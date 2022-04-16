達姆∕圖

那是九○年代中，我研究所剛畢業，在漫天大雪中，我去了被紐約朋友戲稱為犯罪大本營所在地——曼哈頓 上西城，在一所大學的實驗室與小白鼠共事。找到工作的我十分興奮，對此警告不以為然。實驗室隔壁與癌細胞廝殺的科學家老劉，租了二室一衛的百年老公寓，距離大學走路五分鐘。大室他們夫婦住，小室分租給我為「家」。

很快地，警告開始兌現。一天下班，快到「家」樓門口時，只見一個持著棒球棒的小混混，沒有任何緣由，沒有熱身動作，掄起球棒就將街邊公車候車站上的整片透明厚玻璃擊得粉身碎骨，遍地殘渣。我聽見身後行人低著嗓子怒吼：畜生，畜生！小混混若無其事地繼續揮著棒子往前走，輕鬆得好像剛剛拍死一隻蒼蠅。路人似乎視若無睹，大家都敢怒不敢言。只有我驚得口瞪目呆，猶如觀看一場暴力電影。

儘管見面禮是一記不雅的悶棍，但我依然認定曼哈頓乃世界中心，應有想不到的浪漫、摩登、夢幻。不料想不到的是，老公寓竟無空調，夏天酷熱、煩悶、難熬。某夜轉輾無眠，突發奇想，奮力將臥室窗戶一整片防盜鐵柵欄，掀起一條大縫，希望能擠出柵欄，坐在八樓救生梯上觀夜景。可一半身體擠出後，被反彈的柵欄牢牢夾住，感覺像被倒鉤住的魚，呼吸困難。好在救生梯面向樓的天井，此刻不是特別無聊的人，看不見我如此狼狽。我掙扎許久總算脫了鉤，退回臥室，掐滅了奇想。

大學附近住了不少中國學生學者，吃吃喝喝是我們抱團取暖的好時光，一解鄉愁。一日，老劉發起自帶菜家宴，請了我和一群都是做生物研究的同仁。我們各自拿出搞科研提取人體DNA的耐心，打造了自己的拿手菜。走遍天涯不變的是中國胃，出國時幾乎都是不諳廚事的年輕人，久居異國他鄉，為了滿足一腔故鄉的口味，個個練出一身好廚藝。西安炒麵、蘇州熏魚、四川辣兔、廣東牛腩、南京鹽水鴨、上海海鮮飯……還沒開席，小客廳裡就已經飄滿誘人的香味。大家蠢蠢欲動，就等同樓的博士生一到，便風捲殘雲全席。

等了許久，自稱大廚的博士生一直沒出現。他常常一上實驗台便全神貫注，忘了世界，好像外科醫生上手術 檯似的，我們決定替他飽了口福。當桌子上只剩幾根青菜、半盤涼麵、些許肉末豆腐時，博士生現身了。

他臉色蒼白說，他晚上買完菜，兩手提著兩大包雜貨，準備烹一盤他「蓄謀已久」的香蔥牛柳，不料在電梯裡被「土匪」打劫了！一匪擋在電梯門口，讓電梯上下不得，一匪用尖刀頂在他的頸動脈上，錢包和兩大包東西，隨匪而去，全程不到幾分鐘。他隨後追出一樓大門，站在街頭張望，匪蹤全無。驚慌之餘，他把聚餐之事徹底忘記，奔至不遠的警察局報案。在填寫了一大疊表格後，被告知回家等候。

賓客們聽得膽戰心驚，肚子裡尚未消化的美酒立刻變成苦酒，燃燒著憤怒、恐懼和無奈。席後大夥結隊走下樓梯，以防土匪的回馬槍。無法想像，當我們在靠近電梯的客廳裡頻頻碰杯、憧憬美好未來之時，電梯底端卻正在上演會奪命的搶劫，不僅搶走了我們的香蔥牛柳，更搶出我們對陌生人的恐懼。此後每次出門，我先確定錢包裡躺著四十元保命現金，比紐約人推薦的數目多了一倍；每每提著兩大包東西坐電梯時，便左顧右望，草木皆兵。

儘管草木皆兵，我依然不捨離開這棟租金低廉的老樓，只是不久，我搬離了老劉的小臥室，換了間公寓，那裡可以從無鐵柵欄的視窗爬上救生梯，享受涼爽的夜，也算圓了一夢。

再後來，來美多年圓了夢的老劉也想搬走，我以為這是電梯搶劫案的後遺症。上班時和老劉聊起他遷居之事，大驚。原來有天上午，他和老伴上班後，兩個盜賊從救生梯爬進不久前還是我的「家」的小臥室。聽得我嚇出一身冷汗。賊們拿著幾個巨大的袋子，塞入四四方方的電視、錄影機、不值錢的細軟、不值錢的餅乾……。當他們背著戰利品準備出門時，驚覺打不開門。勤儉的老劉說，一離開家，他便在外面把他的多功能鎖反鎖，如果小偷來了，大件是偷不走的。我馬上想到那片柵欄，彷彿看見，賊們沿原路從窗子的鐵柵欄爬出時，嘗到了被倒鉤的滋味，或許被夾得更扁。於是，同樓層的鄰居便聽到來自老劉家巨大的砸鎖聲，混著焦灼的踢門聲，聲聲催人。這棟樓的居民對破門而入的搶劫之事不陌生，個個眼觀六路，耳聽八方，只是這賊破門而出的青澀功夫，還是第一次見識，便招來了左鄰右舍的大爺大媽圍觀。員警迅速趕來，押走甕中之鱉。檢查贓物時，發現一把五尺長的尖刀，閃著凶光，其用途不言而喻，令人膽寒。讓我又出一身冷汗。

年輕的笨賊被帶離時，員警要求樓內鄰居不要探頭探腦看好戲，怕惱羞成怒的賊記性好，以後回來報復看戲的人。因為入室盜竊的案子太小了，約莫關進去十天半個月，便會還其自由。

據傳員警還特別叮囑了老劉：幹得好，但下次別幹了，如果你回來碰上被反鎖的歹徒，那是籠中困獸，恐怕會傷人。

看來若被賊遇上了，還是讓他們來去自由為好，破財消災，命更重要。

然而今天的歹徒已經不為謀財，而是發洩仇恨，他們謀的是命。他們清清楚楚知道受害者是什麼——毫無還手之力的亞裔 婦女。於是，曾經抵在博士生喉嚨上的那把利刃，現今將韓女刺死在紐約自家浴缸；曾經「家」門口粉碎候車站玻璃的那支球棒，現今擊裂了西雅圖華女的後腦。更別說菲裔被毀容的臉，日裔被砸掉的牙，以及慘死在地鐵車輪下的華裔，和腦部被三十三歲的男人以石頭狠砸、昏迷三個月、最終難以回天的來探親的六十二歲東北老奶奶……。

即使是殺人如麻的新冠病毒，也是不分種族無差別地殘害人類，而這些仇恨謀命的人渣，卻目標專一地攻擊亞裔。難道從病毒到人類，智商的增高，更有利於鎖定偷襲特定的、弱小的、無力反抗的獵物嗎？難道自然分類中，越高等的就越殘忍嗎？

懷念我曾經的「家」，至少彼時的匪徒，只為盜，不為殺。 （寄自華盛頓州）