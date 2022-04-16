男孩明眸皓齒，展開笑容時，像一盞燈把漆黑的屋子照亮了。

他的個性開朗、功課優異，除了個子矮了些，是個百分百的陽光男孩。

爸爸媽媽只希望男孩快快樂樂地成長，對他的個子並不在意。但他有個威嚴的奶奶，望孫成龍，整天在家耳提面命，爸爸媽媽只能乖乖服從，在孩子八歲時帶他去看診。

剛開始，家醫觀察了一陣子，男孩的確比同齡孩子矮了些，但骨齡Ｘ光正常，請他們不用擔心。奶奶卻在診所裡大發雷霆，醫師只好把男孩轉到內分泌科，請專家看診。

貝克醫師是專家裡的專家，德高望重，不但從前是兒童醫院的主任，內分泌課本裡幾篇著名的文獻也是出自他的手。他頭髮微禿、鬍子花白，高壯的身材不怒自威。主管級的人物當久了，難免有些自傲。

他看著眼前的病人，電腦上的數據和骨齡檢查都正常，便告訴家人們這是典型的體質性生長遲緩，時間到了自然會長高。口氣有些傲慢，好像不屑他們大驚小怪。

男孩和父母安靜地坐在診間，對專家的說詞洗耳恭聽。只有奶奶臉色不悅，對貝克醫師的診斷不以為然，覺得他態度輕率，沒有認真思考孫子的病例。

奶奶揮著手，罵得口沫橫飛，宛如對醫師示威，讓身旁的父母都不好意思了。貝克醫師的臉色一沉，告訴他們醫學裡沒有完全的絕對，若是有意見，可以幾個月後回診。

奶奶雖然不開心，但因為保險，若是到別的醫院看診得自費，便勉強答應。

接下來幾年，男孩固定回診，身高有慢慢改善。貝克醫師定期做檢查，沒有大礙，認為病人尚未需要打生長激素。每次看診，奶奶的態度都很惡劣，好像看不起貝克的醫術。快要退休 的年紀還被一個老女人羞辱，貝克總得忍耐地按捺住自己的怒火。

若不是那次住院，或許不會診斷出男孩的疾病。

當我接到病房醫師打電話來時，男孩因為盲腸炎手術 住院，手術後血液檢查一直顯示鉀濃度偏低。打點滴後稍微好轉，但點滴一停，鉀濃度又迅速降低。

後來經過檢驗，除了低血鉀外，鎂指數也偏低，基因檢查證明男孩患有古特曼氏綜合症，一種罕見的自體隱性腎臟疾病。通常這類患者會在幼兒時期因為發育不良而被診斷出來，但一些患者並沒有明顯的症狀。

男孩出院後，被轉到我的腎臟科門診。我和貝克醫師談起這個病例，畢竟是他熟悉的病人。

貝克感嘆地說，當了一輩子內分泌醫師，從未看過這種病例，之前看診時並無檢驗鉀濃度的慣例，以後一定改進。或許是為抒解內心的愧疚，他忍不住告訴我，男孩的奶奶態度惡劣，每次看診都咄咄逼人，就像打仗一樣，讓他無法心平氣和地思考。這當然不能作為誤診的理由，他說，只是想發洩一下。

其實這種情況時常發生。醫療失誤通常不是因為醫師醫術不佳，而是因為外在干擾，譬如門診的病人太多、睡眠不足、心有掛礙等等，導致注意力分散。

事後，貝克醫師坦然地承認自己的失誤，打了電話給病人家屬。男孩的父親雖然不開心，但接受了他的道歉。男孩開始接受治療後，身高很快改善，便不再追究了。

男孩最近到我這裡回診時，爸爸談到了剛退休的貝克醫師。

他苦笑地說，「這件事也不能全怪他。我媽真的很難搞，連我也吃不消！」（寄自加州 ）