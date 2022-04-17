我參與導讀的讀書會在矽谷圖書館已經舉辦了十多年。這次選讀郭強生得百萬台幣獎金的小說 《尋琴者》，其中有一句話：「每個婚姻裡都有祕密」，引起大家思考。故事裡邱女士對音樂大師的愛慕、愛米麗與馬尾男的調情、鋼琴名師和金髮法國男的情欲，林桑亡妻對婚姻的不忠，都恰巧為調音師所發覺。種種未說出的背叛與幻滅所帶來的傷口及懺情，都寫進了這本書。

婚姻裡的祕密有時離奇到不是一般人可以想像。記得上世紀九○年代，我有一次到深圳開會，好奇地觀察當地繁榮的街景，竟然發現公交車身漆著偌大廣告：「帶您的孩子來驗DNA ，您有可能在幫別人養孩子」。那時深圳經濟剛剛開始起飛，包養小三小四的傳說隨之而來，「你的小三也許也是別人的小四」，社會新聞常有這樣聳人聽聞的八卦 ，令人瞠目結舌、嘖嘖稱奇。

記得該城地方小報有次寫著一則八卦，說某個女孩懷孕了，竟然先後帶了四位男士來醫院做親子鑒定。醫生感嘆這地方無奇不有，不免笑稱這城市算是小三之城？

我小學同學阿霞是永和的大戶人家，聽她說我才知道，按照台灣喪葬習俗，父親出殯的時候，需要特別派一個人沿途觀察，看路邊有沒有以家人身分拜祭的，有可能是男主人在外面養的姨太太一家，大老婆不一定知情，避免將來有兒孫後代遺漏在外，或者來打官司要求分產。阿霞說她二媽就是這樣找回來的，爸爸走後也可以安心。

婚姻裡的祕密有時相當悲情。鄰居一位大哥哥述說起他的傷心往事，我們都相當同情。出國前他有一個相當親密的女朋友，但家長捨不得女兒出國受苦，說男方沒有經濟基礎，還需要長時間苦讀學位，反對他們在一起。於是家長積極為女兒介紹相親。男的一出國後，女友很快就嫁別人了，而且馬上生了第一個兒子。

這位鄰居大哥哥失戀之後，走不出那段感情，竟然終生未娶。那段感情折磨著他，他直覺認為前女友婚後生的兒子應該是他的，又苦無證據，不敢聲張不敢問，怕傷害到前女友的婚姻。他回台灣時幾度徘徊在對方家附近，想偷看一眼，想寄錢給孩子，想要回親骨肉，想帶孩子驗DNA，但就是糾結著不敢有行動。只有不斷安慰自己，無緣也許天注定，不應去打擾對方。悲劇這般延續著，一蹉跎就是半輩子。

由驗DNA衍伸出來的故事有的很好笑很傳奇，揭發了不少事實真相，也應證了小說《尋琴者》裡的那句話，「每個婚姻裡都有祕密」。傳說中，一位爺爺一直懷疑兒媳和別人有染，孫子有可能不是兒子親生的。一天他堅持帶著兒子、孫子去做DNA檢驗，報告出來：孫子是兒子親生的沒錯。爺爺接著也為自己和兒子驗證一下，結果令他非常吃驚，兒子竟然不是他親生的。（寄自加州）