路決定的。然而此說也未必確切，我五歲就離開出生地，之後為求學和就職，戶口所在地和納稅地變動了好幾處，難道那些地方都是我的家鄉嗎？

回想自己這大半生，在籍貫地只住過兩年，在出生地四進四出住過十九年，在東北住過七年，在南京上大學住過五年，畢業後在蘇北工作十年，後來更是遠渡重洋來到紐約。按照老觀念，紐約屬異國他鄉，可是我和家人已經適應了這裡的生活。我們在紐約居住了三十多年，遠遠超過在中國任何一個地方住過的年頭。年深外境猶吾境，日久他鄉即故鄉。

唐代大詩人白居易說過：「我生本無鄉，心安是歸處。」宋代大詞人蘇軾說得更明確：「此心安處是吾鄉。」如此說來，家鄉是自己心靈的歸宿之地，住在什麼地方能讓自己的靈魂感到自由，那裡就是家鄉。如果現在有人問：「你的家鄉在何處？」我會回答：我的故鄉在松江，出生在上海，而在紐約住的時間最久，我的居住地和心靈歸屬決定了我是紐約人，紐約就是我的家鄉。（寄自紐約）