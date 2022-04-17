黛安／圖

新冠疫情 到了2020年9月已經緩和許多，雖然，有效的藥物還沒有出現，大家總算在心裡上接受了疫情在全球蔓延的殘酷現實。許多人開始把注意力轉移到拜登和川普 對奕的總統選情上。這兩碼事應該是分開的，疫情和選情能有什麼關係？很不幸地卻跟我們在美的中國人息息相關。

九月底的一日，我從郵局出來，正往回家的路上走，老遠見到泰莉在前院耙落葉。我半跑過去，在她背後叫：「泰莉！別累壞了。」

泰莉回頭見到我，一陣驚喜。雖然是鄰居，疫情之後，我們快一年沒見面了。她憂愁地拉長臉說她的園丁感染病毒，「我現在什麼苦活都得自己幹。」我們在路邊聊起來。我後退一步拉下讓我說話不舒服的口罩 ，聽泰莉接著說，「自從園丁感染病毒，我自己一個人在院子裡也戴口罩。聽說病毒會在空氣裡面停留四到六小時。我們這附近幾個小城，東方人很多，空氣裡面都是病毒。」她拉下口罩再重重地補上一句：「當然這跟妳沒關係。」

「妳在說什麼？」我吃驚地問。猜想泰莉只泛指東方人，沒有直指我這個華人，已經自認為很客氣了。只是，如果所有人都相信華人攜帶病毒，這會跟我沒有關係嗎？

泰莉見我臉上變色便轉移話題，「我前幾天已經把選票寄出去了。妳也寄出去了嗎？」

我告訴她，要等十一月二日選舉日那天親自去投票。「妳要投給誰？」泰莉故態復萌冒昧地問。泰莉向來如此，就連移民問題，在我面前也從不避諱地一提再提。而且不論她怎麼反移民，總說反移民跟我沒有關係。

我且不回答她的話，反問她：「妳投給誰呢？」

「川普。」泰莉毫不猶豫地回答。

「川普一口咬定病毒來自中國。」我說到這裡為止，沒有說出真正的憂慮——如果川普連任，不知他要怎麼更厲害地在全美煽動排華情緒？

泰莉卻淡定地問：「不是來自中國，那妳認為病毒來自哪裡？」

「我不知道，沒有人知道病毒來自哪裡。每個地方都有人不斷死去，都一樣悽慘，我不能隨便說有誰故意丟出死亡炸彈。」我不想跟她繼續談下去，揮手走了。

我一路想著：泰莉算是朋友嗎？雖然我們可以隨時一起坐下吃喝聊天，但一碰到種族問題，她立刻就變個人。現在碰到病毒的源頭問題，她自然也馬上變個人。這種人能算是朋友嗎？泰莉是個老小姐，一直在市政府上班，前幾年才退休，她的老母親也在同時魂歸天國，剩她一個人住在大房子裡。閒來無聊的她，常常幫朋友遛狗。有時我出門旅遊，也托她到後院幫忙餵野貓。

細想一下我的老外朋友，多半是泰莉之流，如果泰莉不算是朋友，可憐的我幾乎沒有朋友了。就這麼邊走邊想著，越想越喪氣，走到兩邊黃葉參天的樹林，心裡才舒服了點。因為這一小段路沒有住宅，也就沒有窺視的眼睛在研究我，是否攜帶病毒？

兩年了，為了病毒的源頭問題，一直生活在這樣的陰影裡。而這期間殺害東方人的歪風愈演愈烈，被殺害的多半是婦女和老人。台灣的友人好心詢問：「美國為什麼變成這樣？我們還可以去旅遊嗎？」

「儘管來吧，沒事的。」我不知為何這般回答，我怎麼能保證在他們旅遊期間不會碰到一見東方人就要殺害的瘋子？我可從來沒有那麼樂觀地以為，在我的有生之年不會碰上種族問題，或者我的兒孫輩不會碰到種族問題。卻為何要裝作沒事？是不肯被當作笑話？因為故鄉已經回不去了。就算我能回去，我豈能只顧自己保命不管兒孫？這裡就是兒孫的故土，他們能去哪裡？如果他們無處可去，我也就無處可去。真沒想到2020年是如此艱難！疫情蔓延還不夠我們心驚膽顫嗎？還要面對更殘酷甚或屈辱的種族問題。

2021年3月27日，我去隔壁的小城參加「停止仇恨亞裔」的集會。從現場的看板和橫條來看，都是華人商家在支持，群眾卻大多是韓裔。參加集會之前，我曾邀附近三家的同鄉一起出席，卻三次都被拒絕，也沒聽出拒絕參加的理由，反正就是不肯。我一隻眼睛剛做過手術，只好拉著先生跟兩個孫子一起去。兒子大山知道後，說他學過功夫，要充當我們的保鑣。媳婦正在參選州議員，她陪我們到現場後就被接去其他場地了。

那天與會者約兩百人，在兩邊交通繁忙的廣場上，人數雖然顯得稀疏，但至少不是小貓兩三隻。出席的官員包括市長、議員等，他們一一上台，表示絕不姑息暴力，絕對跟每一位東方人站一邊，信誓旦旦地表明有拔刀相助之意。一位官員甚至給出他的手機號碼，要大家如果被欺負，第一時間通知他，他一定設法立刻趕到。所有這些承諾聽起來雖然遙遠，至少知道政府是支持我們的。如果有一天政府翻臉了，可該怎麼辦？接下來是附近幾所高中、初中的小女生，上台無辜地訴說，不明白家裡父母親為何不讓她們出門，為何出門恐怕會被殺？後來雖然明白了，還是無法了解。她們不慍不火地娓娓道來，沒有大道理卻情真感人。我告訴兩個孫子說：「她們表現得很好。」兩個孫子沉默以對。

今年初，又藉農曆年找兒孫回家聚餐。其實我會燒的菜乏善可陳，只能叫外賣回家。我們吃得也簡單，我的先生是個熱河老土，過年只知道吃水餃，於是三、四盤水餃，搭配幾樣菜就可以成席。席間，聽大山興致勃勃地問我的兩個孫子：「如果讓你們回到歷史上任何一個年代，你們可以做改變世界的事情，你們希望回到哪一個年代？」

一半韓裔十五歲的大孫子奇凡立刻應聲：「希特勒的時代。」

我聽得暗自詫異，正要問為什麼時，坐我身邊十二歲的小孫子亦凡卻立刻發表意見：「希特勒的時代，我只能對付嬰兒期的希特勒，可是我不能殺害一個嬰兒，這可怎麼辦？」

奇凡回道：「希特勒曾經很希望當一個畫家，但他畫得不好，被維也納的藝術學院拒絕錄取，在街頭賣畫的成績也不理想。我們要幫助他成為一個好畫家，讓他專心作畫，沒有時間思考怎麼滅絕一個種族。希特勒是一個很壞的示範，他不應該存在任何一個時代。」

我們幾個大人在旁邊聽得驚訝不止，一時都啞口無言。誰也沒有想到自2020年至今，因為病毒源頭的問題所引起的排華歪風，竟這般撞擊一個十五歲孩童的心靈。餐室裡面的空氣很僵，我著急起來，這是在慶祝中國新年耶，怎麼可以這樣。於是，我努力打破僵局地晃一下手裡的酒杯，說：「希特勒的破嘴甚至說波蘭人是蟑螂，我們敬愛的蕭邦是波蘭人呢。希特勒算什麼東西！」大家嘩地一聲，鬆散地笑了。韓國媳婦艾琳開始為大家準備烤鴨，農曆年吃北京烤鴨，永遠是我們的最愛。（寄自紐約）